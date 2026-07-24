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Este es el modelo de repartición de los derechos de televisión que más gusta entre los equipos del fútbol colombiano

Joe Bonilla, vocero de los equipos más tradicionales del país, ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a su inconformidad por la repartición de los derechos de televisión

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El representante de los clubes, Joe Bonilla, confirmó que el torneo no tendrá parón ni habrá huelga de las instituciones para modificar la distribución de las ganancias - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El modelo que más ha logrado aceptación y acuerdo entre los dirigentes de los equipos del G8, para la repartición de los derechos de televisión, consiste en la distribución igualitaria del 50% de la cifra que paguen por el nuevo contrato, y una de acuerdo a ítems de grandeza de cada club para el 50% restante. Así lo afirmó Joe Bonilla, abogado que representa al G8, es decir, los equipos que han manifestado su inconformismo respecto al modelo actual.

Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Once Caldas y Millonarios son los equipos que conforman ese grupo.

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“Esta repartición garantizaría una base económica para todos los equipos y aumentaría el fomento de competitividad”, dijo el abogado Bonilla, en el argumento del porqué ese es el modelo que más ha gustado entre los equipos del G8.

Es decir, si el nuevo contrato mantuviera el valor actual que la empresa licenciataria paga por los derechos televisión a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que es de 50 millones de euros, de acuerdo a lo que ha expresado el presidente Carlos Mario Zuluaga de forma oficial, 25 millones se distribuirían de forma igualitaria entre todos los clubes, y los otros 25 se repartirían de acuerdo a unos ítems de grandeza que los dirigentes pre-establezcan.

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En la imagen aparecen de izquierda a derecha: Tulio Gómez, de América de Cali; Alejandro Char, de Junior de Barranquilla; y Enrique Camacho de Millonarios - crédito Dimayor
En la imagen aparecen de izquierda a derecha: Tulio Gómez, de América de Cali; Alejandro Char, de Junior de Barranquilla; y Enrique Camacho de Millonarios - crédito Alejandro Char/Dimayor

¿Cuándo finaliza el actual contrato de derechos de televisión del fútbol profesional colombiano?

Para que ese modelo que expuso Bonilla se lleve a cabo en el fútbol profesional colombiano, todos los clubes deben llegar a un consenso, no solo los del G8. La Asamblea Extraordinaria, pactada para el próximo miércoles 29 de julio, sería el escenario para ese acuerdo, o para determinar cuál será la distribución del nuevo contrato de los derechos de televisión.

De acuerdo a lo que han revelado las entidades de forma oficial, el contrato actual de los derechos de transmisión del FPC va hasta el 31 de diciembre de 2026. “No hemos llegado a ningún acuerdo para la renovación. Nos sentaremos después del Mundial 2026 para analizar la propuesta y ver si tenemos competencias”, dijo Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, antes de la Copa del Mundo 2026. Ese canal de televisión es el licenciatario actual de esos derechos de transmisión.

El abogado Bonilla también respondió las siguientes preguntas, en la rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación en la tarde de este 23 de julio.

Ocho escudos de clubes de fútbol colombiano, edificio DIMAYOR, sacos de dinero, televisores con símbolos de dólar y cámaras de televisión.
Los ocho clubes más importantes del fútbol colombiano proponen una repartición más justo del dinero producto de la comercialización de los derechos de TV (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La Liga BetPlay 2026-II se va detener por esta discusión?

“No. El campeonato sigue funcionando y va a comenzar este fin de semana. Esta discusión no va a tocar de manera alguna el campeonato”.

¿Han revisado modelos internacionales?

“Sí, se han analizado varios modelos que se encuentran a nivel internacional. Obvio serían ideales, pero debemos entender que tenemos un modelo económico distinto, modelos jurídicos distintos, que deben entrar a analizarse. Pero sí hemos revisado modelos internacionales buscando construir el mejor”.

¿Qué garantía tienen los equipos del G8 de materializar su inconformismo, si en una votación son minoría?

“No se está pensando en llegar a una votación. La finalidad acá es llegar a un consenso entre todos los clubes que permita tener un modelo en el que crezcan todos los clubes. Se busca premiar unos componentes distintos, que lo que va llevar de una u otra manera, que se invierta mucho más en el desarrollo de las instituciones. De ninguna manera se está pretendiendo hablar de clubes grandes o chicos, acá se trabaja en beneficio del FPC”.

Él es Joe Bonilla, el abogado de Abogados Muñoz Tamayo y Asociados, que representa al G8 en la repartición de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano - crédito Abogados Muñoz Tamayo y Asociados
Él es Joe Bonilla, el abogado de Abogados Muñoz Tamayo y Asociados, que representa al G8 en la repartición de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano - crédito Abogados Muñoz Tamayo y Asociados

Clubes Clase A y Clase B en el FPC

En el Fútbol Profesional Colombiano, las categorías Clase A y Clase B no se refieren al nivel deportivo de los equipos (Primera A o Primera B), sino a su estatus legal, administrativo y de derechos económicos dentro de la Dimayor. Esta distinción, establecida en los estatutos oficiales del ente rector, funciona de la siguiente manera:

  • Clubes Clase A: son considerados los equipos históricos y fundadores. Para tener este estatus, los clubes pagaron la cuota de afiliación más alta o se han mantenido por tres o más años en la primera división (incluso si descienden temporalmente).
  • Clubes Clase B: son instituciones más nuevas o que pagan un valor de afiliación menor.

La diferencia principal radica en el reparto de los ingresos económicos generados por los derechos de televisión y patrocinios de la Dimayor:

  • El 90% del dinero se reparte en partes iguales exclusivamente entre los clubes Clase A.
  • El 10% restante se distribuye entre los clubes Clase B. 

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