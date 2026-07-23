Colombia

Jorge Cao confesó el drama que vivió tras perder a su hija por el cáncer y no poder despedirse: “Fue sumamente difícil”

El reconocido actor cubano, nacionalizado en Colombia, reveló a los 82 años cómo el teatro se convirtió en su refugio durante los momentos más difíciles de su vida, especialmente después de la muerte de Marisel

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Jorge Cao compartió cómo se enteró de la enfermedad de su hija en Cuba, mientras él mismo enfrentaba una crisis de salud y un colapso emocional - crédito @vanesssadelatorre/Instagram

El reconocido actor cubano Jorge Cao, de 82 años y nacionalizado en Colombia desde hace más de tres décadas, abrió su corazón en una conversación íntima con la periodista Vanessa de la Torre dentro del espacio Cómo aman los hombres.

Entre recuerdos de sus grandes papeles en la televisión y las tablas, el artista compartió detalles sobre las etapas más difíciles de su vida reciente, en especial la pérdida de su hija Marisel en 2025.

Reconocido por interpretar personajes como Don Martín Acevedo en Pasión de Gavilanes, Fernando Valerugo en La venganza y León Rigores en Amantes de luna llena, el actor compartió que uno de los episodios más dolorosos de su vida fue cuando un cáncer se llevó a su hija, en Cuba.

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“No pude ir. Todo fue sumamente difícil porque todo fue muy rápido”, relató Cao, que en ese momento atravesaba la recuperación de dos cirugías de cadera y sufrió “un incidente de pánico brutal”. Poco después recibió la llamada que cambió su vida: “Le habían acabado de decir que tenía cáncer”.

Jorge Cao habló sobre la muerte de su hija Marisel, una pérdida que calificó como el golpe más duro de su vida - crédito Vanessa De La Torre/Youtube
Jorge Cao habló sobre la muerte de su hija Marisel, una pérdida que calificó como el golpe más duro de su vida - crédito Vanessa De La Torre/Youtube

En ese mismo periodo, Cao atravesaba un delicado estado de salud debido a varias cirugías de cadera y a un severo episodio de pánico. La combinación de la distancia y la velocidad con la que evolucionó la enfermedad hizo imposible que pudiera despedirse de su hija con un último abrazo, una pérdida que dejó una marca.

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“Yo estoy saliendo, yo soy un tipo de lucha, yo no soy un tipo de depresión, yo soy un tipo que he dedicado mi vida al trabajo. Y esto fue un golpe que uno no supera. El tema con los hijos es otro fenómeno, y todo este año ha sido muy difícil emocionalmente para mí. He tratado de cubrir todas esas emociones con el trabajo, porque siempre el teatro me ha dado la posibilidad de salvarme”, contó a Vanessa de la Torre.

Con la partida de Marisel, el actor buscó desahogar la tristeza en el lugar donde mejor sabe expresarse: las tablas. Durante un homenaje a su carrera realizado en el Museo de Bellas Artes, decidió enfrentar la ausencia a través de las notas de una canción inolvidable del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

- crédito @cao.jorge/Instagram
Jorge Cao reveló que la actuación fue lo que lo salvó de todos sus problemas en cada momento de su vida - crédito @cao.jorge/Instagram

“Tomé conciencia de que el Unicornio era la canción de Marisel y que no la había cantado nunca. Hicimos el arreglo. El día que intenté cantar el arreglo en un ensayo, unos días antes, no pude. Salió la canción de arriba a abajo, pero en el puente, cuando volví del texto a la canción, fue un derrumbe que tuve y el teatro se puso de pie a aplaudir. Me salvaron otra vez", contó el reconocido actor.

Un niño de pueblo marcado por la violencia política

Para entender la fuerza con la que Jorge Cao enfrenta las tragedias, es necesario viajar a su infancia en Caibarién, un pintoresco municipio costero en el centro de Cuba. En medio de un hogar de médicos, el pequeño Jorge descubrió la magia del teatro a los ocho años mientras jugaba entre las amplias calles de su pueblo.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco, ya que a los 13 años, en los agitados días previos al triunfo de la Revolución cubana, la violencia de la represión policial irrumpió bruscamente en su juventud al presenciar el asesinato de su mejor amigo en medio de una protesta estudiantil.

“A los 13 años ya yo andaba en el clandestinaje. Salimos a la calle porque habían pasado un montón de cosas, y veníamos enganchados con toda la manifestación de los jóvenes. La policía nos rodeó y un policía tiró para adelante. Mi amigo del alma cayó en el piso, muerto. Desde ese entonces no tuve que pensar nada más: este es mi amigo y tú eres mi enemigo”, contó para Vanessa de la Torre.

Durante la entrevista con Vanessa de la Torre, Jorge Cao confesó que el teatro fue el refugio que le permitió sobrellevar el duelo por la muerte de Marisel - crédito Vanessa De La Torre/Youtube
Durante la entrevista con Vanessa de la Torre, Jorge Cao confesó que el teatro fue el refugio que le permitió sobrellevar el duelo por la muerte de Marisel - crédito Vanessa De La Torre/Youtube

Pese a todo, él se graduó de la Escuela de Arte Dramático en 1964 y rápidamente se convirtió en una figura del teatro cubano; tuvo que enfrentar años después otra experiencia traumática: la guerra de Angola (conflicto armado que se libró entre 1975 y 2002, tras la independencia del país, y enfrentó a distintos grupos apoyados por potencias extranjeras durante la Guerra Fría).

Movilizado como reservista, permaneció más de dos años en el conflicto africano, una vivencia cruenta que casi apaga su luz artística y que le tomó décadas poder nombrar en voz alta.

El teatro y la actuación son los salvavidas de Jorge Cao

Las secuelas del combate lo acompañaron hasta La Habana, donde nuevamente el teatro y la contención de su familia le devolvieron el aliento. Años más tarde, en diciembre de 1994, una invitación del director Jorge Alí Triana para grabar la serie Pecado santo lo trajo a Colombia por seis meses, sin saber que el país se convertiría en su hogar definitivo.

“La guerra es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Nos pasaron a cuchillo los mismos angolanos, hay 36.000 cubanos muertos. Cuando llegué a la puerta de mi casa no podía pasar; mi cerebro no computaba si eso era real o un sueño. Yo estuve años sin poder hablar de eso. El teatro, de nuevo, me sacó de ese cuento”, reveló el artista.

- crédito @cao.jorge/Instagram
Jorge Cao lleva con su esposa Katia Regueros más de 30 años y la describe como una mujer "maravillosa" - crédito @cao.jorge/Instagram

Hoy, radicado en Bogotá junto a su esposa Katia Regueros —a la que calificó como una mujer “inteligente, de una familia maravillosa”— y entregado a la dirección, la docencia y el cine independiente junto a jóvenes talentos, Jorge Cao mira el camino recorrido con agradecimiento. Aunque el dolor por las ausencias sigue presente, el intérprete de inolvidables villanos y galanes se mantiene en pie sobre el escenario de la vida.

“Yo llegué aquí en 1994 para hacer un trabajo de seis meses, ganarme una plata y volver, pero me quedé 32 años. Colombia tiene ese embrujo. Esta es una profesión que te deja marcas muy profundas, pero estar rodeado de gente joven me hace estudiar, pensar y nutrirme realmente”, contó.

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