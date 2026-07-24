El Invías alertó por falsas ofertas laborales que circulan en redes sociales y WhatsApp con fines de estafa

Invías alertó sobre falsas ofertas laborales que circulan en redes sociales, WhatsApp y otros medios digitales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto Nacional de Vías (Invías) alertó a la ciudadanía sobre la circulación de falsas ofertas laborales en redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros medios digitales, en las que personas inescrupulosas suplantan la entidad para engañar a quienes buscan empleo.

El Invías reiteró que no ha publicado ni autorizado ninguna convocatoria de trabajo por estos canales y advirtió que estos anuncios no corresponden a procesos oficiales, sino a maniobras fraudulentas cuyo objetivo es obtener información personal o económica de los ciudadanos.

El instituto informó que ha detectado anuncios que ofrecen vacantes en proyectos de infraestructura e invitan a los interesados a enviar hojas de vida a números de WhatsApp, contactos particulares o perfiles en redes sociales. Estas supuestas oportunidades laborales son completamente falsas y forman parte de una modalidad de suplantación institucional, advirtió Invías, que ha intensificado sus esfuerzos para prevenir que más personas caigan en la estafa.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de Vías advirtió que no ha publicado ni autorizado convocatorias de empleo por canales no oficiales - crédito Invias

Modalidades fraudulentas y advertencias institucionales

Según Invías, los procesos de selección de personal no se realizan a través de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, cadenas de mensajes, intermediarios ni contactos particulares. Tampoco se solicita el envío de hojas de vida por estos medios, ni se exige ningún tipo de pago, consignación, compra de formularios, uniformes, exámenes médicos o cobro por derechos de participación en procesos de selección.

La entidad enfatizó que cualquier persona que solicite dinero en nombre de Invías está actuando de forma fraudulenta y recomendó a la ciudadanía no entregar documentos, datos personales ni recursos económicos a quienes se presenten como representantes del Instituto sin la debida autorización.

PUBLICIDAD

Canales oficiales y cómo identificar procesos legítimos

El Invías recordó que las convocatorias oficiales para ingresar a la función pública se divulgan únicamente a través de los canales oficiales del Estado: el Servicio Público de Empleo, la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) y los propios canales institucionales de la entidad.

Las falsas vacantes de Invías ofrecen empleos en proyectos de infraestructura y piden hojas de vida por contactos particulares - crédito Invías

Infobae Colombia consultó en los medios oficiales de las entidades indicadas y hasta julio de 2026, la Cnsc no ha anunciado ninguna convocatoria para vacantes de Invías, por lo que cualquier oferta circulante por otros medios es falsa.

En caso de apertura de procesos legítimos, los pasos para participar son claros y públicos: los interesados deben consultar la información en la página web de la Cnsc y acceder al aplicativo Simo (https://simo.cnsc.gov.co/). El procedimiento incluye:

PUBLICIDAD

Registrarse para crear usuario y contraseña, o ingresar con credenciales existentes.

Consultar las vacantes que se ajustan al perfil e identificar el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec).

Revisar los requisitos, funciones y detalles de cada cargo.

Seleccionar la vacante, confirmar el empleo y realizar el pago de los derechos de participación únicamente a través de los canales habilitados por la CNSC (Bancolombia, corresponsales bancarios, PSE).

Formalizar la inscripción en el sistema dentro de los plazos establecidos.

Para 2026, los valores de inscripción son $58.400 para niveles técnico y asistencial y $87.550 para niveles profesional y jerárquicos. Los pagos se pueden realizar en sucursales y corresponsales bancarios de Bancolombia, botón PSE y Bancolombia virtual.

Hasta julio de 2026, la Cnsc no ha anunciado ninguna convocatoria para vacantes de Invías, por lo que otras ofertas son falsas - crédito Cnsc

Requisitos generales para participar en los procesos de la Cnsc

Cada aspirante puede inscribirse a un solo empleo (no debe haber aplicado a la modalidad ascenso en la misma convocatoria) y debe cumplir con los requisitos generales y específicos de formación y experiencia según el cargo. Por lo general, son:

Ser ciudadano colombiano y mayor de edad.

Cumplir con el perfil de educación y experiencia exigido en el manual de funciones.

No estar incurso en inhabilidades legales.

Para vacantes de discapacidad, acreditar la condición según la normativa.

Finalmente, la entidad invita a consultar toda la normativa y a participar activamente en este proceso de mérito, transparencia y acceso igualitario al servicio público.

PUBLICIDAD