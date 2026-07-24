Defensa de empresario señalado por la muerte de Juan Sebastián Romero negó homicidio y rechazó señalamientos de Gustavo Petro: “Fue un accidente”

El abogado Eduardo Curtidor Argüello, defensor del hombre implicado en la muerte del diseñador Juan Sebastián Romero expuso los hechos, señaló que el suceso fue producto de un accidente con un arma traumática y desmintió las afirmaciones del presidente Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

A través de su abogado defensor, Eduardo Curtidor Argüello, el empresario Jhonnathan Estefan Trujillo Reina, señalado como responsable de la muerte del diseñador gráfico Juan Sebastián Romero, presentó su versión de los hechos y negó que haya sido el responsable de cometer el delito de homicidio intencional. Un hecho que aconteció el pasado 26 de junio en Bogotá y en el que se involucró el presidente Gustavo Petro.

En la misiva, firmada por Curtidor Argüello, se rechazaron, además, las declaraciones emitidas en su perfil de X por el jefe de Estado saliente, que no tuvo inconveniente en referirse de forma pública al caso e, incluso, lo calificó como ejemplo de una problemática social más amplia. Así pues, el primer mandatario habló de un asesinato y de la manera en que se estaría configurando un caso, según él, de “esclavismo”.

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“Un empresario matando al trabajador que le labora con un arma de fuego. Un trabajador que vende su fuerza de trabajo intelectual forjada por el estudio. He aquí lo que es el fascismo en Colombia”, expresó el primer mandatario, que insistió en su postulado de que “no debe haber importe de armas ni empresarios ignorantes que aún crean que su riqueza no viene del trabajador y que crean que el trabajador es su esclavo”.

El presidente Gustavo Petro, en sus redes sociales, se pronunció sobre la muerte de Juan Sebastián Romero y apuntó al empresario Trujillo Reina - crédito @petrogustavo/X

Del mismo modo, el mandatario enfatizó la necesidad de la emancipación del trabajo. “El empleador debe saber que su ganancia no sale de que el empleado gane menos, sino al contrario, como lo muestran todos los datos de mi gobierno, de que el empleado gane más”. Finalmente, se refirió a Juan Sebastián Romero como “héroe del trabajo en Colombia”, remató en su publicación el gobernante, lo que no cayó bien en la defensa.

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En efecto, estas afirmaciones motivaron la respuesta inmediata de la defensa de Trujillo, que consideró que tales declaraciones son imprecisas y no corresponden a los hechos actualmente bajo investigación. Curtidor reiteró que su representado es propietario de un pequeño emprendimiento con solo dos empleados, entre ellos Romero, que trabajó durante más de ocho años como diseñador gráfico, sin que se registraran incidentes.

La dura respuesta de la defensa de Trujillo Reina: así le respondió a Gustavo Petro

En el extenso pronunciamiento se indicó que, tras el disparo recibido, Romero recibió asistencia inmediata por parte de las personas presentes, incluido Trujillo Reina, y fue trasladado a la Clínica Medicentro Fontibón en aproximadamente siete minutos. Allí, el diseñador gráfico fue atendido de urgencia por el personal médico, que intentó mantenerlo con vida, aunque al final los esfuerzos en ese sentido resultaron infructuosos.

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Él era Juan Sebastián Romero, el hombre presuntamente asesinado a manos de su jefe en Bogotá - crédito suministrada a Infobae Colombia

La defensa enfatizó que la relación entre Trujillo y Romero “trascendía el ámbito estrictamente laboral”, y que ambos mantenían una amistad desde hacía varios años, por lo que descartó que existiera algún altercado o confrontación entre ellos al momento del incidente. De hecho, de acuerdo con el abogado, el mismo día de los hechos, su cliente se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación.

Todo con el fin de ponerse a disposición de las autoridades y colaborar con la investigación y esa misma jornada, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevó a cabo la recolección del arma involucrada, tomó muestras, fijó fotográficamente la escena y aseguró el material videográfico disponible para adelantar las pesquisas necesarias que permitieran avanzar en el caso, que ya captó el interés de la Casa de Nariño.

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Estas serían las versiones contradictoras en la muerte de Juan Sebastián Romero, según la contraparte

A 30 días del fallecimiento de Juan Sebastián Romero, la investigación continúa sin una conclusión y enfrenta dos versiones sobre lo ocurrido. Es válido destacar que Trujillo Reina es dueño y representante legal de una empresa de comercio de calzado y ropa, ubicada cerca del aeropuerto El Dorado y desde los primeros días circularon versiones sobre una posible relación laboral tensa.

La defensa de señalado en homicidio del diseñador gráfico Juan Sebastián Romero se pronunció sobre señalamientos en su contra y negó que fuera un hecho intencional - crédito suministrada a Infobae Colombia

No solo eso: también se conoció una supuesta denuncia por acoso laboral, aunque la familia de la víctima negó posteriormente que existiera esa denuncia. A esto se suma que el círculo cercano de Romero sostuvo que un video en manos de las autoridades demostraría que el disparo fue intencional, pues el jefe habría apuntado directamente al pecho del diseñador; un relato que fue desestimado por la defensa del empresario señalado.

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La defensa de Trujillo defendió la hipótesis de que todo se trató de un accidente y aseguró que el arma era una pistola traumática en desuso, la cual se disparó de manera accidental mientras era manipulada. Según esta versión, el proyectil fue un balín de caucho que impactó el costado izquierdo de la víctima, lo que descartaría que haya apuntado al pecho; además de reafirmar que toda la evidencia permanece bajo custodia oficial.

Eduardo Curtidor, abogado de Trujillo Reina, señalado de la muerte de Juan Sebastián Romero, entregó la versión de su cliente - crédito suministrada a Infobae Colombia

Defensa de Trujillo Reina pidió que se le garantice la integridad a su cliente

En este pronunciamiento, el abogado Curtidor afirmó que, desde el hecho, su cliente ha sido objeto de amenazas y actos de estigmatización, lo que ha afectado tanto su integridad como la de su entorno familiar. De esta forma rechazó de forma categórica “las conjeturas y afirmaciones inexactas” que se han difundido, y que, según la defensa, han derivado en riesgos reales para la seguridad del imputado de homicidio.

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Con este panorama, el letrado y su equipo solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que adelante las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, con la garantía al respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Y se reiteró la disposición de su representado para comparecer ante las autoridades y atender cualquier requerimiento adicional que contribuya al esclarecimiento de lo sucedido.