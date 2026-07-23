Ecuador exportará a Colombia arroz desde finales de julio de 2026: Gobierno de Daniel Noboa confirmó cuántas toneladas ingresarán

Fedearroz dice que la importación de arroz desde Ecuador afecta de gran manera a los productores nacionales - crédito Agencia Andina

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador confirmó que el arroz ecuatoriano ingresará a Colombia a partir del 25 de julio de 2026, debido a un acuerdo bilateral que permitirá exportar 30.000 toneladas métricas por el paso fronterizo de Rumichaca.

Según detalló la cartera ecuatoriana, la operación busca reactivar la presencia del producto nacional en el mercado colombiano, interrumpida en años recientes. El Gobierno de Ecuador señaló que la operación “constituye una señal positiva para la recuperación de las exportaciones ecuatorianas de arroz hacia el mercado colombiano y refleja el trabajo articulado entre el Gobierno nacional, el sector exportador y los actores comerciales de ambos países”.

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La cartera ecuatoriana indicó que el producto ingresará a partir de la fecha prevista para habilitar las operaciones de importación por Rumichaca. El anuncio también fue presentado por el Gobierno como parte de una gestión del presidente Daniel Noboa.

Serán 30.000 toneladas de arroz ecuatoriano las que ingresarán a Colombia desde el 25 de julio de 2026 - crédito Gobierno de Ecuador

Gestiones de Ecuador para recuperar el mercado colombiano

El ministerio indicó que sus áreas técnicas y la Oficina Comercial de ProEcuador en Colombia continuarán las gestiones con autoridades, gremios e importadores colombianos. El objetivo es facilitar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia del arroz ecuatoriano.

Añadió que busca avanzar de forma progresiva hacia la recuperación de los niveles de exportación alcanzados en años anteriores. Además, sostuvo: “Reiteramos nuestro compromiso de acompañar al sector productor y exportador en la apertura y consolidación de mercados, promoviendo operaciones comerciales sostenibles que contribuyan a la generación de empleo, al fortalecimiento de la producción nacional y al ingreso de divisas para el país”.

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Aranceles, bloqueo terrestre y caída de las exportaciones

La medida se da solo unos días después de la eliminación de los aranceles que se impusieron entre ambos países, generados por falta de seguridad en la frontera, algo que se logró después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Noboa atribuyó esa decisión a un acuerdo con Abelardo de la Espriella, entonces candidato colombiano a la Presidencia y posterior ganador de las elecciones.

El presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom), Juan Pablo Zuñiga, afirmó a EFE que Colombia mantuvo por 45 días más la restricción al paso de arroz por vía terrestre. Según sus cálculos, ese plazo venció el lunes 20 de julio.

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Zuñiga precisó que entre el 90% y el 95% del arroz exportado a Colombia sale por vía terrestre. También aseguró que entre finales de febrero y junio las exportaciones de ese producto fueron “prácticamente nulas”.

En 2024, Colombia fue el noveno destino de las exportaciones de Ecuador - crédito Karen Toro/Reuters

Rechazo de Fedearroz a las importaciones desde Ecuador

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) ya rechazó en varias oportunidades las importaciones de arroz ecuatoriano porque, a su juicio, bajan los precios internos, afectan la rentabilidad local y agravan el contrabando. Por eso pidió al Gobierno aranceles permanentes y controles estrictos en la frontera.

El gremio que lidera Rafael Hernández Lozano sostuvo que la oferta del país vecino presiona a la baja el valor pagado al agricultor colombiano. También afirmó que gran parte del arroz entra por pasos no controlados y evade controles sanitarios. Dentro de las solicitudes, Fedearroz pidió un arancel permanente del 30% para frenar la crisis del sector. Además, reclamó incluir el grano en las medidas de represalia comercial frente a las tensiones bilaterales.

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De igual forma, exigió mayores controles fronterizos para impedir el paso ilegal por rutas terrestres y marítimas. Esa postura contrasta con la lectura del Gobierno ecuatoriano sobre la ampliación del flujo comercial.

Inundaciones y crisis de movilidad en las zonas arroceras

La importación de arroz ecuatoriano se dará en un momento muy difícil para la industria arrocera de Colombia. Fedearroz informó que cerca de 13.000 hectáreas de arroz quedaron inundadas en Casanare y Arauca debido a las recientes lluvias. El balance preliminar, elaborado con imágenes satelitales y reportes de los comités de arroceros de Aguazul y Yopal, indicó riesgo de daño total o parcial en los cultivos afectados.

Fedearroz alertó por la inundación de 13.000 hectáreas de arroz en varios departamentos debido a las lluvias - crédito Fedearroz

La cosecha de esos lotes está prevista para la primera semana de agosto. El gremio añadió que el exceso de agua comprometió los cultivos en floración y maduración.

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Fedearroz también señaló que las inundaciones destruyeron o bloquearon los principales ejes de conectividad regional. Según el gremio, esa situación desató una crisis de movilidad para la economía agrícola local. Entre las vías más afectadas mencionó la Ruta a Pajarito entre Casanare y Boyacá. Las interrupciones dificultaron el suministro de insumos y el transporte hacia centrales de abasto nacionales. También reportó daños en la conexión con Arauca conocida como “La Novia”. Allí, las pérdidas de banca y las afectaciones estructurales aislaron comercialmente a los productores.

La Federación agregó problemas en los accesos locales de Trinidad y San Luis de Palenque. En esos puntos, los caminos intransitables impiden el ingreso de maquinaria para la recolección.

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Los comités arroceros clasificaron el impacto en tres niveles.

Nivel crítico: Nunchía, San Luis de Palenque, Pore, Trinidad, Paz de Ariporo y Tame, en Arauca.

Nivel moderado: Hato Corozal y Orocué.

Nivel menor: Yopal, Aguazul, Maní y Monterrey, aunque persistían problemas en cultivos y salidas viales.

Fedearroz pidió al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías (Invías), además de las autoridades locales, acciones urgentes para restablecer la conectividad y evitar pérdidas mayores. El gremio también solicitó a la industria molinera mejorar el precio de compra de la cosecha. Informó que continuará la evaluación del impacto en otras áreas a medida que bajen los niveles del agua. Con ese panorama, el sector arrocero de la región enfrenta daños en cultivos, problemas de transporte, caída de precios y mayores costos de insumos.