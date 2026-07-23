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Cómo ver por televisión la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II, en medio de la protesta de los clubes por los derechos de transmisión

Las transmisiones del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre del año no tendrían novedades, mientras los presidentes de los clubes acuerdan un nuevo modelo de distribución del dinero

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-crédito Jairo Cassiani/Colprensa
Junior FC, bicampeón de la Liga BetPlay, iniciará la defensa de su título ante Deportes Tolima de visitante - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

La Liga BetPlay 2026-2 comenzará el 24 de julio con la primera fecha ya programada y con transmisiones confirmadas, en un torneo que volverá al formato de cuadrangulares semifinales tras los playoffs del semestre anterior y que extenderá su fase de todos contra todos hasta el 8 de noviembre.

Uno de los partidos que concentra más atención en el arranque es el de Junior de Barranquilla, que iniciará la defensa del título frente a Deportes Tolima el sábado 25 de julio, a las 8:15 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro. El encuentro podrá verse en vivo por Win+ Fútbol y Win Play.

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El campeonato retomará la dinámica tradicional de cuadrangulares semifinales después del ajuste aplicado en el primer semestre. Ese cambio anterior respondió a la premura generada por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

La Dimayor informó además las fechas del todos contra todos a través de sus redes sociales, donde se detallaron los cruces de las 19 fechas del campeonato, incluida la jornada de clásicos. La fase regular del certamen se disputará hasta noviembre, con la intención de preservar espacio suficiente para la instancia semifinal y la final.

De acuerdo con el cronograma difundido por la Dimayor, los cuadrangulares se jugarán entre el 14 de noviembre y el 2 de diciembre, mientras que la final está prevista a doble partido para el 8 y el 12 de diciembre.

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Hora y dónde ver los partidos de la Fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026

La Liga BetPlay 2026-II se jugará hasta la primera semana de diciembre - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Liga BetPlay 2026-II se jugará hasta la primera semana de diciembre - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Viernes 24 de julio

Llaneros FC vs. Deportivo Pereira

  • Hora: 6:10 p. m.
  • Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé - Villavicencio
  • Transmisión: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

Deportivo Cali vs. Jaguares FC

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Deportivo Cali - Palmira
  • Transmisión: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

Sábado 25 de julio

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Metropolitano de Itaguí - Itaguí
  • Transmisión: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga

  • Hora: 6:10 p. m.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín - Bogotá
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

Deportes Tolima vs. Junior FC

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro - Ibagué
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

  • Hora: 2:00 p. m.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín - Bogotá
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Cincuentenario - Medellín
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

Alianza Valledupar FC vs. Fortaleza

  • Hora: 6:10 p. m.
  • Estadio: Armando Maestro Pavajeau - Valledupar
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Palogrande - Manizales
  • Transmisión: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

Por definir

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

Esta es la postura del grupo de los 8 clubes del fútbol colombiano y los derechos de televisión

Ocho escudos de clubes de fútbol colombiano, edificio DIMAYOR, sacos de dinero, televisores con símbolos de dólar y cámaras de televisión.
Los ocho clubes más importantes del fútbol colombiano proponen una repartición más justo del dinero producto de la comercialización de los derechos de TV (Imagen Ilustrativa Infobae)

El G8 del fútbol colombiano propuso que el dinero de la televisión se distribuya con una fórmula mixta: un 50% igual para todos los clubes afiliados a la Dimayor y otro 50% atado al mérito deportivo y a la capacidad de cada institución para generar audiencia, en medio de la discusión previa a un nuevo ciclo de comercialización de los derechos de transmisión.

El punto que hoy concentra el debate es que los ingresos audiovisuales se reparten en partes iguales entre los 36 equipos del fútbol colombiano. Los ocho clubes que impulsan la revisión sostienen que ese esquema no contempla el rendimiento en la cancha, el nivel de inversión ni la fidelidad de los hinchas.

Joe Bonilla, abogado encargado de representar a ese grupo, explicó que la propuesta busca “mantener una base solidaria para todos” y, al mismo tiempo, premiar el rendimiento deportivo y el aporte comercial de cada club. La fórmula, dijo, no pretende imponer un modelo al resto del fútbol profesional colombiano ni asegurar beneficios automáticos para los equipos que la promueven.

De acuerdo con la explicación difundida en X por Alexis Rodríguez, uno de los modelos que más consenso ha reunido entre los ocho clubes divide los ingresos en dos bolsas. La primera conservaría el criterio igualitario actual para garantizar una base económica común.

La segunda se distribuiría con variables objetivas. Entre ellas aparecen la clasificación a fases finales, los títulos de campeón y subcampeón, el rendimiento en la reclasificación anual, los ascensos y otras actuaciones dentro del sistema competitivo.

Ese componente busca responder de forma directa a la pregunta central de la disputa: qué quieren cambiar los clubes. La respuesta es que el G8 plantea dejar intacta una parte solidaria del sistema, pero que la otra mitad reconozca lo que cada institución consigue en cada temporada.

Bonilla resumió esa idea con una combinación entre igualdad básica e incentivos por resultados. En su planteo, el estímulo económico no debería depender solo del tamaño histórico de un club, sino de su desempeño deportivo anual.

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