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El segundo vicepresidente del Senado advirtió falta de logística para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cauca: “No tienen ninguna guarnición militar”

Alejandro Ocampo señaló que no se ha informado el lugar exacto y que la incertidumbre ya afecta la posible asistencia de delegaciones internacionales

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Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado advirtió falta de logística para la posesión de Abelardo de la Espriella en el Cauca - crédito prensa Alejandro Ocampo

La plenaria del Senado de la República avaló el traslado de la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella de Bogotá al departamento del Cauca, prevista para el 7 de agosto de 2026.

Al respecto, Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, advirtió que hasta ahora no existen condiciones claras para la realización del acto.

“No hay logística definida para la posesión de Abelardo, ya que no cuentan con ninguna guarnición militar disponible; la que tienen está prestada y no se permite realizar allí un evento público ni político”, señaló.

El congresista Alejandro Ocampo denunció ataques en redes sociales por denuncias sobre fraude electoral - crédito @alejoocampog/X
Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, advirtió que hasta ahora no existen condiciones claras para la realización del acto- crédito @alejoocampog/X

Además, remarcó que “tampoco han informado el lugar exacto”, lo que ha llevado a que “varias delegaciones internacionales están considerando no asistir porque no hay claridad sobre dónde se realizará la posesión del nuevo presidente”.

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Ocampo explicó que la proposición solo establece que la ceremonia debe realizarse en el Cauca, pero no se ha determinado el municipio ni la sede específica. “Hoy no tienen nada concreto, ni siquiera saben dónde será”, afirmó.

Esta indefinición preocupa a los organizadores, dado que el departamento es extenso y la seguridad es un factor fundamental para un evento de esta magnitud.

Frente a la falta de avances, el senador propuso alternativas: “Puede realizar la posesión en un teatro, en una plaza, y luego dirigirse al cantón militar que prefiera”.

Ocampo insistió en la necesidad de una propuesta razonable y lamentó los retrasos: “Falta mucho por resolver y, a día de hoy, parece que no tienen el tiempo suficiente para organizar un acto serio”.

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Alejandro Ocampo explicó que la proposición solo establece que la ceremonia debe realizarse en el Cauca, pero no se ha determinado el municipio ni la sede específica - crédito EFE
Alejandro Ocampo explicó que la proposición solo establece que la ceremonia debe realizarse en el Cauca, pero no se ha determinado el municipio ni la sede específica - crédito EFE

Recientemente, el presidente elcto Abelardo de la Espriella expresó su agradecimiento al Senado tras la aprobación del traslado de la posesión al Cauca.

El mandatario electo destacó el valor de la decisión en términos institucionales y de participación democrática. En sus palabras, “la democracia está hablando”.

De la Espriella enfatizó la importancia de la colaboración entre los poderes públicos. “La colaboración armónica entre los poderes públicos empieza por entender que la política importante y grande es la que resuelve los problemas de la gente pobre, las angustias de los más necesitados”, afirmó.

El mandatario electo también hizo referencia al proyecto político que ha planteado para el país. “La que define el Acuerdo sobre lo Fundamental que le he planteado al país: seguridad, salud, lucha contra la corrupción, descentralización, educación, oportunidades para los jóvenes, un Estado pequeño y eficiente, entre otros temas. Todo lo que esté por fuera de lo anterior pertenece a la órbita de la política menor”, sostuvo.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella expresó su agradecimiento al Senado tras la aprobación del traslado de la posesión al Cauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por último, De la Espriella indicó que el Senado avaló la realización del acto en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria. “La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos: acuerdos por la Patria, acuerdos para los ciudadanos. Vamos a recuperar la soberanía y a hacerlo de la mano de la Constitución y la ley”, concluyó.

El Senado avaló la propuesta para trasladar la sede de la Corporación, con una clara mayoría, aunque el proceso aún no concluye. La decisión final recae en la Cámara de Representantes, que debe pronunciarse para que el Congreso pueda sesionar fuera de Bogotá.

El acuerdo alcanzado en el Senado representa un respaldo importante, pero no resuelve la cuestión fundamental. Tanto la Constitución como el reglamento legislativo exigen que la toma de posesión presidencial ocurra ante el Congreso reunido en pleno. Por este motivo, se requiere la aprobación de ambas cámaras para modificar la sede de la ceremonia.

Hombre con traje azul, camisa blanca y pin de bandera colombiana frente al Capitolio Nacional en Bogotá, con bandera de Colombia y cielo azul con nubes.
Ambas corporaciones del Congreso deben apoyar la proposición de Abelardo de la Espriella - crédito VisualesIA/Reuters/Campaña De la Espriella

En caso de que la Cámara de Representantes dé su aprobación, el Congreso podrá instalarse en el Cauca y recibir el juramento del presidente electo. Si la solicitud es rechazada, será necesario iniciar el procedimiento desde cero y buscar nuevamente el respaldo necesario.

El avance del trámite depende de cuándo la mesa directiva de la Cámara convoque el debate y de la gestión política del ministro del Interior, Rodrigo Lara, encargado de obtener los votos necesarios. Este procedimiento es distinto al de un proyecto de ley y no cuenta con plazos fijos.

Hasta ahora, la Cámara no ha anunciado una fecha para discutir el tema, aunque se espera que el debate ocurra a finales de julio. La votación en el Senado no definió el sitio específico de la ceremonia, lo que ha generado distintas interpretaciones. De la Espriella ha propuesto que la posesión se realice en una guarnición militar, mientras otros actores defienden un entorno civil para la ceremonia.

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Posesión Abelardo de la EspriellaCaucaSenado de la RepúblicaAlejandro Ocampo

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