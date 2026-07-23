Qué tan preparado está Popayán para recibir la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: gremios respaldaron a la capital del Cauca

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella será el 7 de agosto de 2026 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La posibilidad de que Popayán sea sede de la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella instala una pregunta central en el debate nacional: si la ciudad está lista para recibir uno de los eventos institucionales más relevantes del país.

El Senado de la República aprobó el traslado de la posesión al departamento del Cauca, una medida que aún espera la ratificación de la Cámara de Representantes.

Esta decisión marca un hecho poco habitual en la política reciente, al descentralizar el acto protocolario hacia una región históricamente afectada por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales. La discusión sobre la preparación de Popayán abarca desde la disponibilidad de escenarios adecuados hasta los desafíos logísticos asociados a la llegada de delegaciones nacionales e internacionales.

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La discusión sobre la preparación de Popayán abarca desde la disponibilidad de escenarios adecuados hasta los desafíos logísticos asociados a la llegada de delegaciones nacionales e internacionales - crédito redes sociales

Entre los principales escenarios de la ciudad, el Centro de Convenciones Casa de la Moneda cuenta con un auditorio principal para cerca de 1.000 personas y salones adicionales que elevan la capacidad total por encima de los 2.000 asistentes.

Si la ceremonia ocurre al aire libre, el Parque Caldas ofrece más de 5.500 metros cuadrados y puede recibir a unas 6.000 personas, con posibilidad de ampliar el aforo a 15.000 si se utiliza el perímetro vial que rodea la plaza.

La conectividad aérea representa otro componente clave para la organización del evento. El aeropuerto Guillermo León Valencia mantiene entre tres y cinco vuelos diarios hacia Bogotá operados por Avianca y Clic Air, además de conexiones regionales de Satena. Para la jornada presidencial, se contempla la necesidad de planes especiales para vuelos chárter y atención a delegaciones oficiales.

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En materia de seguridad, Popayán dispone del Cantón Militar General José Hilario López, sede de la Tercera División y la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, junto a diversas unidades militares y de apoyo logístico. La Policía Metropolitana de Popayán cuenta con más de 1.500 uniformados, y la guarnición militar agrupa entre 1.200 y 2.000 soldados encargados de la seguridad urbana y de corredores estratégicos, como la vía Panamericana.

La iniciativa ha recibido respaldo de gremios empresariales, agropecuarios y sociales del Cauca, que interpretan la medida como una oportunidad para fortalecer el acompañamiento estatal y visibilizar la región a nivel nacional.

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Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, sostiene a La FM que “es un espaldarazo muy importante para el departamento del Cauca. Para nadie es un secreto que el departamento viene pasando por una situación de orden público crítica. Y ha sido el llamado constante del sector productivo, de los sectores sociales y de todos los caucanos, porque esto no lo vive un solo sector”.

El Consejo Gremial y Empresarial del Cauca valora la decisión del Congreso como una oportunidad para enfocar la atención sobre un territorio que enfrenta problemáticas de violencia, economía ilegal y desatención gubernamental.

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El Consejo Gremial y Empresarial del Cauca valora la decisión del Congreso como una oportunidad para enfocar la atención sobre un territorio que enfrenta problemáticas de violencia - crédito Miguel Ángel López/AP

Julián Torres, director ejecutivo del consejo, afirma que la presencia de los poderes públicos debe constituir un punto de partida para el fortalecimiento de la seguridad regional.

Desde el sector agropecuario, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca plantea que la jornada institucional puede traducirse en mayor inversión pública, consolidación de la autoridad en zonas rurales y mejores condiciones para la competitividad.

Isabella Victoria Rojas resaltó a La FM que el respaldo legislativo es estratégico para los trabajadores del campo, que reclaman control territorial, protección de la vía Panamericana y garantías para el desarrollo productivo.

Desde el sector agropecuario, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca plantea que la jornada institucional puede traducirse en mayor inversión pública - crédito EFE

La eventual sede en Popayán plantea un reto logístico y de seguridad, pero también una oportunidad para proyectar la capacidad institucional de la ciudad y para responder a las expectativas de los sectores productivos y sociales del Cauca. Mientras avanza la definición sobre la sede, la discusión pone en primer plano el papel de las regiones en los actos de Estado y la capacidad de Popayán para albergar una ceremonia presidencial fuera de los esquemas tradicionales.

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