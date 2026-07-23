Conferencista con el homónimo del presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, tuvo que aclarar que no es el dirigente político

Gabriel Vallejo López contó que lo confundieron con Gabriel Vallejo Chujfi - créditos @gabrielvallejol/IG | Catalina Olaya / Colprensa

Después de que Gabriel Vallejo rechazara la idea de un acuerdo entre el Centro Democrático (CD) y el petrismo tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado el 20 de julio de 2026, se conoció un hecho insólto en redes sociales por cuenta de un homónimo del dirigente político.

¿El motivo? Que el ciudadano que oficia conferencista (speaker) especializado en Customer Experience (experiencia del cliente) y servicio al cliente, y que tiene el mismo nombre que el dirigente del CD, tuvo que publicar un mensaje a través de su perfil en Instagram para hacer, lo que él mismo denominó como “una aclaración necesaria (y con mucho cariño)”.

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“Ante algunos mensajes y confusiones recientes en nuestras redes, comparto este breve comunicado para aclarar mi identidad profesional y mantener la conversación en el marco del respeto y el servicio que siempre nos ha caracterizado”, reseña el mensaje adjunto con el comunicado.

“Soy Gabriel Vallejo López, conferencista y escritor en servicio al cliente. No soy Gabriel Vallejo Chujfi, el director del Centro Democrático. Lo aclaro porque estos días llegaron a este perfil mensajes que no eran para mí”, menciona la declaración oficial por parte del speaker.

Gabriel Vallejo López compartió el comunicado la mañana del jueves 23 de julio de 2026 en su perfil de Instagram - crédito @gabrielvallejol/IG

Vallejo López dejó en claro: “No somos la misma persona, no somos familia y no tengo militancia en ningún partido”.

Al final de su comunicado, el conferencista señaló que los errores pueden presentarse, al destacar “sin molestia y con cariño: la confusión se entiende”.

“Aquí seguimos en lo de siempre: servicio, actitud y personas. Los que llegaron por error, bienvenidos sean a este mundo de experiencias memorables. Gracias a quienes escribieron con respeto. A los demás, también. Un abrazo, cierra el comunicado.

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La polémica tras la elección del nuevo presidente del Senado: Honorio Henríquez

Los comentarios que recibió el speaker llegaron después de la votación en el Congreso de la República que además dejó al presidente electo Abelardo De La Espriella sin el respaldo que buscaba para arrancar su relación con el Congreso y lo obligó a enfrentar desde el inicio el reto de construir mayorías para sus reformas.

Vallejo habló en un video publicado en su cuenta de X en la mañana del miércoles 22 de julio de 2026, después de que circulara en redes sociales una grabación en la que aparece conversando con congresistas del Pacto Histórico que votaron por Henríquez, el mismo candidato impulsado por su partido.

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Según explicó el presidente del CD, buscó aclarar las decisiones adoptadas por la bancada y desmarcarse de versiones sobre entendimientos con sectores cercanos al presidente saliente Gustavo Petro.

El dirigente sostuvo que “la bancada de los 47 congresistas del Partido Centro Democrático acordó que quien iba a intervenir el pasado 20 de julio sería el senador Andrés Forero”.

Asimismo, el líder del CD añadió que esa intervención debía hacerse “con respeto, franca y con contundencia con relación a las discrepancias que nosotros tenemos frente al gobierno del presidente Gustavo Petro”.