Colombia

Revelan imágenes del escenario de Karol G para su ‘Tropitour’, a pocas horas de comenzar su gira en Chicago

La cantante colombiana compartió en redes sociales un video en el que se ve una parte del montaje para la primera de las más de 60 fechas con las que cuenta ‘Viajando por el mundo, Tropitour’

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El debut del Tropitour en el Soldier Field de Chicago ya revela la magnitud de la nueva era de Karol G: un escenario principal de dimensiones imponentes y una isla escénica en forma de círculo, pensada para acercar a la artista al público y ofrecer una experiencia visual inspirada en los elementos acuáticos que marcaron su paso por Coachella. - crédito @karolgtour/ Instagram

La colombiana Karol G está a punto de dar inicio a su esperado Viajando Por El Mundo Tropitour, y Chicago, Estados Unidos, será la ciudad que marque el punto de partida de esta ambiciosa gira mundial.

El primer show tomará lugar el 24 de julio en el Soldier Field, uno de los estadios más emblemáticos de la ciudad, con capacidad para más de 60 mil personas y sin techo, lo que convierte cada concierto en una experiencia al aire libre. La artista también se presentará en el mismo recinto la noche siguiente, reflejando la alta demanda y el furor que ha generado su regreso a los escenarios en una nueva etapa de su carrera.

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El Tropitour servirá como la primera gran puesta en escena del último álbum “Tropicoqueta”, editado en junio de 2025, y que ya cuenta con éxitos como Si Antes Te Hubiera Conocido, Latina foreva y Papasito.

A diferencia de giras anteriores, esta producción ha sido anunciada como la mayor de su carrera, con más de 100 camiones involucrados en el montaje, nueva escenografía, segmentos visuales y coreografías inéditas. Por el momento, no se ha confirmado una lista oficial de canciones, aunque todo apunta a que el repertorio combinará los nuevos temas con los éxitos que han definido el ascenso global de Karol G, como Tusa, Provenza, Bichota y TQG.

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Karol G inicia su Tropitour en Chicago con un escenario monumental y una isla acuática inspirada en Coachella - crédito @karolgtour / Instagram @jecheverri91114 / X
Karol G inicia su Tropitour en Chicago con un escenario monumental y una isla acuática inspirada en Coachella - crédito @karolgtour / Instagram @jecheverri91114 / X

La gira recorrerá las principales ciudades de Norteamérica hasta octubre, antes de cruzar hacia México, Sudamérica y Europa. Para el debut en Chicago, la expectativa es máxima: se esperan sorpresas, invitados y una producción que busca elevar aún más el estatus internacional de la cantante.

En medio de la emoción de la propia cantante y de sus millones de seguidores que asistirán a sus conciertos, se conocieron en redes sociales imágenes de cómo está quedando el montaje.

La imagen muestra una vista aérea del Soldier Field de Chicago, escenario del arranque del Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G. En el centro del estadio destaca el montaje principal: una imponente estructura rectangular que ocupa casi todo el extremo de una de las cabeceras, con grandes torres de iluminación y pantallas que sobresalen sobre las gradas, similar a lo que se vio en el show de Karol en Coachella.

Karol G reveló las primeras imágenes de los ensayos y parte de la producción de su gira que inicia en un par de días - crédito VisualesIA Infobae
Karol G sorprende en Chicago con una puesta en escena innovadora para el inicio de su gira mundial - crédito VisualesIA Infobae

El escenario central tiene una plataforma amplia en forma de “U” con extensiones laterales que se adentran hacia el campo, lo que permitirá a la artista recorrer distintos puntos y acercarse al público desde diferentes ángulos.

Frente al escenario principal se ubica una segunda plataforma de menor tamaño, de forma circular y enlazada por una pasarela. Esta isla escénica, situada en el centro del campo, está pensada para crear momentos de mayor cercanía entre Karol G y el público, al permitirle presentarse en medio del estadio. El diseño de este escenario secundario recuerda al que la artista utilizó en el festival Coachella, con una propuesta de estilo acuático, reforzando la identidad visual de su actual gira.

El despliegue técnico es evidente: se observan equipos de luces, estructuras de soporte y zonas de montaje aún en preparación, lo que anticipa un espectáculo visual de gran escala.

Durante el paso del tour por Estados Unidos, Karol G contará con la presencia de invitadas especiales que aportan diversidad y fuerza femenina a cada concierto. Becky G, Elena Rose y Greeicy han confirmado su participación en distintas fechas clave, celebrando la oportunidad de compartir escenario con la artista colombiana y resaltando la importancia de la unión entre mujeres en la industria musical.

Elena Rose abrirá la gira en Chicago el 24 y 25 de julio y estará presente en otras ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Atlanta, Miami, Tampa y Dallas. La cantautora venezolana ha expresado su gratitud por formar parte de este tour, destacando la relevancia de llevar la música latina a nuevos públicos.

Karol G desata entusiasmo mundial con el Tropitour y la presencia de Becky G, Elena Rose y Greeicy - crédito VisualesIA Infobae
Karol G desata entusiasmo mundial con el Tropitour y la presencia de Becky G, Elena Rose y Greeicy - crédito VisualesIA Infobae

Becky G también se sumará en diez presentaciones, incluyendo paradas en Toronto, Washington D.C., Los Ángeles, San Francisco, Seattle, San Antonio, El Paso y Nueva York. Su participación ha generado entusiasmo entre los seguidores, quienes esperan la interpretación conjunta de éxitos como Mamii.

Greeicy, por su parte, acompañará a Karol G en las fechas de Los Ángeles, Houston y Miami. La artista caleña ha manifestado su emoción por ser parte de la gira y ha resaltado el valor de la colaboración femenina dentro del género urbano.

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