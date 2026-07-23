Colombia

Perros habrían devorado el pie de un hombre que quedó atrapado en una reja: al parecer trató de golpear a los animales

El video ha generado diversas reacciones en redes sociales debido a la violencia del hecho

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Un video estremecedor circula en redes sociales y muestra cómo dos perros atacaron brutalmente el pie de un hombre que quedó atrapado en una reja en Mitú, capital del Vaupés, mientras transeúntes grababan y debatían el origen del hecho - crédito Colombia Oscura / X

Un video difundido en redes sociales causó conmoción al mostrar cómo varios perros atacaron a un hombre atrapado en una reja. La cuenta ‘Colombia Oscura’ en X indicó que el suceso ocurrió en Mitú, capital del Vaupés. Las imágenes exhiben el momento en que los animales devoran el pie del hombre mientras varias personas observan y comentan la escena.

Entre las voces que se escuchan en el video, una persona pregunta a la víctima cómo terminó en esa situación. Según lo que se oye, el hombre habría intentado patear a los perros, quedando colgado de la reja. Otras versiones que circularon apuntaron a que el individuo pretendía robar y quedó atrapado.

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Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de la policía local sobre lo sucedido. La incertidumbre sobre el motivo real del incidente alimentó el debate en línea.

Hombre pierde el pie por perros al parecer en Mitú - crédito Colombia Oscura / X
Hombre pierde el pie por perros al parecer en Mitú - crédito Colombia Oscura / X

Las reacciones de los presentes y usuarios no tardaron en aparecer: “Espero que ese señor esté vacunado y no le pase nada a los perritos... Porque el que está quieto, se deja quieto”. Otros reclamaron: “¿Y por qué no en vez de estar espantando los perros le controlan la hemorragia a la persona?” y “Vamos a ver con qué excusa sale la familia del mocho”.

Las responsabilidades legales de los dueños de perros en Colombia varían según el contexto en que ocurra un ataque. El Artículo 2353 del Código Civil establece que el propietario debe responder por los daños y perjuicios causados por su animal. Sin embargo, la normativa contempla excepciones, especialmente cuando el incidente ocurre en una propiedad privada y la persona afectada es responsable, total o parcialmente, de su propio daño.

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Cuando un perro ataca a una persona que ha ingresado legalmente al inmueble, como un invitado, empleado, repartidor o cualquier persona con autorización, la ley colombiana obliga al dueño a asumir las consecuencias civiles y económicas. Esto incluye el pago de gastos médicos e indemnizaciones que resulten del ataque. La responsabilidad no se limita a lo penal, sino que abarca la reparación integral del daño.

Perra adulta mayor de pelaje oscuro con manchas blancas en hocico y patas camina por un sendero de tierra entre árboles y follaje verde.
La justicia debe determinar si los dueños de los perros responden por el ataque - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, si la víctima era un intruso, es decir, alguien que ingresó sin permiso o con intenciones ilícitas, la situación cambia. En estos casos, el dueño del perro suele quedar exento de responsabilidad, ya que la persona lesionada asumió el riesgo al entrar sin autorización. La ley reconoce que el daño se produjo por culpa exclusiva de la víctima y no exige compensación por parte del propietario.

El deber de cuidado es otro aspecto clave. Los dueños deben tomar medidas de precaución razonables dentro de su domicilio, como instalar portones seguros o colocar avisos de advertencia, para evitar accidentes con personas que accedan de buena fe. No basta con confiar en la obediencia del animal o en que la propiedad esté cercada; se espera una actitud proactiva para prevenir incidentes, incluso en el propio hogar.

Respecto al destino del animal tras un ataque, en Colombia no se dispone el sacrificio automático. La eutanasia humanitaria solo se contempla bajo condiciones legales muy estrictas. Según la Ley 746 de 2002, si un perro catalogado como potencialmente peligroso causa lesiones permanentes a una persona, puede ordenarse su decomiso y sacrificio, pero únicamente después de que un médico veterinario etólogo evalúe el caso y determine que la conducta del animal representa un riesgo real.

Primer plano frontal de un perro pitbull de pelaje marrón, orejas recortadas, ojos ámbar y morro negro.
Tras un ataque como el del video, necesariamente no se sacrifican los animales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de esta normativa específica, la eutanasia solo está permitida en dos escenarios: cuando un animal padece una enfermedad terminal con sufrimiento extremo, o si existe un riesgo inminente y certificado para la salud pública. Así, el marco legal colombiano busca equilibrar la protección de las personas con el bienestar animal, limitando las sanciones más severas a situaciones excepcionales y debidamente comprobadas.

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Mitú, VaupésAtaque de perrosHombre perdió un pievideo viralColombia-Noticias

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