Colombia

Nueva York reúne más de 35 obras de Fernando Botero en una exposición dedicada a la etapa que definió su estilo

La muestra, organizada por la Fundación Fernando Botero y Sotheby’s, permanecerá abierta del 22 de julio al 7 de septiembre y reúne pinturas, esculturas y pasteles provenientes de la familia del artista y de colecciones privadas, varias de ellas exhibidas por primera vez

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La exhibición es el resultado de una colaboración entre la Fundación Fernando Botero y Sotheby's para destacar la etapa que consolidó el lenguaje artístico del maestro colombiano -crédito fernando.botero.zea/Instagram
La exhibición es el resultado de una colaboración entre la Fundación Fernando Botero y Sotheby's para destacar la etapa que consolidó el lenguaje artístico del maestro colombiano -crédito fernando.botero.zea/Instagram

Nueva York vuelve a convertirse en escenario para celebrar el legado de Fernando Botero con una exposición que pone el foco en el periodo en el que el artista colombiano definió el estilo que lo haría inconfundible ante el mundo. La muestra reúne obras clave de esos años decisivos y abre una nueva mirada sobre la evolución de una de las figuras más importantes del arte latinoamericano.

La exhibición, organizada por la Fundación Fernando Botero y Sotheby’s, estará abierta entre el 22 de julio y el 7 de septiembre en el edificio Breuer de Sotheby’s Nueva York. Bajo el título ‘Botero in New York’, presenta más de 35 pinturas, esculturas y pasteles, varias de ellas inéditas y nunca antes mostradas al público, procedentes de la colección de la familia Botero y de colecciones privadas.

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'Botero in New York' permanecerá abierta al público en el edificio Breuer de Sotheby's Nueva York hasta el 7 de septiembre -crédito fernando.botero.zea/Instagram
'Botero in New York' permanecerá abierta al público en el edificio Breuer de Sotheby's Nueva York hasta el 7 de septiembre -crédito fernando.botero.zea/Instagram

Además de su valor artístico, el proyecto representa un momento significativo para el arte colombiano. Se trata de la primera exposición dedicada a un único artista en la nueva sede de Sotheby’s en Nueva York y del primer trabajo conjunto entre la familia Botero y una de las casas de subastas más reconocidas del mundo.

El recorrido se concentra en las obras creadas entre finales de los años cincuenta y comienzos de los setenta, una etapa determinante en la que Fernando Botero consolidó el lenguaje visual que más adelante sería conocido como el Boterismo. Durante esos años, el artista desarrolló una propuesta propia mientras en Nueva York predominaban movimientos como el expresionismo abstracto y el pop art.

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“Nueva York significó muchísimo para mi abuelo. Fue aquí donde terminó de consolidar su lenguaje artístico y donde, pese a enfrentarse a las corrientes dominantes de la época, decidió mantenerse fiel a sus convicciones. Traer nuevamente su obra a esta ciudad era un objetivo muy importante para la familia y para su legado”, afirmó Fernando Botero Quintana, nieto del artista y uno de los organizadores de la exposición.

Varias de las obras incluidas en la muestra no habían sido exhibidas públicamente desde las décadas de 1970 y 1980- crédito fernando.botero.zea/Instagram
Varias de las obras incluidas en la muestra no habían sido exhibidas públicamente desde las décadas de 1970 y 1980- crédito fernando.botero.zea/Instagram

La iniciativa comenzó a tomar forma en febrero de 2025, cuando Sotheby’s invitó a la familia Botero a desarrollar una exposición centrada en ese momento esencial de la trayectoria del maestro colombiano. A partir de entonces, ambas partes trabajaron en la selección de piezas que permitieran reconstruir uno de los capítulos más relevantes de su carrera.

“Llevamos más de un año trabajando en esta exposición. Para nosotros fue una invitación extraordinaria porque Sotheby’s representa uno de los escenarios más importantes del mercado del arte mundial, y que la primera exposición individual de su nueva sede fuera dedicada al maestro Botero es un enorme reconocimiento a su legado”, señaló Botero Quintana.

Entre las obras seleccionadas aparecen piezas ampliamente reconocidas y otras que muy pocas personas tuvieron oportunidad de contemplar. Una de ellas es la ‘Monalisa a los Trece Años’ (1959), que nunca había sido exhibida públicamente. También forman parte del recorrido ‘Picnic’ (1973), ‘Apotheosis of Ramón Hoyos’ (1959), homenaje al legendario ciclista colombiano Ramón Hoyos, ‘Sunflowers’ (1977), ausente de exposiciones desde 2012, y ‘Still Life with Watermelon’ (1976), considerada una de las naturalezas muertas más representativas del artista.

La exposición reúne pinturas, esculturas y pasteles creados durante uno de los periodos más importantes de la carrera de Fernando Botero -crédito fernando.botero.zea/Instagram
La exposición reúne pinturas, esculturas y pasteles creados durante uno de los periodos más importantes de la carrera de Fernando Botero -crédito fernando.botero.zea/Instagram

La procedencia de las obras también refleja el esfuerzo realizado para reunir este conjunto excepcional. Más de una docena pertenece a la familia y a la Fundación Fernando Botero, mientras que el resto fue facilitado por coleccionistas privados y galerías internacionales que trabajaron con el maestro colombiano a lo largo de su carrera. Varias de esas piezas permanecieron fuera de la vista del público durante décadas. Algunas no se exhibían desde los años setenta y otras desde los ochenta, lo que convierte esta reunión de obras en una oportunidad poco frecuente para apreciar momentos esenciales de la producción artística de Botero en un solo espacio.

Con esta exposición, Sotheby’s y la Fundación Fernando Botero presentan un recorrido dedicado al periodo que redefinió la trayectoria del artista y consolidó una propuesta estética que trascendió generaciones. La selección permite seguir la evolución de su lenguaje creativo desde los años en que decidió mantenerse fiel a su visión, decisión que terminó convirtiéndolo en uno de los creadores más reconocidos del siglo XX y en una referencia imprescindible para la historia del arte colombiano e internacional.

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