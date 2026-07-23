Colombia

Ingrid Betancourt pidió respaldo a Abelardo de la Espriella, convocó a la unión de los demócratas y arremetió contra el petrismo: “Exigimos la verdad”

A pocos días de la posesión presidencial del mandatario electo, la exsenadora solicitó investigar el manejo de los recursos públicos durante el Gobierno de Gustavo Petro

Guardar
Google icon
Betancourt hizo un llamado a la unión de los sectores que calificó como demócratas, con el propósito de respaldar las iniciativas que, según afirmó, impulsará el nuevo gobierno - crédito Luisa González y Yves Herman/REUTERS, EFE
Betancourt hizo un llamado a la unión de los sectores que calificó como demócratas, con el propósito de respaldar las iniciativas que, según afirmó, impulsará el nuevo gobierno - crédito Luisa González y Yves Herman/REUTERS, EFE

La exsenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que expresó su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, hizo un llamado a la unión de los sectores que calificó como demócratas y lanzó fuertes críticas contra el petrismo.

En su pronunciamiento también pidió que se investigue la administración del Gobierno saliente y que se informe al país sobre el estado en que será entregada la Nación.

El pronunciamiento de Betancourt se produjo cuando restan 16 días para la posesión presidencial y en medio del debate político y jurídico sobre el lugar donde se realizará la ceremonia de transmisión del mando. En ese contexto, la exsenadora pidió que el mandatario electo pueda iniciar sus funciones sin interferencias y defendió las propuestas que, según afirmó, liderará una vez asuma la Presidencia.

PUBLICIDAD

Llamado a respaldar al presidente electo

Betancourt también respaldó la creación del denominado 'Bloque Anticorrupción' impulsado por De la Espriella - crédito Juan David Duque/REUTERS
Betancourt también respaldó la creación del denominado 'Bloque Anticorrupción' impulsado por De la Espriella - crédito Juan David Duque/REUTERS

Al inicio de su publicación, Ingrid Betancourt pidió que se permita al presidente electo ejercer sus funciones una vez asuma el cargo. “Ya pronto se va a posesionar Abelardo de la Espriella. Déjenlo trabajar. No ha asumido funciones y el petrismo ya está enloquecido declarándole la guerra“, señaló.

Posteriormente, sostuvo que la existencia de gobierno y oposición fortalece la democracia, aunque afirmó que ello no debe servir, en sus palabras, para fortalecer al petrismo. En ese contexto convocó a diferentes sectores políticos a trabajar conjuntamente.

Hago un llamado a la unión de los demócratas. A lo que vinimos. A levantar a Colombia. A trabajar sin descanso para que haya seguridad, salud y justicia social“, escribió Betancourt en X.

PUBLICIDAD

La exsenadora también manifestó que el presidente electo impulsa iniciativas que, según dijo, la ciudadanía espera ver implementadas. Entre ellas mencionó la recuperación de las finanzas públicas, la reconstrucción del sistema de salud, el fortalecimiento de la seguridad, mejoras en educación, cultura y gobernanza, así como la presentación de un informe sobre el estado en que recibirá el país.

En su pronunciamiento, Betancourt cuestionó al petrismo y sostuvo que una de las prioridades de la nueva administración debe ser presentar al país un informe sobre el estado en que recibe las finanzas y las instituciones - crédito @IBetancourtCol/X
En su pronunciamiento, Betancourt cuestionó al petrismo y sostuvo que una de las prioridades de la nueva administración debe ser presentar al país un informe sobre el estado en que recibe las finanzas y las instituciones - crédito @IBetancourtCol/X

En ese mismo mensaje afirmó que uno de los aspectos prioritarios será revelar, según sus palabras, la dimensión de la corrupción del gobierno saliente y establecer el destino de los recursos públicos: “Los colombianos exigimos que se sepa la verdad y debemos conocer quién se quedó con los impuestos que debían ser destinados a los ciudadanos más necesitados. A madres cabeza de familia, a jóvenes de escasos recursos, a víctimas de la guerra y la violencia a las que les han violado todos sus derechos, a las personas mayores, en fin, a tantos ciudadanos con necesidades permanentes".

Asimismo, hizo referencia al anuncio realizado por Rodrigo Lara sobre la conformación del denominado “Bloque Anticorrupción”, iniciativa que, según indicó, tendrá como objetivo buscar recursos presuntamente apropiados de manera irregular y devolverlos al Estado.

Según Betancourt, esa propuesta fue planteada por Abelardo de la Espriella durante toda su campaña presidencial y deberá complementarse con investigaciones que permitan trasladar la información recopilada a las autoridades competentes: “Darnos las herramientas para hacer una investigación exhaustiva y entregar toda la información a las autoridades para que, quienes desfalcaron el Estado, paguen cada centavo y vayan a la cárcel. No más la idea de penas cortas para salir a disfrutar del botín después“.

La dirigente afirmó que es necesario esclarecer los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Iván Valencia/AP
La dirigente afirmó que es necesario esclarecer los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Iván Valencia/AP

En la parte final de su publicación cuestionó la intención del gobierno saliente de impulsar una nueva reforma tributaria y sostuvo que los primeros 100 días del nuevo gobierno deberán servir para presentar información sobre la situación en la que recibe la administración nacional.

"Con Abelardo de la Espriella tenemos la oportunidad de enderezar el rumbo. Ojalá Dios le dé la sabiduría necesaria para lograrlo porque, como en pocas ocasiones, esta vez teflón y año de aprendizaje no habrá”, concluyó Ingrid Betancourt.

Temas Relacionados

Ingrid BetancourtAbelardo de la EspriellaPosesión presidencialGustavo PetroBloque AnticorrupciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juzgado confirmó libertad para Blessd mientras avanza el proceso penal por secuestro extorsivo: “Sin ninguna restricción”

El abogado Santiago Trespalacios informó que, según el juzgado, la Fiscalía no cuenta con “el mínimo de prueba” para endilgar al cantante “dicho delito”

Juzgado confirmó libertad para Blessd mientras avanza el proceso penal por secuestro extorsivo: “Sin ninguna restricción”

En presidencia estarían dejando “atornillados” en 22 cargos administrativos antes de que se posesione el nuevo mandatario

Se siguen conociendo nuevos escándalos de contratación antes de que cambie el presidente en Colombia

En presidencia estarían dejando “atornillados” en 22 cargos administrativos antes de que se posesione el nuevo mandatario

Procuraduría hará seguimiento a la contratación de $13 billones para modernizar las Fuerzas Militares y la Policía

El organismo de control participará en mesas técnicas y revisará licitaciones, contrataciones directas y convenios relacionados con los proyectos estratégicos contemplados en el Conpes 4187 de 2026, con el fin de prevenir posibles irregularidades

Procuraduría hará seguimiento a la contratación de $13 billones para modernizar las Fuerzas Militares y la Policía

Christian Garcés lanzó advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella por “ataques” de influenciadores: “No esperen”

El Centro Democrático aseguró que hay al menos cinco creadores de contenido afines al presidente electo que, durante los últimos seis meses, habrían estado “maltratando” a la colectividad

Christian Garcés lanzó advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella por “ataques” de influenciadores: “No esperen”

Preocupación por brote de tuberculosis en El Pedregal: seis internas afectadas y decenas de reclusos bajo tratamiento

El dato entregado por la Secretaría de Salud Distrital muestra que la enfermedad continúa en otras áreas del penal, en medio de alertas por hacinamiento y acceso limitado a servicios médicos, lo que eleva el riesgo

Preocupación por brote de tuberculosis en El Pedregal: seis internas afectadas y decenas de reclusos bajo tratamiento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Revelan imágenes del escenario de Karol G para su ‘Tropitour’, a pocas horas de comenzar su gira en Chicago

El cantante vallenato Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

Diana Ángel publicó fuerte mensaje en contra de Abelardo de la Espriella: “Ha llegado algo peor”

Habló Anamar, exnovia de Renzo Meneses, tras la filtración de video en el que el hombre aparecería maltratando a una mujer: “La paz no la cambio por nada”

Deportes

Manu Gutiérrez, periodista viral del Mundial 2026, contó cómo fue entrevistar a James Rodríguez

Manu Gutiérrez, periodista viral del Mundial 2026, contó cómo fue entrevistar a James Rodríguez

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Carlos Antonio Vélez ‘estalló’ por la renovación de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Viva la mediocridad”

Cómo ver por televisión la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II, en medio de la protesta de los clubes por los derechos de transmisión