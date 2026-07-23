Ingrid Betancourt pidió respaldo a Abelardo de la Espriella, convocó a la unión de los demócratas y arremetió contra el petrismo: “Exigimos la verdad”

Betancourt hizo un llamado a la unión de los sectores que calificó como demócratas, con el propósito de respaldar las iniciativas que, según afirmó, impulsará el nuevo gobierno - crédito Luisa González y Yves Herman/REUTERS, EFE

La exsenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que expresó su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, hizo un llamado a la unión de los sectores que calificó como demócratas y lanzó fuertes críticas contra el petrismo.

En su pronunciamiento también pidió que se investigue la administración del Gobierno saliente y que se informe al país sobre el estado en que será entregada la Nación.

El pronunciamiento de Betancourt se produjo cuando restan 16 días para la posesión presidencial y en medio del debate político y jurídico sobre el lugar donde se realizará la ceremonia de transmisión del mando. En ese contexto, la exsenadora pidió que el mandatario electo pueda iniciar sus funciones sin interferencias y defendió las propuestas que, según afirmó, liderará una vez asuma la Presidencia.

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Llamado a respaldar al presidente electo

Betancourt también respaldó la creación del denominado 'Bloque Anticorrupción' impulsado por De la Espriella - crédito Juan David Duque/REUTERS

Al inicio de su publicación, Ingrid Betancourt pidió que se permita al presidente electo ejercer sus funciones una vez asuma el cargo. “Ya pronto se va a posesionar Abelardo de la Espriella. Déjenlo trabajar. No ha asumido funciones y el petrismo ya está enloquecido declarándole la guerra“, señaló.

Posteriormente, sostuvo que la existencia de gobierno y oposición fortalece la democracia, aunque afirmó que ello no debe servir, en sus palabras, para fortalecer al petrismo. En ese contexto convocó a diferentes sectores políticos a trabajar conjuntamente.

“Hago un llamado a la unión de los demócratas. A lo que vinimos. A levantar a Colombia. A trabajar sin descanso para que haya seguridad, salud y justicia social“, escribió Betancourt en X.

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La exsenadora también manifestó que el presidente electo impulsa iniciativas que, según dijo, la ciudadanía espera ver implementadas. Entre ellas mencionó la recuperación de las finanzas públicas, la reconstrucción del sistema de salud, el fortalecimiento de la seguridad, mejoras en educación, cultura y gobernanza, así como la presentación de un informe sobre el estado en que recibirá el país.

En su pronunciamiento, Betancourt cuestionó al petrismo y sostuvo que una de las prioridades de la nueva administración debe ser presentar al país un informe sobre el estado en que recibe las finanzas y las instituciones - crédito @IBetancourtCol/X

En ese mismo mensaje afirmó que uno de los aspectos prioritarios será revelar, según sus palabras, la dimensión de la corrupción del gobierno saliente y establecer el destino de los recursos públicos: “Los colombianos exigimos que se sepa la verdad y debemos conocer quién se quedó con los impuestos que debían ser destinados a los ciudadanos más necesitados. A madres cabeza de familia, a jóvenes de escasos recursos, a víctimas de la guerra y la violencia a las que les han violado todos sus derechos, a las personas mayores, en fin, a tantos ciudadanos con necesidades permanentes".

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Asimismo, hizo referencia al anuncio realizado por Rodrigo Lara sobre la conformación del denominado “Bloque Anticorrupción”, iniciativa que, según indicó, tendrá como objetivo buscar recursos presuntamente apropiados de manera irregular y devolverlos al Estado.

Según Betancourt, esa propuesta fue planteada por Abelardo de la Espriella durante toda su campaña presidencial y deberá complementarse con investigaciones que permitan trasladar la información recopilada a las autoridades competentes: “Darnos las herramientas para hacer una investigación exhaustiva y entregar toda la información a las autoridades para que, quienes desfalcaron el Estado, paguen cada centavo y vayan a la cárcel. No más la idea de penas cortas para salir a disfrutar del botín después“.

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La dirigente afirmó que es necesario esclarecer los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Iván Valencia/AP

En la parte final de su publicación cuestionó la intención del gobierno saliente de impulsar una nueva reforma tributaria y sostuvo que los primeros 100 días del nuevo gobierno deberán servir para presentar información sobre la situación en la que recibe la administración nacional.

"Con Abelardo de la Espriella tenemos la oportunidad de enderezar el rumbo. Ojalá Dios le dé la sabiduría necesaria para lograrlo porque, como en pocas ocasiones, esta vez teflón y año de aprendizaje no habrá”, concluyó Ingrid Betancourt.