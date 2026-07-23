Colombia

Acceso a los subsidios de “Mi Casa Ya” podría ser más barato si el Gobierno de De la Espriella acepta propuesta de los constructores

Camacol planteó cambios al emblemático plan. Se priorizan nuevas reglas de acceso y mecanismos focalizados, que están bajo presión por la contracción más aguda del sector en 15 años

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Las asambleas de copropietarios se pueden hacer presenciales, virtuales o mixtas - crédito Colprensa
En Colombia, las ventas acumuladas de vivienda de interés social (VIS) han registrado reducciones recientes, situándose en cerca de 118.423 unidades vendidas según reportes de Camacol - crédito Colprensa

Mi Casa Ya, el programa de subsidios de vivienda del Estado colombiano, volvió a ser mencionado debido a una nueva propuesta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) de reactivarlo bajo el nombre de “Casa Milagro”, con un diseño estratégico que lo haría 40% más barato para el presupuesto nacional.

El gremio planteó eliminar el requisito del Sisbén, concentrar la mayoría de los subsidios en hogares que ganan hasta 1,5 salarios mínimos ($3.000.000 actuales) y dar más peso al apoyo para la cuota inicial que al subsidio a la tasa de interés. Sostiene que la reforma es urgente por la caída del acceso a la vivienda entre los hogares de menores ingresos y por el deterioro de los indicadores del sector.

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Al respecto, el presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, destacó los anuncios del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que plantea construir un millón de viviendas y reactivar Mi Casa Ya. “Vemos con mucho agrado las intenciones del Gobierno entrante de generar un país de propietarios y reactivar los subsidios para que los hogares de menores ingresos vuelvan a tener capacidad de compra”, dijo durante la II Cumbre de Inteligencia Artificial del Sector Constructor en Cartagena.

Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, espera que el gobierno de Abelardo de la Espriella impulse los subsidos de vivienda en Colombia - crédito Camacol
Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, espera que el gobierno de Abelardo de la Espriella impulse los subsidos de vivienda en Colombia - crédito Camacol

Señaló que la propuesta de “Casa Milagro” busca ajustarse a las restricciones fiscales que enfrentará la nueva administración. Bajo ese criterio, planteó un esquema más focalizado y con menor costo para las finanzas públicas.

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Los cambios que Camacol plantea para Mi Casa Ya

Guillermo Herrera resumió en tres puntos el rediseño que el gremio presentó al nuevo gobierno:

  • No tener trámites ante entidades públicas: ir a pedir el Sisbén para poder entrar en la cola de ser beneficiarios se debe eliminar. Eso no reportó ningún beneficio.
  • Mejor focalización de la ayuda: focalizar mejor; es decir, que los recursos lleguen a los hogares de menores ingresos. Ese ajuste, según la propuesta, debe concentrar la mayoría de los subsidios en familias con ingresos de hasta 1,5 salarios mínimos.
  • Alterar la composición de la ayuda estatal para favorecer el cierre financiero de la compra: apoyar más el subsidio a la cuota inicial que los subsidios a la tasa de interés. La idea es que el programa recupere capacidad de llegada entre los hogares con menos margen de ahorro y endeudamiento.

Deterioro del acceso a la vivienda

El gremio advirtió que más de 140.000 familias desistieron de comprar vivienda en los últimos cuatro años. De ese total, cerca de 110.000 buscaban adquirir vivienda de interés social. Herrera situó ese retroceso dentro de un universo de 11 millones de hogares que no son propietarios de vivienda. De ellos, cerca de 9,5 millones ganan menos de cuatro salarios mínimos.

Dinero - Colombia
El acceso a vivienda de interés social depende de los topes establecidos con el salario mínimo - crédito Colprensa

Según el balance, el cambio más fuerte se ve en la capacidad real de compra de los hogares de menores ingresos. Entonces, antes de la llegada del Gobierno de Gustavo Petro:

  • 8 de cada 10 podían aspirar a comprar vivienda; hoy esa proporción cayó a 2,4 de cada 10.
  • El acceso pasó del 80% al 24%.

El dirigente sostuvo que esa pérdida de capacidad de compra es el punto que debe priorizarse.

Cifras que explican la presión por reactivar subsidios

Herrera afirmó que “hoy tenemos un sector que, desafortunadamente, en lo corrido de este año muestra signos negativos”. Luego precisó que “los lanzamientos de nuevas unidades caen por encima del 15%, las ventas caen por encima del 10%, y las iniciaciones de obra, que son las que generan empleo, están cayendo cerca del 19%”.

Dicho comportamiento llevó la producción anual a alrededor de 109.000 unidades de vivienda, una cifra que el gremio equipara con la de 2011. Para Herrera, ese dato resume el tamaño del ajuste que vive la actividad.

“Es decir, nos devolvimos 15 años en la producción de vivienda”, sostuvo. De igual manera, el presidente ejecutivo de Camacol cuestionó la política de vivienda del gobierno saliente y señaló que el deterioro afectó de forma directa a los hogares de menores ingresos.

Crítica de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro reaccionó en X a las cifras que presentó Camacol. Por medio de X, el mandatario dijo que lo expresado por el gremio es “mentira”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que las cifras de Camacol son mentira - crédito @PetroGustavo/X
Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que las cifras de Camacol son mentira - crédito @PetroGustavo/X

“Esto que dice Camacol es mentira. El déficit tanto cuantitativo como cualitativo de vivienda en Colombia ha disminuido en mi gobierno”, escribió. Además, dijo que el principal objetivo de vivienda hoy de Colombia es el mejoramiento de la vivienda y el hábitat“.

Con gráfica adjuntada, precisó que “el déficit de vivienda en Colombia en mi gobierno bajó del 30 al 25% y sobre todo el cualitativo”.

Expectativa del sector ante el nuevo gobierno

Camacol expresó su disposición a trabajar con el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto. Guillermo Herrera dijo que el sector espera una etapa de reactivación y trabajo conjunto con el ministerio.

De forma paralela, la organización impulsa una hoja de ruta de inteligencia artificial para la construcción. Según Herrera, el 99% de las empresas encuestadas cree que debe entrar en ese campo, el 84% lo evalúa y apenas el 4% ya usa esa tecnología. La estrategia busca involucrar a juntas directivas y alta gerencia en políticas para mejorar la productividad y la eficiencia. Esa línea quedó en un segundo plano frente a la urgencia que el gremio plantea sobre los subsidios de vivienda.

La prioridad que expone Camacol se concentra en recuperar la posibilidad de compra para los hogares de menores ingresos. Bajo esa lógica, el rediseño de Mi Casa Ya aparece como una pieza inmediata para ampliar otra vez la base de familias con opción real de tener vivienda propia.

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