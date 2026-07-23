Carlos Antonio Vélez ‘estalló’ por la renovación de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Viva la mediocridad”

Néstor Lorenzo continuará con la selección Colombia para el proceso rumbo al Mundial 2030 - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

La selección Colombia despejó las dudas sobre el técnico del equipo tras el Mundial 2026 y anunció la continuidad de Néstor Lorenzo para el nuevo proceso hacia 2030, luego de llegar a un acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol para renovar su contrato, que terminaba el 31 de julio.

Sin embargo, hubo críticas por la decisión de la FCF, ya que la eliminación en la Copa de la FIFA fue un golpe duro.

Queda por saber hasta cuándo será el nuevo contrato del argentino, pues se conoció que no sería tan largo como el primero, que firmó en 2022, además de las condiciones, objetivos y tema económico para él y su cuerpo técnico, el cual deberá rearmar por la salida del asistente Luis Amaranto Perea.

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“La continuidad del exitoso club de amigos”

Una buena parte de los aficionados y algunos sectores del país no estaban de acuerdo con la continuidad del técnico argentino, debido a las versiones de conflictos en la nómina de la Tricolor, el supuesto favoritismo por James Rodríguez y la polémica de Sebastián Villa en la prelista.

Carlos Antonio Vélez volvió a mostrar sus críticas contra Néstor Lorenzo, al afirmar que, con la renovación en la selección Colombia, se volverán a ver los mismos resultados de su primer proceso, aunque lo dijo de manera sarcástica y aseguró que no habrá evolución en el equipo.

Carlos Antonio Vélez lanzó comentarios sarcásticos por la continuidad de Néstor Lorenzo en la selección Colombia - crédito @velezfutbol/X

“Maravillosa noticia… (Para los rivales y los empresarios). Y aseguramos múltiples triunfos en amistosos, la continuidad del exitoso club de amigos, ir al mundial (van casi todos) a jugar 8 partidos, pero nos regresamos antes y el show de disculpas en las bobaliconas conferencias de prensa. Seguramente en Copa América nos irá de rechupete y vuelve a ilusionarse la patria boba hasta cuando lleguen los de verdad y ya saben el final . ¡Viva la mediocridad!”, publicó el periodista en X.

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Sumado a eso, Vélez también lanzó una crítica al anuncio de la renovación de Lorenzo en redes sociales: “Fácil saber qué piensa la gente del mamarracho de esta tarda. La Federación DESACTIVÓ y RESTRINGIÓ los comentarios de la noticia, pero lo más disiente, a esta hora, cerca de 350 mil han visto la noticia y a no más de 800 les gusta. Blanco es y gallina se come... ¡Van en contravía de la patria futbolera!“.

Otra crítica contra Néstor Lorenzo fue las reacciones de los aficionados en redes sociales por su renovación - crédito @velezfutbol/X

Finalmente, el comunicador dejó un comentario que despertó dudas sobre la manera como se renovó al técnico: “Conociendo la interna de la Federación y la opinión, en privado, de algún peso pesado de la dirigencia, debió darse un canje... tú lo renuevas, pero cedes (habrá que ver qué)... ¡El juego de poder!“.

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“La Federación ratifica su respaldo”

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol explicó que la renovación de Néstor Lorenzo se dio por sus resultados en sus primeros cuatro años con el combinado nacional, más allá de las críticas de los últimos encuentros en el Mundial 2026.

Este fue el anuncio sobre la renovación de Néstor Lorenzo en la selección Colombia para el proceso rumbo al Mundial 2030 - crédito FCF

“El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, mencionó la FCF.

La Federación añadió que “Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”.

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