Colombia

Christian Garcés lanzó advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella por “ataques” de influenciadores: “No esperen”

El Centro Democrático aseguró que hay al menos cinco creadores de contenido afines al presidente electo que, durante los últimos seis meses, habrían estado “maltratando” a la colectividad

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El congresista Christian Garcés aseguró que el Centro Democrático puede defenderse de los "ataques" de los influenciadores afines a De la Espriella - crédito @ChriGarces/X
El congresista Christian Garcés aseguró que el Centro Democrático puede defenderse de los "ataques" de los influenciadores afines a De la Espriella - crédito @ChriGarces/X

El congresista del Centro Democrático Christian Garcés envió un mensaje de advertencia al Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el que la colectividad ha tenido varios momentos de tensión, pese a que se declaró partido de gobierno. El senador se refirió específicamente a las publicaciones que han estado haciendo algunos creadores de contenido afines a De la Espriella en contra del Centro Democrático.

De acuerdo con declaraciones que dio el legislador en conversación con Caracol Radio, el partido no estaría dispuesto a apoyar las propuestas oficialistas en el Legislativo si los influenciadores continúan con los “ataques” contra la colectividad.

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En consecuencia, instó al presidente electo y al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, a tomar medidas al respecto y brindar claridad al partido sobre cómo será su relación durante su administración.

Garcés aseguró que hay influenciadores que trabajaron en la campaña de Abelardo de la Espriella que están atacando al Centro Democrático - crédito EFE/STR
Garcés aseguró que hay influenciadores que trabajaron en la campaña de Abelardo de la Espriella que están atacando al Centro Democrático - crédito EFE/STR

“Señor Abelardo de la Espriella, señor ministro del Interior, ¿cómo van a ser las relaciones entre nosotros? Porque si sus influenciadores nos atacan constantemente, no esperen entonces que nosotros en el Congreso los respaldamos y esto puede ser muy dañino para el país”, precisó el congresista al medio de comunicación citado.

A su juicio, el deber de las colectividades de centro-derecha es unirse. Sin embargo, esa alianza podría fracturarse si persisten las críticas de los creadores de contenido hacia el partido.

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“Si los influenciadores que trabajaron en la campaña y las cuentas de campaña de Abelardo de la Espriella nos atacan, como ha dicho el (ex) presidente (Álvaro) Uribe, pues somos abejitas laboriosas, pero también podemos defendernos”, señaló.

Los creadores de contenido a los que el Centro Democrático señaló

El movimiento político publicó en su cuenta de X los rostros y los nombres de los influenciadores que, presuntamente, estarían “maltratando” a la colectividad: Vincent Ramos, Oswaldo Ortiz, Miguel Zárate, Alejandro Bermeo y Santiago Giraldo.

Petro atribuyó la mejora económica a la reducción del desempleo y al aumento de 23% del salario mínimo decretado para 2025 - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
El Centro Democrático cuestionó a influenciadores que estuvieron en la instalación del Congreso - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

De acuerdo con el Centro Democrático, las personas que mencionó han estado utilizando sus redes sociales para publicar críticas hacia la colectividad durante los últimos seis meses. Además, según indicó, algunos de ellos estuvieron presentes en la instalación del Congreso de la República, que se llevó a cabo el 20 de julio de 2026.

El partido aseguró que los cinco creadores de contenido estarían haciendo esas publicaciones a cambio de retribuciones económicas e insinuó que su presencia en el Legislativo respondería a un acto de presión.

“Mientras este Partido estuvo en la oposición 4 años y siempre el expresidente Uribe ha sido coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social, estos influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. ¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?”, señaló el partido.

El partido Centro Democrático señaló a cinco personas de ser "influencers pagos (mermelados)" que, supuestamente, maltrataron al partido - crédito @CeDemocratico/X
El partido Centro Democrático señaló a cinco personas de ser "influencers pagos (mermelados)" que, supuestamente, maltrataron al partido - crédito @CeDemocratico/X

Miguel Zárate, uno de los creadores de contenido que el partido político de derecha mencionó en su publicación, aseguró que la colectividad lo está perfilando. De igual manera, afirmó sentirse decepcionado del movimiento político, en cuya fundación participó y al cual apoyó en distintas campañas de personas que querían llegar a ocupar cargos de elección popular.

El influenciador reconoció que estuvo presente en la instalación del Congreso y explicó que su objetivo fue acompañar a algunos congresistas electos que se posesionaron ese día. Negó que su intención fuera ejercer algún tipo de presión sobre el Centro Democrático; no obstante, aclaró que no dejará de hacer su labor.

El creador de contenido y analista político Miguel Zárate aseguró que está decepcionado del Centro Democrático - crédito @MiguelZarateNi/X

Si se sintieron presionados, eso es cuestión suya. Si se sintieron presionados, lo seguiremos haciendo, porque ustedes ayer rompieron la confianza con los colombianos votando en pacha con el Pacto Histórico, los mismos que hoy siguen siendo gobierno, porque hoy el Pacto Histórico, lo recuerdo, es gobierno hasta el 7 de agosto y ustedes votaron con el gobierno de Gustavo Petro para derrotar al presidente Abelardo de la Espriella”, aseveró el creador de contenido en un video publicado en sus redes sociales.

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