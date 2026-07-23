Manu Gutiérrez, periodista viral del Mundial 2026, contó cómo fue entrevistar a James Rodríguez

Esta fue la entrevista que concedió James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, al periodista Manu Gutiérrez, muy viral en el Mundial 2026 - crédito @gutierrezmanu/Instagram

Manu Gutiérrez, periodista venezolano que se hizo viral en la Copa del Mundo 2026, contó cómo fue entrevistar a James Rodríguez, el capitán de la selección Colombia. Gutiérrez afirmó que vivirá agradecido durante toda su vida con el volante colombiano, porque durante el encuentro, pidió que siguieran ayudando al pueblo de Venezuela después de los dos sismos que sacudieron al país.

“No me dijo que me conocía de antes, pero lo pude intuir con su actitud. Él estaba caminando y hablando con Luis Díaz, cuando lo llamé. Se acercó, le puse el micrófono y él sonrió. Le pidió a la gente que siguiera apoyando a Venezuela, sin yo pedírselo, y eso se lo agradeceré toda la vida”, fue lo que contó Gutiérrez en entrevista con Los40 Colombia.

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Este fue el momento de la entrevista entre Manu Gutiérrez y James Rodríguez, después del partido entre la selección Colombia y su similar de Ghana - crédito @gutierrezmanu/Instagram

La entrevista de Manu Gutiérrez a James Rodríguez

La charla entre el periodista y el volante de la selección Colombia se registró luego del partido entre la Tricolor y Ghana, que terminó ganando el equipo colombiano 1-0 para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026. En zona mixta, esta fue la conversación que se produjo entre el comunicador y el jugador:

Manu: “James, has estado en varios ciclos de la selección exitosos. ¿Cómo definirías este y cuál es su techo?"

James: “En este hay mucho talento y mucha calidad. Combinamos jugadores jóvenes con los de experiencia y creo que es bueno ese mix. Colombia está para grandes cosas, este equipo está jugando bien, con mucha intensidad y ya estamos pensando en el próximo rival”.

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Manu: “Saliste del partido. ¿Estás bien?"

James: “Sí, fue una decisión del técnico, algo táctico, y si es para el bien del equipo, lo respetamos, pero estoy bien”.

Manu: “James, tienes muchos fans en Venezuela, un país que está pasando momentos difíciles. ¿Qué mensaje les envías?“.

James: "Sí, mucha fuerza. Creo que no son cosas que uno quieren que sucedan, pero ya desafortunadamente pasó. Ahora, lo que nos queda es ayudar al pueblo venezolano, yo ya lo hice, no voy a contar cómo, pero podemos aportar todos nuestro granito de arena. Por favor, hagámoslo".

Él es Manu Gutiérrez, periodista de origen venezolano, que se hizo muy viral durante la Copa del Mundo 2026 - crédito Noticias de Aquí

El mensaje de Manu Gutiérrez al pueblo colombiano

Unos días después de la entrevista de Manu Gutiérrez a James Rodríguez, el periodista venezolano agradeció en sus redes sociales el apoyo que le habían dado a su contenido digital. Gutiérrez no es periodista de un gran medio de comunicación, por el contrario, es independiente y publica su contenido, que es mayoritariamente de entrevistas, en sus redes sociales.

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“Voy a sonar repetitivo, pero quiero agradecer nuevamente a todos por el apoyo que le dan a mi contenido. Gracias al pueblo colombiano. Es una pena que se hayan quedado eliminados del Mundial 2026, después de perder con Suiza, aunque no vi el partido, vi de reojo varias opciones de la selección Colombia. Otra vez les faltó la definición de la que hablamos la vez pasada con el entrenador Néstor Lorenzo en la zona mixta. Gracias a Colombia por su cariño, y ojalá su selección les siga dando alegrías”, dijo Gutiérrez.

Esta es la página de Manu Gutiérrez en instagram donde publica todas sus entrevistas - crédito @mvpsportsplus/Instagram

Manu Gutiérrez y su sueño de ser periodista

Durante la misma conversación entre Manu Gutiérrez y Los40 Colombia, el periodista afirmó que no pudo convertir en un beneficio económico su viralidad durante el Mundial 2026.

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“Y de hecho es la meta que tengo ahora, mirar a ver si de una vez por todas me puedo dedicar a esto que tanto amo que es el periodismo, porque mi cubrimiento en esta Copa del Mundo me tocó costearlo a punta de mi tarjeta de crédito. Aún no tengo ofertas”, dijo Gutiérrez.