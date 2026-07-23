Gobierno Petro estaría dejando “atornillados” en 22 cargos administrativos antes de que se posesione el nuevo mandatario

22 vacantes desiertas han comenzado a ser ocupadas a falta de 14 días para que termine el Gobierno Petro - crédito Visuales IA

Desde el 20 de julio, escoltas y conductores afiliados a sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) bloquean la sede de la entidad en Bogotá. La protesta se debe al incumplimiento de acuerdos laborales, el pago de horas extras, la formalización de contratos y la mejora de condiciones de trabajo.

Los manifestantes denuncian inestabilidad y falta de garantías en la vinculación, así como deficiencias en la entrega de equipos y dotaciones. A la movilización se sumó el gremio de las Uniones Temporales, que exige mayor transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la provisión de vacantes.

Alrededor de 250 personas permanecen en campamentos y advierten que continuarán la protesta hasta el 7 de agosto si no se logran acuerdos. Líderes sindicales cuestionan la falta de transparencia en la contratación y la precariedad de las condiciones laborales, especialmente ante la propuesta de incorporar 11.000 nuevos escoltas sin suficientes recursos y con requisitos reducidos. Los sindicatos exigen garantías de transparencia y mejores condiciones para los 16.000 trabajadores de la entidad.

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Denuncian que están dejando “atornillados” en presidencia

Estos son algunos de los puestos que estaban vacantes antes del 20 de julio - crédito Suministrada a Infobae

El 23 de julio, Infobae Colombia recibió la denuncia de que que 22 cargos que aparecían vacantes en presidencia han comenzado a ser ocupados por designados cercanos a directivos de la administración actual de la entidad.

Algunos de los cargos habían sido declarados desiertos, y se esperaba que fuera la nueva administración la que se encargara de los procesos de contratación; sin embargo, han comenzado a filtrarse resoluciones con las que se confirma la llegada de nuevos funcionarios para esos puestos.

Esta es una de las resoluciones firmadas el 22 de julio - crédito Suministrada a Infobae

Estas son las 22 vacantes que han comenzado a ser ocupadas a falta de 14 días para que cambie la administración:

Técnico Código: 441002 Dependencia: Área Administrativa - Grupo de Gestión Documental Tipo de vacancia: Temporal.

Técnico Código: 441001 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.

Técnico Código: 441001 Dependencia: Jefatura de Despacho Presidencial – Grupo Gerencia Discursos y Mensajes Tipo de vacancia: Temporal.

Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Definitiva.

Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.

Secretario Código: 553008 Dependencia: Área Financiera – Grupo Central de Cuentas Tipo de vacancia: Definitiva.

Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Talento Humano - Grupo de Bienestar y Desarrollo Tipo de vacancia: Temporal.

Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina del Consejero Comisionado de Paz Tipo de vacancia: Definitiva.

Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Secretaría de Transparencia Tipo de vacancia: Definitiva.

Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Definitiva.

Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Talento Humano - Grupo de Gestión de Personal Tipo de vacancia: Definitiva.

Se esperaba que estos cargos fueran ocupados luego de que terminará el actual gobierno - crédito Suministrada a Infobae

Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda Tipo de vacancia: Definitiva.

Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Tipo de vacancia: Temporal.

Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.

Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.

Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.

Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.

Auxiliar Administrativo Código: 551004 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.

Auxiliar Administrativo Código: 551004 Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera Tipo de vacancia: Temporal.

Auxiliar Administrativo Código: 551003 Dependencia: Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Tipo de vacancia: Definitiva.

Auxiliar Administrativo Código: 551003 Dependencia: Área Administrativa - Grupo de Gestión Documental Tipo de vacancia: Temporal.

“Están dejando todo amarrado en presidencia, se están encargando de contratar a todo el personal. Había 22 cargos vacíos y los están ocupando con varias personas de ellos para que sean asignados antes de irse”, denunció la fuente que suministró la información a Infobae Colombia.

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