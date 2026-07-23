Colombia

Gobierno Petro estaría dejando “atornillados” en 22 cargos administrativos antes de que se posesione el nuevo mandatario

Se siguen conociendo nuevos escándalos de contratación antes de que cambie el presidente en Colombia

Guardar
Google icon
Presidencia - Contrataciones
22 vacantes desiertas han comenzado a ser ocupadas a falta de 14 días para que termine el Gobierno Petro - crédito Visuales IA

Desde el 20 de julio, escoltas y conductores afiliados a sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) bloquean la sede de la entidad en Bogotá. La protesta se debe al incumplimiento de acuerdos laborales, el pago de horas extras, la formalización de contratos y la mejora de condiciones de trabajo.

Los manifestantes denuncian inestabilidad y falta de garantías en la vinculación, así como deficiencias en la entrega de equipos y dotaciones. A la movilización se sumó el gremio de las Uniones Temporales, que exige mayor transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la provisión de vacantes.

Alrededor de 250 personas permanecen en campamentos y advierten que continuarán la protesta hasta el 7 de agosto si no se logran acuerdos. Líderes sindicales cuestionan la falta de transparencia en la contratación y la precariedad de las condiciones laborales, especialmente ante la propuesta de incorporar 11.000 nuevos escoltas sin suficientes recursos y con requisitos reducidos. Los sindicatos exigen garantías de transparencia y mejores condiciones para los 16.000 trabajadores de la entidad.

PUBLICIDAD

Denuncian que están dejando “atornillados” en presidencia

Vacantes - UNP
Estos son algunos de los puestos que estaban vacantes antes del 20 de julio - crédito Suministrada a Infobae

El 23 de julio, Infobae Colombia recibió la denuncia de que que 22 cargos que aparecían vacantes en presidencia han comenzado a ser ocupados por designados cercanos a directivos de la administración actual de la entidad.

Algunos de los cargos habían sido declarados desiertos, y se esperaba que fuera la nueva administración la que se encargara de los procesos de contratación; sin embargo, han comenzado a filtrarse resoluciones con las que se confirma la llegada de nuevos funcionarios para esos puestos.

UNP - Contrataciones
Esta es una de las resoluciones firmadas el 22 de julio - crédito Suministrada a Infobae

Estas son las 22 vacantes que han comenzado a ser ocupadas a falta de 14 días para que cambie la administración:

  • Técnico Código: 441002 Dependencia: Área Administrativa - Grupo de Gestión Documental Tipo de vacancia: Temporal.
  • Técnico Código: 441001 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
  • Técnico Código: 441001 Dependencia: Jefatura de Despacho Presidencial – Grupo Gerencia Discursos y Mensajes Tipo de vacancia: Temporal.
  • Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Definitiva.
  • Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
  • Secretario Código: 553008 Dependencia: Área Financiera – Grupo Central de Cuentas Tipo de vacancia: Definitiva.
  • Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Talento Humano - Grupo de Bienestar y Desarrollo Tipo de vacancia: Temporal.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina del Consejero Comisionado de Paz Tipo de vacancia: Definitiva.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Secretaría de Transparencia Tipo de vacancia: Definitiva.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Definitiva.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Talento Humano - Grupo de Gestión de Personal Tipo de vacancia: Definitiva.
UNP - Contrataciones
Se esperaba que estos cargos fueran ocupados luego de que terminará el actual gobierno - crédito Suministrada a Infobae
  • Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda Tipo de vacancia: Definitiva.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Tipo de vacancia: Temporal.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551004 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551004 Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera Tipo de vacancia: Temporal.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551003 Dependencia: Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Tipo de vacancia: Definitiva.
  • Auxiliar Administrativo Código: 551003 Dependencia: Área Administrativa - Grupo de Gestión Documental Tipo de vacancia: Temporal.

“Están dejando todo amarrado en presidencia, se están encargando de contratar a todo el personal. Había 22 cargos vacíos y los están ocupando con varias personas de ellos para que sean asignados antes de irse”, denunció la fuente que suministró la información a Infobae Colombia.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

UNPDenunciaContrataciónUnidad Nacional de ProtecciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juzgado confirmó libertad para Blessd mientras avanza el proceso penal por secuestro extorsivo: “Sin ninguna restricción”

El abogado Santiago Trespalacios informó que, según el juzgado, la Fiscalía no cuenta con “el mínimo de prueba” para endilgar al cantante “dicho delito”

Juzgado confirmó libertad para Blessd mientras avanza el proceso penal por secuestro extorsivo: “Sin ninguna restricción”

Procuraduría hará seguimiento a la contratación de $13 billones para modernizar las Fuerzas Militares y la Policía

El organismo de control participará en mesas técnicas y revisará licitaciones, contrataciones directas y convenios relacionados con los proyectos estratégicos contemplados en el Conpes 4187 de 2026, con el fin de prevenir posibles irregularidades

Procuraduría hará seguimiento a la contratación de $13 billones para modernizar las Fuerzas Militares y la Policía

Ingrid Betancourt pidió respaldo a Abelardo de la Espriella, convocó a la unión de los demócratas y arremetió contra el petrismo: “Exigimos la verdad”

A pocos días de la posesión presidencial del mandatario electo, la exsenadora solicitó investigar el manejo de los recursos públicos durante el Gobierno de Gustavo Petro

Ingrid Betancourt pidió respaldo a Abelardo de la Espriella, convocó a la unión de los demócratas y arremetió contra el petrismo: “Exigimos la verdad”

Christian Garcés lanzó advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella por “ataques” de influenciadores: “No esperen”

El Centro Democrático aseguró que hay al menos cinco creadores de contenido afines al presidente electo que, durante los últimos seis meses, habrían estado “maltratando” a la colectividad

Christian Garcés lanzó advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella por “ataques” de influenciadores: “No esperen”

Preocupación por brote de tuberculosis en El Pedregal: seis internas afectadas y decenas de reclusos bajo tratamiento

El dato entregado por la Secretaría de Salud Distrital muestra que la enfermedad continúa en otras áreas del penal, en medio de alertas por hacinamiento y acceso limitado a servicios médicos, lo que eleva el riesgo

Preocupación por brote de tuberculosis en El Pedregal: seis internas afectadas y decenas de reclusos bajo tratamiento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Revelan imágenes del escenario de Karol G para su ‘Tropitour’, a pocas horas de comenzar su gira en Chicago

El cantante vallenato Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

Diana Ángel publicó fuerte mensaje en contra de Abelardo de la Espriella: “Ha llegado algo peor”

Habló Anamar, exnovia de Renzo Meneses, tras la filtración de video en el que el hombre aparecería maltratando a una mujer: “La paz no la cambio por nada”

Deportes

Manu Gutiérrez, periodista viral del Mundial 2026, contó cómo fue entrevistar a James Rodríguez

Manu Gutiérrez, periodista viral del Mundial 2026, contó cómo fue entrevistar a James Rodríguez

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Carlos Antonio Vélez ‘estalló’ por la renovación de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Viva la mediocridad”

Cómo ver por televisión la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II, en medio de la protesta de los clubes por los derechos de transmisión