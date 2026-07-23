Colombia

Juzgado confirmó libertad para Blessd mientras avanza el proceso penal por secuestro extorsivo: “Sin ninguna restricción”

El abogado Santiago Trespalacios informó que, según el juzgado, la Fiscalía no cuenta con “el mínimo de prueba” para endilgar al cantante “dicho delito”

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La Fiscalía citó a Blessd y a Dímelo Jara a una audiencia de imputación con medida de aseguramiento por secuestro extorsivo agravado - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web
Blessd enfrenta un proceso penal junto a su mánager por secuestro extorsivo - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web

El abogado Santiago Trespalacios informó a través de sus redes sociales que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín estableció que el cantante y compositor Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, podrá afrontar el proceso penal que cursa en su contra por el delito de secuestro extorsivo en completa libertad. El fallo confirmó la decisión que tomó el juzgado de Medellín en primera instancia, al rechazar la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario que hizo la Fiscalía.

¡Libertad! #CasoBlessd Se confirma en segunda instancia la libertad de todos los procesados quienes enfrentarán el proceso sin ninguna restricción. Adelante", informó el jurista en su cuenta de Instagram.

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El abogado Santiago Trespalacios informó la decisión que tomó un juzgado en segunda instancia sobre si se establecía o no una medida de aseguramiento en contra de Blessd y los demás implicados en el caso - crédito @soydefensor_/IG
El abogado Santiago Trespalacios informó la decisión que tomó un juzgado en segunda instancia sobre si se establecía o no una medida de aseguramiento en contra de Blessd y los demás implicados en el caso - crédito @soydefensor_/IG

En X, el abogado indicó que en la decisión de segunda instancia, el juzgado determinó que no hay suficiencia razonable respecto del delito que le fue endilgado al artista urbano. Por eso, se abstuvo de evaluar los demás requisitos para tomar una decisión.

“En la decisión de la libertad del caso Blessd, en segunda instancia, se deja claro que el motivo es ausencia de inferencia razonable, es decir, tanto la primera como la segunda instancia concluyeron que la Fiscalía no cuenta con el mínimo de prueba para dicho delito”, precisó Trespalacios.

El abogado Santiago Trespalacios informó la decisión que tomó un juzgado en segunda instancia indica que la Fiscalía no cuenta con el mínimo de prueba para señalar a Blessd y a los demás implicados del delito de secuestro extorsivo agravado - crédito @SoyDefensor/X
El abogado Santiago Trespalacios informó la decisión que tomó un juzgado en segunda instancia indica que la Fiscalía no cuenta con el mínimo de prueba para señalar a Blessd y a los demás implicados del delito de secuestro extorsivo agravado - crédito @SoyDefensor/X

El reconocido cantante se pronunció en sus redes cuando, en primera instancia, se determinó que afrontará el proceso penal en libertad. En el mensaje que publicó en Instagram, agradeció a las personas que lo han acompañado en la investigación.

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Gracias a Dios seguimos trabajando. También quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente en todos los momentos de mi vida, esta última semana he tenido mucho aprendizaje y más con el nacimiento de mi primer hijo, no saben lo feliz que estoy y lo trasnochado que mantengo, los amo mucho y espero vayan y compren sus boletos para toda la gira de Latam”, expresó.

Tras el fallo, Blessd agradeció en Instagram el respaldo de sus seguidores y vinculó este momento con el nacimiento de su hijo Caleb - crédito blessd / Instagram
Tras el fallo, Blessd agradeció en Instagram el respaldo de sus seguidores y vinculó este momento con el nacimiento de su hijo Caleb - crédito blessd / Instagram

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