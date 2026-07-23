Icetex lanzó créditos 100% condonables para pregrados y posgrados: requisitos y cómo acceder a los nuevos fondos con apoyo total en Colombia

El Icetex abrió convocatorias de crédito educativo 100% condonable para comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

El Icetex lanzó nuevas convocatorias de crédito educativo 100% condonable dirigidas a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Educación Nacional para ampliar el acceso y la permanencia en la educación superior en Colombia.

Desde el 23 de julio y hasta el 11 de agosto, las y los miembros de pueblos indígenas pueden postularse al Fondo Álvaro Ulcué Chocué, mientras que la convocatoria del Fondo de Comunidades Negras estará abierta del 21 de julio al 21 de agosto, beneficiando a 3.000 nuevos estudiantes de cada uno de estos grupos poblacionales.

Las inscripciones para ambos fondos se hacen de manera gratuita, directa y sin intermediarios a través del sitio web del Icetex, asegurando transparencia y acceso equitativo. Los interesados deben cumplir con requisitos específicos de pertenencia étnica y presentar una propuesta de trabajo comunitario que beneficie a sus territorios o comunidades durante su proceso formativo.

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Fondo Álvaro Ulcué Chocué: educación superior para pueblos indígenas

El Fondo Álvaro Ulcué Chocué recibe postulaciones del 23 de julio al 11 de agosto y beneficiará a 3.000 estudiantes de pueblos indígenas - crédito Icetex

El Fondo Álvaro Ulcué Chocué representa desde la década de los noventa una herramienta clave para la formación de miembros de pueblos indígenas en Colombia. En la convocatoria 2026-2, 3.000 nuevos beneficiarios podrán acceder a créditos 100% condonables para cursar programas de pregrado o posgrado, dentro o fuera del país. El proceso de inscripción, totalmente gratuito y sin intermediarios, está disponible en https://web.icetex.gov.co/es/-/comunidades-indigenas.

El crédito cubre por semestre cuatro salarios mínimos para gastos de matrícula o sostenimiento, además de hasta dos giros adicionales para trabajo de grado, pasantías, prácticas académicas y rezagos académicos. Entre los requisitos, los aspirantes deben acreditar su pertenencia a un pueblo indígena mediante certificación de su autoridad o registro en el Sistema de Información Indígena Colombiano (Siic).

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Como parte fundamental del proceso, cada postulante debe presentar un proyecto o trabajo comunitario alineado con los planes de vida de su pueblo, el cual debe ejecutar durante su formación. La condonación total del crédito depende de la culminación satisfactoria de los estudios y el desarrollo del proyecto comunitario, que busca impactar positivamente a la comunidad indígena de origen.

Fondo de Comunidades Negras: acceso para afrocolombianos, raizales y palenqueros

Paralelamente, el Fondo de Comunidades Negras abre su convocatoria para 3.000 nuevos beneficiarios pertenecientes a pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. La inscripción, igualmente directa y gratuita, se realiza en https://web.icetex.gov.co/es/-/comunidades-negras y estará disponible hasta el 21 de agosto.

El Fondo de Comunidades Negras estará abierto del 21 de julio al 21 de agosto para 3.000 beneficiarios afrocolombianos, raizales y palenqueros - crédito Icetex

Este fondo otorga créditos 100% condonables para pregrado y posgrado, tanto en Colombia como en el exterior. Por cada semestre, el apoyo cubre tres salarios mínimos vigentes para matrícula o sostenimiento. El principal requisito es pertenecer a una de las comunidades mencionadas, carecer de recursos para financiar estudios superiores y estar admitido o matriculado en un programa que responda a las necesidades de la región y la comunidad.

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Al igual que en el Fondo Álvaro Ulcué Chocué, los aspirantes deben presentar un proyecto comunitario, social o académico, que desarrollarán durante su formación. La condonación del crédito está supeditada a la graduación y la ejecución satisfactoria del proyecto comunitario, social o académico, lo cual debe ser acreditado documentalmente tras finalizar los estudios.

Desde 1996, este fondo ha permitido que más de 36.000 colombianos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras accedan a educación superior, con énfasis en la pertinencia territorial y el impacto comunitario.

Icetex: oportunidades de crédito educativo para toda la población

Además de los fondos étnicos, el Icetex mantiene abiertas las inscripciones para 28.000 créditos educativos en el segundo semestre de 2026. Más de 20.000 de estos créditos están destinados a la convocatoria 2026-2, que cubre hasta el 100% del valor de la matrícula y los semestres requeridos por el estudiante.

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Las líneas de crédito incluyen pregrado y posgrado en el país, posgrado en el exterior, educación para el trabajo y el desarrollo humano (Etdh), así como educación continuada, diplomados y certificaciones en áreas de conocimiento y segundas lenguas. La solicitud debe realizarse en www.icetex.gov.co, en la sección ‘Crédito educativo’, diligenciando el formulario y cargando la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

El Icetex mantiene además 28.000 créditos educativos para el segundo semestre de 2026 y ofrece trámites en línea y en la App Icetex by SICEAP - crédito Icetex

La entidad también ofrece la App Icetex by Siceap para dispositivos móviles, facilitando el acceso a información y trámites de crédito educativo, desde la inscripción hasta la consulta sobre el estado del proceso.

Proceso de inscripción y requisitos generales

Para las convocatorias de fondos étnicos, los aspirantes deben inscribirse en las fechas indicadas y, tras la inscripción, recibirán un enlace para cargar los documentos soporte entre el 27 de julio y el 27 de agosto. Es obligatorio leer los términos de la convocatoria y cumplir con los requisitos técnicos y documentales.

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El proceso para los créditos educativos tradicionales comprende la inscripción en línea, la evaluación de la solicitud, la legalización documental y la firma de garantías. Una vez aprobado el crédito, los desembolsos se ejecutan conforme a lo solicitado por el estudiante.

La condonación total en los fondos de comunidades indígenas y negras exige la graduación y el cumplimiento del proyecto comunitario, con la presentación de documentos como diploma, acta de grado e informe final del trabajo, en un plazo máximo de dos años desde la terminación del último periodo financiado.