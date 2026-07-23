Legalizan la captura de mexicano acusado de robar un millón de dólares destinado a la emergencia por el covid-19 en Estados Unidos

El individuo permanecerá en Medellín hasta que se concrete su extradición a Estados Unidos - crédito Policía Nacional

El 15 de julio, en Antioquia, las autoridades informaron sobre la captura de un ciudadano mexicano que había llegado al país en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos. En los detalles del caso, se informó que la identidad del individuo sería revelada luego de corroborar los motivos por los que había una circular roja de la Interpol en su contra.

Tras confirmar la identidad del detenido, la Policía del Valle de Aburrá confirmó la legalidad de la detención del ciudadano extranjero, que de acuerdo con la institución, “es solicitado por la justicia estadounidense para responder por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero, tras ser señalado como el cabecilla de una red criminal que se aprovechó de la emergencia sanitaria mundial”, durante la pandemia por el covid-19.

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Se trata de Bryan Gardea, requerido por la Corte Distrital del estado de Nuevo México, Estados Unidos, en donde fue implicado en un presunto fraude por hasta un millón de dólares entre 2020 y 2021.

Esto se sabe del ciudadano mexicano capturado en Antioquia

Durante 2026, 30 individuos buscados por la Interpol han sido capturados cuando buscaban ingresar a Colombia - crédito Colprensa

La captura se registró en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, en donde el ciudadano extranjero se mostró sorprendido en el momento en que las autoridades le notificaron los motivos por los que sería capturado.

De acuerdo con los expedientes judiciales, a Gardea se le atribuye la dirección de una organización que, durante la pandemia, habría defraudado programas de ayudas económicas establecidos por el Gobierno estadounidense.

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Las investigaciones señalan que el monto defraudado asciende a 1.04 millones de dólares. Para lograr este objetivo, la red criminal creó empresas ficticias, presentó documentación falsa y emitió declaraciones financieras engañosas, lo que permitió acceder a los fondos de apoyo económico dirigidos a mitigar los impactos de la crisis sanitaria.

El extranjero es acusado de quedarse con un millón de dólares que era para ayudas durante la pandemia por covid-19 - crédito Policía Nacional

Las autoridades en Estados Unidos lograron, a través de labores de seguimiento y trazabilidad financiera, identificar que el dinero del fraude fue utilizado para gastos personales y la compra de bienes inmuebles por parte del capturado, consolidando con ello un esquema de fraude financiero y lavado de activos con alcance internacional.

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Tras la detención, Gardea fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, y seguirá en el país mientras avanzan los trámites necesarios para el proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses. Los cargos que enfrenta incluyen fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero.

En Estados Unidos, la condena máxima por fraude electrónico y lavado de dinero puede llegar hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada delito, además de hasta tres años de libertad supervisada. Por fraude bancario, la pena máxima es de 30 años de prisión y una multa de hasta un millón de dólares y cinco años de libertad supervisada.

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Tres individuos buscados por la Interpol han sido capturados en el aeropuerto internacional en las últimas semanas - crédito Colprensa

Las autoridades en Colombia informaron que este es el tercer caso en el que un extranjero es detenido en el aeropuerto internacional de Rionegro por circulares activas de Interpol. En días previos, fueron retenidos un ciudadano neerlandés y otro panameño, ambos requeridos en sus países por delitos relacionados con narcotráfico.

Siguiendo los protocolos establecidos, con los que se busca mitigar el ingreso de criminales, principalmente asociados a casos de violencia de género o abuso infantil, al país, las autoridades en Medellín han concretado la captura de 30 extranjeros solicitados por Interpol durante 2026.

Para facilitar el trabajo de los uniformados y de Migración Colombia, en los aeropuertos se utiliza el sistema “Ángel”, que cruza en tiempo real los datos de pasajeros internacionales con listas de personas buscadas por delitos, principalmente sexuales. Si detecta coincidencias con antecedentes de pedofilia, alerta a las autoridades migratorias en el aeropuerto, que impiden el ingreso y activan protocolos de verificación, captura o deportación.

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