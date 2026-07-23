Preocupación por brote de tuberculosis en El Pedregal: seis internas afectadas y decenas de reclusos bajo tratamiento

Un brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal de Medellín dejó seis internas del pabellón de mujeres bajo tratamiento - crédito Colprensa

Las alarmas se encendieron en la cárcel El Pedregal, en Medellín, tras la confirmación de un brote de tuberculosis en el pabellón de mujeres, donde seis internas ya se encuentran bajo tratamiento.

La situación, informada por la Secretaría de Salud de Medellín, expuso nuevamente las dificultades sanitarias en este centro penitenciario y plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de prevención implementadas.

Nuevos casos y cerco epidemiológico

Según reportó la Secretaría de Salud de Medellín, el brote comenzó cuando una interna fue diagnosticada con tuberculosis. Cinco días después, pruebas de laboratorio confirmaron otros cinco casos positivos en el mismo pabellón femenino.

Rita Almanza, líder de Epidemiología de la dependencia, explicó a Noticias Telemedellín que “las seis personas están siendo debidamente atendidas” y que el tratamiento consiste en un esquema de antibióticos que se extiende aproximadamente por seis meses.

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La Secretaría de Salud de Medellín confirmó que el brote de tuberculosis comenzó con una interna diagnosticada y sumó otros cinco casos positivos cinco días después - crédito Visuales IA

El personal de salud implementó un cerco epidemiológico con el objetivo de contener la propagación en un entorno donde conviven unas 1.300 mujeres. La autoridad sanitaria local aseguró que los medicamentos se suministrarán durante todo el proceso, lo que busca evitar recaídas y complicaciones asociadas a la resistencia bacteriana.

Situación sanitaria en el pabellón de hombres

La preocupación no se limita al área femenina. De acuerdo con la Secretaría de Salud Distrital, 41 internos del pabellón masculino permanecen bajo tratamiento por tuberculosis desde inicios de 2026.

Esta cifra revela que la enfermedad persiste en diferentes áreas del penal, lo que incrementa el riesgo de contagio en una población que, según defensores de derechos humanos, enfrenta condiciones de hacinamiento y acceso limitado a servicios médicos.

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Jorge Alberto Carmona, defensor de la población privada de la libertad en Antioquia, advirtió a Noticias Telemedellín que el riesgo de propagación es elevado y solicitó reforzar las medidas de prevención y atención en salud dentro del penal.

La Secretaría de Salud Distrital informó que 41 internos del pabellón masculino de El Pedregal están bajo tratamiento por tuberculosis desde inicios de 2026 - crédito Colprensa

“Estamos hablando de unas 1.300 internas y en cualquier momento esto podría propagarse”, señaló Carmona, enfatizando la urgencia de garantizar condiciones adecuadas tanto para mujeres como para hombres.

La tuberculosis y sus riesgos en contextos carcelarios

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones. La bacteria responsable se transmite a través del aire, principalmente cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta. El riesgo de contagio se incrementa en espacios cerrados, con poca ventilación y alta densidad de personas, como ocurre en los centros penitenciarios.

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De acuerdo con información de la Mayo Clinic, las personas con tuberculosis activa pueden experimentar tos persistente, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y fatiga. El tratamiento requiere constancia y puede durar varios meses, ya que la interrupción prematura puede favorecer la aparición de bacterias resistentes a los medicamentos.

La tuberculosis se transmite por el aire y encuentra mayor riesgo de propagación en espacios cerrados, con poca ventilación y alta densidad de personas, como las cárceles - crédito Europa Press

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas entidades sanitarias advierten que la tuberculosis encuentra en las cárceles un terreno fértil para propagarse debido a factores como el hacinamiento, las condiciones higiénicas deficientes y la presencia de personas con sistemas inmunitarios debilitados, como quienes conviven con el VIH/SIDA.

Antecedentes y denuncias sobre condiciones sanitarias

Cabe resaltar que, no es la primera vez que El Pedregal enfrenta un brote de tuberculosis. En agosto de 2025, las autoridades confirmaron diez casos entre mujeres privadas de la libertad.

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En esa ocasión, las internas afectadas fueron aisladas y atendidas, pero surgieron denuncias sobre deficiencias en la atención médica, falta de elementos de protección, demoras en el acceso a tratamientos y problemas de higiene.

Frente a la situación actual, las autoridades mantienen acciones de vigilancia y atención para evitar que el brote se extienda. La Secretaría de Salud de Medellín reiteró que se han dispuesto los medicamentos necesarios y que el cerco epidemiológico permanece activo.