Alcalde de Cali ofreció millonaria recompensa por información sobre la muerte de María Camila Potosí y la desaparición de su bebé

Alejandro Eder, alcalde de Cali y María Camila Potosí, joven asesinada en Cali - crédito Alcaldía de Cali y redes sociales

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la administración de la ciudad ofrece una recompensa de hasta $50 millones para la persona que entregue información que permita identificar al responsable del asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años y con ocho meses de embarazo, cuyo bebé habría sido raptada tras el ataque.

En un pronunciamiento público por medio de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que desde la Administración local están “comprometidos con esclarecer el repudiable crimen”.

Eder afirmó que la ciudad busca acelerar el proceso judicial y policial tras el hecho. “He dado la instrucción a las autoridades de actuar de manera inmediata y acelerar la investigación”, declaró.

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La recompensa fue presentada como un incentivo para obtener datos que orienten a las autoridades en el caso. “Hemos dispuesto una recompensa de hasta $50 millones por información que contribuya a esclarecer este caso”, dijo el alcalde.

El alcalde, Alejandro Eder, anunció una recompensa de $50 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio de María Camila Potosí - crédito @alejoeder/X

En su mensaje, el funcionario también se refirió al impacto del asesinato en el entorno familiar de la víctima. “Lamentamos profundamente esta pérdida que hoy enluta a su familia y a sus seres queridos, y les expresamos toda nuestra solidaridad”, señaló.

El mandatario local agregó que la administración buscará evitar que el caso quede sin responsables judiciales. “En Cali seguimos trabajando para proteger la vida y garantizar que este crimen no quede en la impunidad”, afirmó.

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Las autoridades de Cali confirmaron que el hallazgo del cuerpo de Camila Potosí Gómez, reveló un dato inesperado: el feto no estaba en su vientre, según informaron los análisis forenses compartidos por Noticias RCN. La desaparición de la joven mantenía en vilo a su familia desde el 16 de julio.

El informe preliminar indicó que la joven de 21 años, con ocho meses de embarazo, presentaba signos de tortura y posibles heridas con arma cortopunzante - crédito Redes sociales

El caso sigue bajo investigación, mientras la comunidad y la familia exigen respuestas urgentes sobre el paradero del bebé. Los investigadores han enfocado sus esfuerzos en la mujer que acompañó a Camila en motocicleta poco antes de su desaparición, identificándola como pieza clave para esclarecer lo sucedido.

El cuerpo de la joven fue encontrado en la zona de La Buitrera, a orillas de un río. Los peritos detallaron que la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca y signos de tortura. Las autoridades revisan cámaras de seguridad y escuchan a testigos para reconstruir los últimos pasos de Camila y dar con los responsables.

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La familia de la joven lanzó un pedido de ayuda pública tras enterarse de la ausencia del bebé, subrayando la angustia y la esperanza que aún conservan. “Con este llamado para pedir colaboración y seguir ya de ahora en adelante en la lucha, con esta fe, esperanza que tengo que mi bebé puede estar viva para encontrarla, que aparezca y que las personas que la tengan se toquen el corazón y me la devuelvan”, expresó Alba Luz, madre de Camila.

La madre insistió en su reclamo: “Que aparezca y que las personas que la tengan se toquen el corazón y me la devuelvan”. Su testimonio remarca la urgencia y la desesperación que atraviesan quienes buscan a la recién nacida.

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Testigos y cámaras de seguridad ubicaron a María Camila junto a una amiga en una motocicleta antes de que se perdiera su rastro - crédito Captura de video

Actualmente, la investigación sigue abierta, con la Policía y la Fiscalía centradas en recopilar pruebas y declaraciones para descubrir quiénes participaron en el hecho y, sobre todo, dónde se encuentra la bebé. El caso ha generado conmoción en la región y presión social para que las autoridades ofrezcan resultados concretos.

En resumen, la muerte de Camila Potosí y la desaparición de su bebé recién nacida han provocado una ola de incertidumbre en Cali. Las autoridades trabajan para reconstruir los hechos y la familia continúa haciendo llamados a la solidaridad, mientras la ciudad permanece atenta al desenlace de una investigación que mantiene en vilo a toda la comunidad.

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