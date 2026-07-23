Colombia

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, le reclamó a Abelardo de la Espriella por no designar ministro de Salud: “No hay tiempo que perder”

El congresista aseguró que la cartera de salud ha sido una de las más golpeadas tras el mandato del presidente saliente Gustavo Petro, por lo que se necesita un empalme y ruta de acción rápido y efectivo

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El senador del Centro Democrático Andrés Forero advirtió que la demora en nombrar al ministro de Salud puede afectar el plan de gobierno - crédito @delaespriella_style/Instagram - @CamaraColombia/X

Mientros el presidente electo Abelardo de la Espriella sigue en su recorrido nacional para completar el empalme con gobernaciones y alcaldías del país, desde el Congreso de la República le hicieron un fuerte llamado en medio de las designaciones de su equipo de gabinete.

De hecho, aunque el nuevo mandatario ya ha hecho buena parte de los nombramientos de quienes liderarán las carteras, aún le faltan por designar los jefes de los ministerios de Salud, Trabajo y Ciencias, de los cuales dos se han visto fuertemente cuestionados por cuenta de las reformas instauradas por el presidente saliente Gustavo Petro.

Ante el silencio por esas designaciones, en la mañana del jueves 23 de julio el senador del Centro Democrático Andrés Forero hizo un fuerte llamado al mandatario electo, asegurando que las demoras en la designación de un ministro de Salud podría generar fuertes retrasos en su plan de gobierno que, en cuentas cortas, empezaría a regir desde el 7 de agosto.

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A través de su cuenta de X, el congresista aseguró que la cartera ya debería tener una cabeza nombrada para iniciar con los trabajos de empalme, además de adelantar un profundo análisis del sector que le permita al nuevo mandatario tomar decisiones sobre la salud de los colombianos.

“Estamos a 2 semanas del cambio de gobierno y todavía no se sabe quién ocupará el Ministerio de Salud. Respetuosamente pido al presidente Abelardo de la Espriella acelerar esa designación porque Gustavo Petro deja una crisis sin precedentes y no hay tiempo que perder para empezar a resolverla”, señaló el congresista.

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