Colombia

Alertan por caída del 60% en becas universitarias para jóvenes en Bogotá durante la administración de Carlos Fernando Galán

El concejal Julián Sastoque afirmó en un debate de control político que la cobertura para estudiantes pasó de 18.504 beneficiarios en 2023 a 7.382 en 2025, con miles de cupos menos

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Alrededor del 40% de jóvenes en Colombia tienen que dejar su municipio de origen para vincularse a la educación superior - crédito John Paz/Colprensa
Carlos Fernando Galán redujo en un 60 % las becas de educación superior en Bogotá, según denunció el concejal Julián Sastoque en el Concejo de Bogotá - crédito John Paz/Colprensa

El alcalde Carlos Fernando Galán redujo en un 60% las becas de educación superior para jóvenes bogotanos, según denunció Julián Sastoque (Alianza Verde) durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá.

La cifra representó una caída drástica frente a los años anteriores, sobre todo durante el gobierno de la exalcaldesa Claudia López, afectando a miles de estudiantes en una ciudad donde más de 280.000 jóvenes no estudian ni trabajan.

De acuerdo con Sastoque, la inversión de la Agencia Distrital Atenea en becas creció de forma sostenida bajo la administración anterior, pasando de $149.569 millones en 2021 a $755.479 millones en 2023. Este aumento permitió beneficiar a 18.504 jóvenes en el último año de gestión de López.

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Este evento se realizará del 26 al 29 de octubre, en la Gran Carpa de Las Américas de Corferias. Foto vía: Secretaría de Educación
En Bogotá, 280.831 jóvenes están fuera del sistema educativo y laboral, y más de 520.000 enfrentan barreras para acceder a la educación o al empleo - crédito Secretaría de Educación

Sin embargo, la tendencia se revirtió tras el cambio de administración: en 2025, el presupuesto asignado a becas cayó a $316.000 millones y, con corte a 2026, la suma apenas alcanza $310.914 millones.

Impacto en el acceso a la educación superior

La reducción del presupuesto se tradujo en una disminución directa de beneficiarios: mientras en 2023 el programa atendía a más de 18.500 jóvenes, en 2025 la cifra bajó a 7.382, lo que implica que seis de cada diez becas dejaron de existir bajo la administración Galán.

“Recortar las becas a los jóvenes en la ciudad no es una medida razonable, es una decisión política que le cierra la puerta a miles de familias”, expresó Sastoque, que calificó la decisión como inadmisible e indolente ante la crisis social que enfrenta la juventud capitalina.

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El concejal Julián Sastoque aseguró que el presupuesto de la Agencia Atenea se redujo con la administración de Carlos Fernando Galán tras el cambio de gobierno - crédito @ConcejoDeBogota/X
El concejal Julián Sastoque aseguró que el presupuesto de la Agencia Atenea se redujo con la administración de Carlos Fernando Galán tras el cambio de gobierno - crédito @ConcejoDeBogota/X

En Bogotá, según datos expuestos en el Concejo, 280.831 jóvenes están fuera del sistema educativo y laboral, mientras que más de 520.000 son considerados ‘jóvenes con potencial’, es decir, enfrentan barreras estructurales para acceder a la educación o al empleo. El concejal advirtió que la reducción de becas debilita un programa que, en el pasado, transformó la vida de cerca de 50.000 estudiantes.

El recorte presupuestal impacta principalmente a jóvenes de sectores populares, madres cabeza de hogar, miembros de comunidades étnicas y víctimas de violencia, quienes históricamente han sido priorizados en las convocatorias de becas.

Perfil y alcance de las becas en Bogotá

El programa Jóvenes a la E, que da continuidad a la iniciativa insignia de la administración anterior ‘Jóvenes la U’, financia el 100% de la matrícula en universidades privadas y otorga un apoyo económico para el sostenimiento de los estudiantes.

Las últimas cifras oficiales muestran que 564 jóvenes fueron seleccionados en la quinta convocatoria de 2026, entre ellos 326 mujeres y 238 hombres, incluyendo participantes de grupos étnicos, población Lgbti, víctimas del conflicto, personas con discapacidad y madres víctimas de violencia de género.

La Secretaría de Educación dio a conocer los canales de atención al ciudadano. Foto vía: bogota.gov.co
La reducción afecta especialmente a egresados de colegios públicos y hogares Sisbén, con mayor presencia en Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Usme, donde estas ayudas habían ganado peso - crédito Alcaldía de Bogotá

La diversidad social ha sido un sello del programa: durante la administración de Claudia López, el 90% de los beneficiarios pertenecía a hogares Sisbén y el 96% eran egresados de colegios públicos del distrito. Un 44% de los cupos se asignó a poblaciones vulnerables y la mayoría de los beneficiarios residía en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Usme.

Las becas se canalizaron a través de alianzas con más de 40 instituciones académicas de alta calidad, tanto públicas como privadas. Entre las universidades aliadas destacan la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, entre otras.

Argumentos y reacciones frente al recorte

El concejal Sastoque sostuvo que la reducción presupuestal no responde a limitaciones técnicas sino a una decisión política. “En el Concejo no vamos a dejar pasar en silencio que la administración Galán le esté dando la espalda a la educación superior, debilitando un programa insignia que, en el pasado, le cambió la vida a cerca de 50.000 estudiantes”, enfatizó el cabildante.

jovenes
El presupuesto de becas de la Agencia Atenea pasó de $755.479 millones en 2023 a $316.000 millones en 2025 y a $310.914 millones con corte a 2026, minimizando el acceso a la educación superior de jóvenes bogotanos durante el periodo administrativo de Claudia López - crédito @ClaudiaLopez/X

Sastoque concluyó que la ausencia de oportunidades impacta de manera directa en las condiciones sociales y económicas de la ciudad, con mayor incidencia en zonas históricamente excluidas.

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