El gobernador de Antioquia le realizó polémica propuesta al presidente electo Abelardo de la Espriella: “Bombardear a ‘Calarcá’”

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, pidió a Abelardo de la Espriella reclasificar grupos para habilitar operaciones militares- crédito Colprensa/Gobernación de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella un viraje inmediato hacia una política de seguridad basada en operaciones militares y confirmó que Medellín será sede alterna del Gobierno nacional. La decisión está orientada a convertir al departamento en el primer laboratorio de esa estrategia durante los primeros 100 días del nuevo mandato.

Rendón explicó, en entrevista con Blu Radio, que propuso retomar la aspersión con drones y glifosato para enfrentar las más de 20.000 hectáreas de coca que, según planteó, tiene hoy Antioquia. También entregó una lista de 19 objetivos de alto valor como parte de una ofensiva dirigida contra estructuras armadas y redes criminales dominantes en la región.

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El mandatario departamental presentó esa agenda después de reunirse con De la Espriella, en un encuentro en el que, además de la nueva condición institucional de Medellín, reclamó “acciones militares contundentes” para recuperar el orden público. La apuesta, conforme a su planteamiento, pasa por desmontar estructuras que, a su juicio, se fortalecieron durante la administración anterior.

Rendón pidió que el primer golpe sea contra alias Calarcá

Rendón pidió que el primer golpe sea contra alias Calarcá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Andrés Julián Rendón ubicó como prioridad un ataque contra alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc. “Bombardear a ‘Calarcá’ va a ser la mejor forma de estrenar la política de seguridad del presidente Abelardo y no solo a él, sino a sus secuaces aquí en Antioquia”, afirmó.

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El gobernador también sostuvo además que ese jefe criminal “le pisó la cola a Petro en estos 4 años” y que contó con salvoconductos tras su liberación. Con esa declaración, fijó una posición explícita contra la política de Paz Total y a favor del regreso de los bombardeos como herramienta central de la nueva estrategia.

Para Rendón, Antioquia debe operar como modelo de seguridad del próximo gobierno en sus primeros 100 días. Su propuesta combina bombardeos, erradicación apoyada con drones y aspersión con glifosato, con el objetivo de golpear tanto a los mandos armados como a las economías ilegales que los financian.

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La Gobernación pidió reclasificar grupos para habilitar operaciones militares

Andrés Julián Rendón fijó una posición explícita contra la política de Paz Total y a favor del regreso de los bombardeos como herramienta central de la nueva estrategia - crédito Gobernación de Antioquia

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la recategorización de organizaciones que hoy no tendrían el tratamiento operativo que, según Rendón, corresponde a su capacidad de fuego. En la lista entregada por el gobernador de Antioquia aparecen el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras como “El Mesa”.

Sobre este último grupo, Rendón afirmó al medio citado que hoy se le considera de manera equivocada como una organización menor. “El Mesa necesita ser recategorizado como un grupo armado organizado para que pueda ser atacado no solo por la policía, sino por las fuerzas militares, incluso ser bombardeado”, señaló.

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El gobernante explicó que esa estructura usa armas de largo alcance y actúa en alianza con otras guerrillas para disputar rentas ilícitas vinculadas con el narcotráfico y la minería ilegal. Su argumento es que esa evolución criminal exige cambiar su clasificación para ampliar la respuesta del Estado colombiano.

Medellín funcionará como sede alterna del Gobierno y base del Escudo de las Américas

Abelardo de la Espriella oficializa sede del Escudo de las Américas en Medellín para combatir crimen y narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En el plano institucional, Abelardo de la Espriella anunció que Medellín, al igual que Barranquilla, capital del Atlántico, será sede alterna de la Presidencia de la República. Rendón ofreció para ese propósito el Palacio Rafael Uribe Uribe, antiguo despacho de la Gobernación de Antioquia.

“Estamos muy complacidos que en esa nueva tónica que él quiere de llevar el gobierno de Colombia a todos los rincones del país, pues haya elegido al Palacio Rafael Uribe como sede de gobierno aquí para Antioquia”, dijo el mandatario departamental sobre la decisión.

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Esa sede también concentrará la coordinación de la alianza con Estados Unidos denominada “Escudo de las Américas”. Allí, además, se mantendrá la sede definitiva de ProColombia, agencia encargada de promover internacionalmente las exportaciones no-minera, el turismo extranjero, la inversión extranjera directa y la Marca País.