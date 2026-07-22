Colombia

El gobernador de Antioquia le realizó polémica propuesta al presidente electo Abelardo de la Espriella: “Bombardear a ‘Calarcá’”

Andrés Julián Rendón fijó una posición explícita contra la política de Paz Total y a favor del regreso de los bombardeos como herramienta central de la nueva estrategia

Guardar
Google icon
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, pidió a Abelardo de la Espriella reclasificar grupos para habilitar operaciones militares- crédito Colprensa/Gobernación de Antioquia
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, pidió a Abelardo de la Espriella reclasificar grupos para habilitar operaciones militares- crédito Colprensa/Gobernación de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella un viraje inmediato hacia una política de seguridad basada en operaciones militares y confirmó que Medellín será sede alterna del Gobierno nacional. La decisión está orientada a convertir al departamento en el primer laboratorio de esa estrategia durante los primeros 100 días del nuevo mandato.

Rendón explicó, en entrevista con Blu Radio, que propuso retomar la aspersión con drones y glifosato para enfrentar las más de 20.000 hectáreas de coca que, según planteó, tiene hoy Antioquia. También entregó una lista de 19 objetivos de alto valor como parte de una ofensiva dirigida contra estructuras armadas y redes criminales dominantes en la región.

PUBLICIDAD

El mandatario departamental presentó esa agenda después de reunirse con De la Espriella, en un encuentro en el que, además de la nueva condición institucional de Medellín, reclamó “acciones militares contundentes” para recuperar el orden público. La apuesta, conforme a su planteamiento, pasa por desmontar estructuras que, a su juicio, se fortalecieron durante la administración anterior.

Rendón pidió que el primer golpe sea contra alias Calarcá

Ilustración digital estilo acuarela de un hombre de mediana edad con uniforme militar verde y expresión seria, mirando a la derecha con un fondo natural borroso.
Rendón pidió que el primer golpe sea contra alias Calarcá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Andrés Julián Rendón ubicó como prioridad un ataque contra alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc. “Bombardear a ‘Calarcá’ va a ser la mejor forma de estrenar la política de seguridad del presidente Abelardo y no solo a él, sino a sus secuaces aquí en Antioquia”, afirmó.

PUBLICIDAD

El gobernador también sostuvo además que ese jefe criminal “le pisó la cola a Petro en estos 4 años” y que contó con salvoconductos tras su liberación. Con esa declaración, fijó una posición explícita contra la política de Paz Total y a favor del regreso de los bombardeos como herramienta central de la nueva estrategia.

Para Rendón, Antioquia debe operar como modelo de seguridad del próximo gobierno en sus primeros 100 días. Su propuesta combina bombardeos, erradicación apoyada con drones y aspersión con glifosato, con el objetivo de golpear tanto a los mandos armados como a las economías ilegales que los financian.

La Gobernación pidió reclasificar grupos para habilitar operaciones militares

Abelardo de la Espriella confirmó que asistirá el 20 de julio a la conmemoración del Día de la Independencia en el Túnel del Toyo - crédito Gobernación de Antioquia
Andrés Julián Rendón fijó una posición explícita contra la política de Paz Total y a favor del regreso de los bombardeos como herramienta central de la nueva estrategia - crédito Gobernación de Antioquia

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la recategorización de organizaciones que hoy no tendrían el tratamiento operativo que, según Rendón, corresponde a su capacidad de fuego. En la lista entregada por el gobernador de Antioquia aparecen el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras como “El Mesa”.

Sobre este último grupo, Rendón afirmó al medio citado que hoy se le considera de manera equivocada como una organización menor. “El Mesa necesita ser recategorizado como un grupo armado organizado para que pueda ser atacado no solo por la policía, sino por las fuerzas militares, incluso ser bombardeado”, señaló.

El gobernante explicó que esa estructura usa armas de largo alcance y actúa en alianza con otras guerrillas para disputar rentas ilícitas vinculadas con el narcotráfico y la minería ilegal. Su argumento es que esa evolución criminal exige cambiar su clasificación para ampliar la respuesta del Estado colombiano.

Medellín funcionará como sede alterna del Gobierno y base del Escudo de las Américas

Abelardo de la Espriella oficializa sede del Escudo de las Américas en Medellín para combatir crimen y narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella oficializa sede del Escudo de las Américas en Medellín para combatir crimen y narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En el plano institucional, Abelardo de la Espriella anunció que Medellín, al igual que Barranquilla, capital del Atlántico, será sede alterna de la Presidencia de la República. Rendón ofreció para ese propósito el Palacio Rafael Uribe Uribe, antiguo despacho de la Gobernación de Antioquia.

“Estamos muy complacidos que en esa nueva tónica que él quiere de llevar el gobierno de Colombia a todos los rincones del país, pues haya elegido al Palacio Rafael Uribe como sede de gobierno aquí para Antioquia”, dijo el mandatario departamental sobre la decisión.

Esa sede también concentrará la coordinación de la alianza con Estados Unidos denominada “Escudo de las Américas”. Allí, además, se mantendrá la sede definitiva de ProColombia, agencia encargada de promover internacionalmente las exportaciones no-minera, el turismo extranjero, la inversión extranjera directa y la Marca País.

Temas Relacionados

Alias CalarcaGobernador de AntioquiaAbelardo de la EspriellaBombardeos grupos armadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El fenómeno de El Niño ya llegó a Colombia: expertos advierten riesgos para el agua, la energía y los incendios forestales

Especialistas señalan que la magnitud y la velocidad con la que evoluciona el fenómeno climático evidencian la importancia de fortalecer la infraestructura y adoptar medidas de prevención antes de que sus efectos se intensifiquen

El fenómeno de El Niño ya llegó a Colombia: expertos advierten riesgos para el agua, la energía y los incendios forestales

Siguen las tensiones entre el Centro Democrático y Abelardo de la Espriella: el partido expresó su preocupación por “intervención” en el Senado

La colectividad afirmó que respaldará las iniciativas del nuevo gobierno siempre que coincidan en temas como seguridad y recuperación de la actividad de la empresa privada

Siguen las tensiones entre el Centro Democrático y Abelardo de la Espriella: el partido expresó su preocupación por “intervención” en el Senado

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 22 de julio: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 22 de julio: ganadores del último sorteo

El Invima emitió alerta sanitaria para popular “alimento” que supuestamente elimina la grasa corporal: “Abstenerse de adquirir o consumir este producto”

La entidad le hizo un llamado a las secretarías de Salud territoriales, junto con municipios y departamentos, para reforzar inspecciones con el fin de ubicar este producto en comercios, mientras a los distribuidores se les reiteró que no deben ofrecerlo o, de lo contrario, podrían enfrentar medidas

El Invima emitió alerta sanitaria para popular “alimento” que supuestamente elimina la grasa corporal: “Abstenerse de adquirir o consumir este producto”

General Eliécer Camacho habló de los grupos armados que ofrecen millonaria recompensa para atentar contra Abelardo de la Espriella: “Delincuentes”

El mayor general retirado aseguró que las estructuras criminales rechazaron la desmovilización y retomaron la vía de la intimidación, luego de perder los beneficios ofrecidos por el Gobierno Petro

General Eliécer Camacho habló de los grupos armados que ofrecen millonaria recompensa para atentar contra Abelardo de la Espriella: “Delincuentes”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ arrancó con fuerza y venció a ‘MasterChef Celebrity’: así quedó el rating tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

‘Yo me llamo’ arrancó con fuerza y venció a ‘MasterChef Celebrity’: así quedó el rating tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

Inició la competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: estas fueron las sorpresas de las celebridades en el estreno

Humorista de ‘Sábados Felices’ fue víctima de un angustiante atraco masivo mientras almorzaba con su familia

Deportes

Etapa 17 del Tour de Francia: Jasper Philispen se lleva la victoria en la llegada a Voiron, y Einer Rubio fue el mejor colombiano en la jornada

Etapa 17 del Tour de Francia: Jasper Philispen se lleva la victoria en la llegada a Voiron, y Einer Rubio fue el mejor colombiano en la jornada

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Néstor Lorenzo tiene contrato vigente hasta el 24 de julio: estas son las opciones de renovación y los candidatos a reemplazarlo

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Falleció ex técnico del Independiente Medellín y del Envigado Óscar Aristizábal: se desvaneció mientras dirigía un entrenamiento