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Carlos Bacca tendría acuerdo verbal con Cúcuta Deportivo, pero Junior no contempla su salida: esto se sabe de las negociaciones

El delantero se recuperó de una delicada lesión de tendón de Aquiles y no tiene previsto su retiro. Uno de los máximos anotadores en la historia del Tiburón no sería tenido en cuenta por el actual entrenador

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Ilustración de Carlos Bacca, con una mano que ofrece un contrato de Cúcuta y otra que sujeta un reloj de arena de seis meses de Junior.
Carlos Bacca es uno de los jugadores más importantes en la historia del Junior FC por sus goles y títulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futbolista Carlos Bacca tiene un acuerdo encaminado con Cúcuta Deportivo y espera una definición de Junior de Barranquilla para resolver si jugará los próximos seis meses con el club rojiblanco o si abrirá una nueva etapa en el fútbol colombiano, cuando está a pocas semanas de cumplir 40 años y decidido a seguir en actividad al menos una temporada más.

La opción del equipo de Norte de Santander avanzó hasta un entendimiento casi total sobre condiciones deportivas y contractuales. El escenario tomó fuerza, mientras en Barranquilla persiste una diferencia interna sobre su continuidad.

La primera mitad de 2026 fue discreta para el delantero: jugó siete partidos, marcó dos goles y dio una asistencia, antes de sufrir una lesión que lo apartó durante varios encuentros. Esos registros quedaron por debajo de sus campañas anteriores desde su regreso al club barranquillero en 2022.

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Carlos Bacca
Carlos Bacca ya es el tercer colombiano con más goles en toda la historia del fútbol internacional - crédito Junior FC

El punto de fricción en Junior de Barranquilla está entre el entrenador uruguayo Alfredo Arias y el máximo accionista Fuad Char. El técnico valora la trayectoria, el profesionalismo y el peso histórico del atacante, pero entiende que su proyecto para el segundo semestre debe tomar otro rumbo.

La razón principal es deportiva. Como el club no disputará torneos internacionales en este semestre, el cuerpo técnico considera que habrá menos margen de rotación y que será difícil ofrecerle al veterano delantero los minutos que pretende en esta etapa de su carrera.

La visión de Char va en sentido contrario. El dirigente quiere renovarlo por seis meses más para que termine su carrera en diciembre con la camiseta del club donde se convirtió en referente.

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En el entorno del club motilón crece el optimismo por cerrar una incorporación de alto impacto. El periodista Felipe Sierra sostuvo en una transmisión reciente: “Lo de Carlos Bacca sería una de las noticias más importantes del Cúcuta en su historia”.

Carlos Bacca
Carlos Bacca no jugaba un partido desde el 4 de junio de 2025, esperando nueve meses por una rotura del tendón de Aquiles - crédito Junior FC

Sierra añadió una cautela central sobre el estado de la negociación: “No se puede dar por hecho. Hay un acuerdo verbal, pero todavía no soluciona su tema con Junior de Barranquilla”. Esa condición explica por qué el negocio aún no se formaliza.

El contexto deportivo de Junior también influye en la decisión. El campeón del fútbol colombiano mantuvo la base de su plantilla y ratificó a Arias, además de incorporar al delantero Francisco Fydriszewski y al defensor Pablo Ortiz, según Semana.

En paralelo, el club liberó un cupo de extranjero con la salida de Lucas Monzón a Botafogo y concretó la transferencia de Jhomier Guerrero a Millonarios. Si Bacca se marcha, sería la tercera baja del plantel tras la consagración reciente en la Liga BetPlay.

Altas y bajas de los equipos de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

Trofeo Liga BetPlay
Este es el trofeo de la Liga BetPlay, que será peleado por Junior y Tolima entre el 12 y 16 de diciembre - crédito Junior FC

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras, Yorleys Mena

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

  • Salidas: Lucas Monzón, Jhomier Guerrero
  • Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortiz.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya, Leonardo Suárez.

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco, Johan Beltrán.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces, Kevin Cataño.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Darwin Machis.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

  • Salidas: sin novedades confirmadas.
  • Llegadas: Luis David Quintero, Sebastián Viveros, Juan Sebastián Peñaloza, Felipe Cifuentes, Jhonier Alomía, Daniel Eduardo Polanco, Isaac Camargo, Jefferson Mena.

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo, Kevin Cataño.
  • Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza, Franco Armani.

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaneda, Jhon Meléndez, Eduard Arizalas, Jorge Soto.

Independiente Santa Fe

  • Salidas: Edwin Mosquera, Yeicar Perlaza
  • Llegadas: Kevin Balanta

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Alfonso Simarra.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán, Iago Herrerín, Johan Caicedo
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez, Andrés Ibargüen.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo, Juan Camilo Castillo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo. Edgar Elizalde.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhonier Guerrero.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz, Diego Novoa, Víctor Cantillo.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí.

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