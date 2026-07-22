Colombia

Joven resultó herido mientras sacaba a pasear a su mascota en Bogotá: recibió un diparo en su pierna en un intento de robo

La víctima caminaba en compañía de su perro por un parque de Teusaquillo cuando dos hombres armados la abordaron para quitarle el celular, y uno de ellos lo hirió

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Hombre de espaldas paseando un perro con correa en una calle mojada por la noche, con edificios a ambos lados y farolas iluminadas.
El ataque ocurrió cuando la víctima salió a pasear a su mascota y caminaba por un parque de Nicolás de Federmán - crédito Visuales IA Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del lunes 20 de julio de 2026 terminó en forma abrupta para un joven del nororiente de Bogotá, quien resultó herido de bala tras resistirse a un asalto en el barrio Nicolás de Federmán.

El ataque, registrado por cámaras de seguridad, conmocionó a los vecinos y reavivó el debate sobre la seguridad en esta zona residencial.

Las imágenes muestran cómo dos hombres armados abordaron al joven mientras paseaba a su mascota en un parque del sector. El intento de defensa de la víctima, que arrojó su teléfono al suelo para evitar el robo, desató una reacción inesperada.

Uno de los delincuentes disparó directamente a la pierna del joven antes de huir con su cómplice y, presuntamente, un tercer integrante que aguardaba en un vehículo gris.

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Los atacantes escaparon en un vehículo gris y, según la comunidad, otros cómplices los esperaban para facilitar la fuga - crédito Captura video CityTV
Los atacantes escaparon en un vehículo gris y, según la comunidad, otros cómplices los esperaban para facilitar la fuga - crédito Captura video CityTV

El joven fue trasladado rápidamente a un centro asistencial, donde debió ser intervenido quirúrgicamente por la herida causada por el proyectil. Según confirmó su padre, aunque su vida no corre peligro, el proceso de recuperación será prolongado debido a la gravedad del ataque.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos, alterando la calma del barrio y generando pánico entre los vecinos. Varios residentes salieron a la calle tras escuchar las detonaciones, auxiliaron al herido y trataron, sin éxito, de identificar a los responsables. La rapidez de la huida y la coordinación del grupo criminal dificultaron cualquier respuesta inmediata.

En palabras de una residente, la escena se desarrolló a la vista de varias personas: “Cuando él dice que le sacaron un arma de fuego y lo apuntaron, le hicieron el disparo en la pierna”, contó Paula Camargo a CityTV. La comunidad, alertada por las detonaciones, acudió de inmediato en su auxilio mientras los agresores escapaban.

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Preocupación entre los vecinos y llamados a reforzar la seguridad

Los habitantes del sector han manifestado su alarma ante la frecuencia de estos hechos. Muchos aseguran que los robos en el barrio se han vuelto habituales. Aunque las autoridades aumentan la presencia policial tras cada incidente, los vecinos perciben que estas medidas son temporales y no logran disuadir a los delincuentes.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Las cámaras de seguridad registraron el recorrido de los delincuentes antes del robo y su huida después del disparo- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Los vecinos insisten en que el caso no es aislado. Paula Camargo recordó otro episodio reciente: “Qué día, una señora de aquí, ella es inquilina, aquí le robaron el celular por este callejón. Ella iba para la tienda, que hay una panadería, y ahí le robaron el celular también. Eso aquí es muy continuo.”

La reiteración de estos hechos ha motivado a los habitantes a organizarse y pedir soluciones, aunque, según sus declaraciones, los operativos policiales suelen ser temporales y la vigilancia disminuye pocos días después de cada incidente.

Mientras el joven herido se recupera, los residentes mantienen la presión sobre las autoridades para que los responsables sean identificados y detenidos. Las imágenes de las cámaras de seguridad han sido entregadas para reforzar la investigación.

Robo de camioneta en Usaquén

La huida de un presunto asaltante a bordo de una motocicleta, tras un fallido intento de robo, generó inquietud en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá. Las imágenes del suceso, captadas la noche del 20 de julio por una cámara desde un edificio, muestran el momento exacto en que un hombre armado intenta apoderarse de una camioneta familiar, sin lograr su cometido.

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Durante el incidente, el individuo se aproxima al vehículo cuando este se encuentra detenido, abre la puerta del conductor y amenaza a quienes están dentro. A pesar de sus esfuerzos por encender la camioneta, no logra ponerla en marcha y, tras varios segundos de tensión, desiste de su objetivo.

El delincuente decide entonces abandonar el lugar a pie, hasta que un motociclista, que según testigos podría ser su cómplice, lo recoge a pocos metros de distancia. Ambos se alejan rápidamente del sitio antes de la llegada de la policía.

El intento de robo fue ampliamente difundido en redes sociales, donde decenas de usuarios compartieron su preocupación por la seguridad en sectores residenciales de la capital colombiana. Muchos vecinos manifestaron que situaciones similares se han vuelto recurrentes y reclamaron mayor presencia policial en la zona.

El video, que circula intensamente en plataformas digitales, evidencia la reacción de la comunidad ante el hecho y el temor creciente frente a la inseguridad. Los residentes del norte de Bogotá pidieron acciones concretas para frenar esta modalidad delictiva y proteger a las familias que transitan por la zona.

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