Colombia

Capturan al presunto responsable del asesinato de Celeste Valentina, la niña de 3 años que murió en ataque armado contra una panadería en Atlántico

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen, mientras la familia sostiene que había denunciado amenazas extorsivas días antes del ataque

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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó la captura del presunto responsable del asesinato de la niña Celeste Valentina Osorio Duque y destacó el trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía en la investigación del caso - crédito @veranodelarosa/X

La captura del presunto responsable del asesinato de la niña Celeste Valentina Osorio Duque, de tres años, fue confirmada este miércoles 22 de julio de 2026 por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien destacó el trabajo conjunto entre la Policía del Atlántico y la Fiscalía General de la Nación para esclarecer uno de los crímenes que más conmoción ha generado en el departamento durante las últimas semanas.

El homicidio ocurrió la noche del pasado 19 de julio en el municipio de Polonuevo, cuando un hombre llegó en motocicleta hasta la Panadería Santander, ubicada en el barrio Centro, y abrió fuego en repetidas ocasiones contra el establecimiento. En medio del ataque, uno de los proyectiles impactó a la menor en la cabeza, causándole heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

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Tras el crimen, la Gobernación del Atlántico ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para obtener información que permitiera identificar y ubicar a los responsables. Según explicó Verano, el operativo permitió localizar al principal sospechoso en menos de 24 horas.

“La rápida reacción de la Policía del Atlántico y la Fiscalía permitió que, en menos de 24 horas, diéramos con el presunto responsable del homicidio de la niña Celeste, de Polonuevo. Hoy está en manos de las autoridades competentes y confiamos en que sobre él recaerá todo el peso de la ley”, manifestó el mandatario departamental.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el móvil del ataque y determinar si el crimen estuvo relacionado con las amenazas extorsivas denunciadas por la familia - crédito Colprensa
Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el móvil del ataque y determinar si el crimen estuvo relacionado con las amenazas extorsivas denunciadas por la familia - crédito Colprensa

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, mientras avanzan las audiencias preliminares y se define su situación jurídica. Entretanto, los investigadores continúan recopilando pruebas para establecer con precisión el móvil del ataque y determinar si otras personas participaron en la acción criminal.

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La familia había denunciado amenazas antes del atentado

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del caso es que la familia de la menor ya había alertado a las autoridades sobre presuntas amenazas extorsivas.

La abuela de Celeste y propietaria de la panadería presentó una denuncia el 17 de julio, apenas dos días antes del atentado. En el documento aseguró haber recibido mensajes intimidatorios por WhatsApp de personas que afirmaban pertenecer a una organización criminal.

Según la denuncia, los remitentes demostraban conocer los movimientos del negocio e incluso enviaron un video grabado frente al establecimiento comercial. Posteriormente exigieron la entrega de una pistola o el pago de 6 millones de pesos, acompañando sus amenazas con fotografías de armas de fuego, una granada y llamadas realizadas desde diferentes números telefónicos.

Tres días después de esa denuncia se produjo el ataque armado que terminó con la vida de la niña.

El ataque ocurrió mientras la menor compartía con su familia

La noche del crimen, Celeste Valentina se encontraba dentro de la panadería junto a varios familiares cuando el atacante disparó en múltiples ocasiones contra el local.

Tras resultar herida, la niña fue trasladada inicialmente al hospital municipal de Polonuevo y posteriormente remitida a la Clínica Reina Catalina, en Baranoa. Sin embargo, ingresó sin signos vitales.

La madre de la menor, Aliana Valentina Duque Pineda, aseguró que desde hacía varios días la familia venía siendo víctima de amenazas y sostuvo que las autoridades ya tenían conocimiento de la situación.

El ataque armado en la vía Panamericana del Cauca dejó una niña de dos años muerta profundizando la crisis de seguridad - crédito Colprensa
Celeste Valentina fue trasladada inicialmente al hospital de Polonuevo y posteriormente remitida a una clínica en Baranoa, donde los médicos confirmaron que había ingresado sin signos vitales - crédito Colprensa

En declaraciones entregadas a El Heraldo, explicó que también entregaron videos en los que aparecía una persona grabando el frente del negocio antes del atentado.

“Eso fue la noche del domingo, llegaron unos hombres, no sé quiénes eran e hicieron disparos hacia el negocio, justo en ese momento mi niña estaba jugando con su abuela”, relató.

En medio del dolor, la mujer recordó las últimas palabras que intercambió con su hija antes del ataque.

“Yo le estaba dando su comida y ella me dijo: ‘Gracias, mamá’. Yo no sabía por qué me lo decía; después me abrazó y volvió a decirme: ‘Gracias, mamá’”, contó.

Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis

Aunque la principal línea de investigación apunta a un posible caso de extorsión contra la propietaria de la panadería, las autoridades mantienen abiertas otras hipótesis.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, señaló, según información divulgada por El Tiempo, que el padre de la menor permanece privado de la libertad por un proceso relacionado con extorsión.

Por ello, la Fiscalía también analiza si el atentado podría tener relación con actividades delictivas vinculadas al establecimiento o con retaliaciones criminales.

Velatón feminicidio
La familia de Celeste Valentina aseguró que días antes del atentado había denunciado mensajes intimidatorios en los que les exigían dinero y un arma de fuego - crédito Colprensa

La madre de la niña rechazó esa versión y aseguró que su familia era la víctima de las intimidaciones.

Además, recordó que el pasado 10 de junio las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda familiar, un hecho que, según afirmó, afectó emocionalmente a la menor y motivó que recibiera atención psicológica y posteriormente psiquiátrica.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en Polonuevo con el despliegue de 25 uniformados motorizados de la Unipol, unidades de reacción y personal del Gaula Militar, además de mantener activos tres cuadrantes permanentes de vigilancia.

El alcalde Óscar Ávilez también mantuvo vigente un toque de queda entre las 9:00 de la noche y las 4:00 a. m., como parte de las acciones para contener la violencia.

Según cifras entregadas por el mandatario local, el municipio registra 11 homicidios en lo corrido de 2026, una cifra que contrasta con los tres casos reportados durante todo 2025.

La Fiscalía continúa analizando grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios y demás elementos probatorios para establecer si el objetivo del atentado era el establecimiento comercial o si existía otra motivación detrás del crimen que acabó con la vida de Celeste Valentina.

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Celeste ValentinaNiña de 3 añosArma de fuegoTiroteo AtlánticoColombia-Noticias

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