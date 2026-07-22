Colombia

Petro se refirió a la gestión de Rodrigo Lara en la elección de la presidencia del Senado que perdió Alfredo Deluque: “No le salió muy bien la jugadita”

El primer mandatario señaló que la decisión del designado ministro del Interior de pertenecer al próximo gobierno va, según su criterio, en contra de las ideologías que defendió su padre Rodrigo Lara Bonilla

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El jefe de Estado afirmó que las gestiones del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara no fueron efectivas para escoger al sucesor de Lidio García - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del 21 de julio de 2026 que pidió trasladar $4 billones previstos para Colombia Solar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y advirtió que el próximo gobierno deberá enfrentar una posible sequía extrema desde diciembre, en medio de un mensaje político al presidente electo tras la elección de las nuevas mesas directivas del Congreso.

Durante la reunión, el mandatario vinculó esa decisión presupuestaria con la necesidad de atender los efectos de una eventual “mega sequía” y de garantizar la seguridad energética del país. La alerta apareció al mismo tiempo que reaccionaba al nuevo mapa de poder legislativo, con el conservador Honorio Henríquez al frente del Senado y Nicolás Barguil en la presidencia de la Cámara de Representantes.

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Petro también cuestionó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, por haber respaldado la candidatura de Alfredo Deluque para la presidencia del Senado, una aspiración que no prosperó. Al referirse al desenlace de esa elección, dijo: “Donde no le salió muy bien la jugadita”.

El proxímo ministro del Interior afirmó que en el gobierno de Abelardo de la Espriella, a diferencia del de Petro, no habrá concesiones con los grupos armados ilegales - crédito Reuters/Colprensa/Presidencia
El primer mandatario señaló que la decisión del designado ministro del Interior de pertenecer al próximo gobierno va, según su criterio, en contra de las ideologías que defendió su padre Rodrigo Lara Bonilla - crédito Reuters/Colprensa/Presidencia

El gobernante saliente también sostuvo que no entiende por qué el alto funcionario accedió a trabajar con Abelardo de la Espriella. En su criterio, pertenecer al próximo gobierno va en contra de las ideologías que defendió su padre Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por el Cartel de Medellín el 30 de abril de 1984.

“No, Rodrigo no, Lara, hijo de un valiente colombiano que yo respeto mucho y que alcancé a conocer. Rodrigo Lara Bonilla, que jamás hubiera imaginado enfilarse bajo las filas de la esvástica y de la vendetta. Bien, la vida va a estar contradicha por un fenómeno humano que se llama crisis climática”, expuso Petro.

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El mensaje del jefe de Estado incluyó una advertencia directa sobre la prioridad que, a su juicio, deberá asumir De la Espriella. “Usted lo primero que tiene que enfrentar como presidente de Colombia es cómo garantizar que nadie muera en la próxima sequía, mega sequía, que afrontará Colombia duramente ya en el mes de diciembre”, afirmó.

Petro pidió trasladar recursos de Colombia Solar a la gestión del riesgo

El presidente Gustavo Petro criticó duramente el modelo económico global basado en combustibles fósiles, al que acusa de destruir el planeta - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro explicó que solicitó mover $4 billones que el Ministerio de Hacienda tenía proyectados en vigencias futuras para el programa Colombia Solar. Según dijo, ese dinero debe pasar a la Ungrd para responder a los posibles efectos de la sequía.

En sus palabras: “He pedido que los 4 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda en vigencia futuras no para el programa Colombia Solar para lidiar los efectos del niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la Ungrd”. El destino de esos recursos, según explicó, será enfrentar el impacto de una escasez de agua y reforzar la seguridad energética.

La advertencia presidencial se produjo en un escenario político marcado por la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado. En la Cámara de Representantes, el elegido fue Nicolás Barguil.

El presidente volvió a poner en duda la legitimidad de las elecciones

El presidente Petro estaría más preocupado por lo que pueda venir después del 7 de agosto, día en que inicia de manera oficial el mandato de De la Espriella - crédito Presidencia de la República / Joel González
Petro volvió a mencionar que Iván Cepeda es el ganador legítimo de las elecciones presidenciales - crédito Presidencia de la República / Joel González

Petro insistió además en que persisten dudas sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales. Sostuvo que será la justicia la que deberá establecer si hubo irregularidades tanto en Colombia como en Estados Unidos.

El mandatario saliente afirmó que existen elementos que, en su opinión, apuntan a posibles hechos de fraude electoral en mesas de votación de Miami, Florida, y de varias regiones del país. Añadió que esas pruebas ya son de conocimiento público.

A partir de esa interpretación, aseguró que “quien debería ser el presidente de Colombia debería ser legítimamente por el voto popular Iván Cepeda”. También señaló que este panorama abre una incertidumbre institucional que exige prudencia en la recta final de su gobierno y durante la transición hacia la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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