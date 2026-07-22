Grupo Nutresa compró a la compañía líder en el sector de helados en Venezuela por cerca de USD 30 millones: “Fortaleciendo su presencia en el segmento”

Tío Rico aporta a Grupo Nutresa una participación superior al 55% del mercado venezolano de helados y una planta en Guacara, estado Carabobo - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters/@heladostiorico/Instagram

El Grupo Nutresa anunció el martes 21 de julio de 2026 la compra del 100% de Industrias Tío Rico, líder del mercado venezolano de helados, en una operación de cerca de USD 30 millones que refuerza su apuesta por ese país y le aporta una plataforma industrial con alcance hacia Colombia, el Caribe y Estados Unidos.

La compañía adquirida concentra una participación superior al 55% en el mercado venezolano de helados. El acuerdo incluye una planta de producción en Guacara, estado Carabobo, cinco centros de distribución con cobertura nacional y un complejo industrial de 210.000 metros cuadrados.

El contrato ya fue suscrito, pero el cierre definitivo sigue sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales pactadas entre las partes. La operación comprende todo el portafolio de la empresa: Tío Rico, Bati Bati, Crema Real, Chocolito, Merengada, Rico Gol, Chocomalta y Tío Rico Trisabor.

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Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa, explicó el sentido de la compra con una definición directa: “Con la adquisición de Helados Tío Rico, Grupo Nutresa da continuidad a la estrategia de crecimiento en Venezuela, fortaleciendo su presencia en el segmento de helados”.

Grupo Nutresa anunció la compra del 100% de Industrias Tío Rico por cerca de USD 30 millones para reforzar su apuesta por Venezuela - crédito @heladostiorico/Instagram

La adquisición le da a Nutresa una posición inmediata en una categoría en la que ya venía creciendo. La estructura de Tío Rico combina marcas con presencia consolidada, capacidad industrial y una red logística nacional para producción, almacenamiento y distribución.

Ese activo no quedará limitado al mercado venezolano. El grupo prevé que la infraestructura también respalde operaciones en Colombia, el Caribe y Estados Unidos, con el complejo industrial como base para ampliar su presencia regional.

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La empresa venezolana tiene más de siete décadas de trayectoria. Fue fundada en Caracas en 1952 bajo el nombre de Helados Club, pasó al Grupo Cisneros en 1978, cuando adoptó la marca Tío Rico, y luego fue adquirida por Unilever en 1994.

La salida de Unilever de ese negocio ya había comenzado antes. Según Bloomberg, hace un año la multinacional informó la venta de su negocio de helados en Venezuela a Mack de Venezuela, en una transacción vigente desde el 3 de julio de 2025 que incluyó las marcas Tío Rico, su oficina y su fábrica.

Nutresa había señalado a comienzos de 2026 que Venezuela y Estados Unidos tendrían un lugar central en su estrategia de crecimiento para este año. La compañía espera que el mercado venezolano pueda llegar a representar hasta 20% de sus ventas totales.

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Durante 2025, ese país le generó USD 14 millones, una cifra todavía baja frente al tamaño de sus operaciones. Históricamente, Venezuela llegó a concentrar entre 20% y 30% de las ventas del grupo, y la empresa busca recuperar parte de ese peso con mayor presencia comercial, productiva y logística.

En llamadas con inversionistas durante 2026, el conglomerado indicó que intensificó la prospección en ese mercado. El proceso incluyó el despliegue de equipos y conversaciones con actores locales para identificar rutas de exportación, apoyadas además en plantas ubicadas cerca de la frontera colombo-venezolana.

Jaime Gilinski afirmó que la compra de Helados Tío Rico da continuidad a la estrategia de crecimiento de Grupo Nutresa en Venezuela y fortalece su presencia en helados - crédito Colprensa

Jaime Gilinski había resumido ese objetivo en declaraciones al medio citado: “inundar Venezuela lo antes posible con productos de Nutresa”. Gabriel Gilinski agregó que la aceleración de la compañía en ese país “será realmente rápida”.

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La empresa prevé que, en los próximos tres a cinco años, Venezuela podría recuperar niveles de PIB per cápita registrados hace 15 o 20 años. Esa expectativa sostiene la decisión de profundizar su presencia en ese mercado.

La adquisición de Industrias Tío Rico es el movimiento más reciente de una secuencia de cuatro adquisiciones realizadas por Nutresa en Colombia, Ecuador y Venezuela entre el 21 de julio de 2025 y el 21 de julio de 2026. Dos de esas operaciones ya están bajo su control efectivo y dos continúan pendientes de cierre.

En junio de 2025, el grupo tomó el control de Alimentos Yupi en Ecuador. En octubre de ese mismo año adquirió el control de Inversionista Alcora y sus subordinadas, entre ellas Productos Yupi, con lo que fortaleció su negocio de pasabocas con marcas como Yupi, Tosti, Rizadas, Copelia, Mekato y Loncheras.

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La compra de Tío Rico se suma a las adquisiciones de Yupi, Mimo’s y La Universal en Colombia, Ecuador y Venezuela entre 2025 y 2026 - crédito Helados Mimo´s

El 15 de mayo de 2026, Nutresa cerró la compra de Mimo’s, operación valorada en $50.000 millones. Esa adquisición sumó más de 200 puntos de venta y una planta en Medellín con capacidad para producir más de cinco millones de litros de helado al año; en 2024, la cadena registró ingresos por $75.543 millones y utilidades por $3.395 millones.

El 19 de junio de 2026, la compañía también firmó un contrato para comprar el 100% de Universal Sweet Industries, conocida como La Universal, empresa ecuatoriana con más de 130 años de trayectoria en chocolates y confitería. Su portafolio incluye Manicho, Cocoa La Universal, Huevitos, Menta Glacial y Leche y Miel, aunque el valor de esa operación no fue divulgado.

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De ese conjunto, Yupi y Mimo’s ya están bajo control de Nutresa. La Universal y Tío Rico siguen pendientes de las autorizaciones regulatorias y de los demás requisitos pactados para su cierre.