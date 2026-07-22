Colombia

La Unidad Nacional de Protección respondió a las protestas sindicales y habló de avances en la formalización laboral

La entidad indicó que los retrasos en el flujo de recursos obedecen a restricciones fiscales y a la no aprobación de la reforma tributaria

Guardar
Google icon
Protesta - UNP
En medio de una protesta que exige transparencia en la contratación de escoltas, la UNP explicó que la reciente suspensión del proceso de selección y las demoras en la licitación obedecen a decisiones judiciales y a restricciones fiscales - crédito Visuales IA

La Unidad Nacional de Protección (UNP) respondió a las manifestaciones de su sindicato, que reclama mejores condiciones laborales, afirmando que el proceso de formalización de los cargos continúa avanzando conforme a lo previsto.

El gremio de las Uniones Temporales de la UNP también participa en la protesta y exige procesos más transparentes para la contratación de 6.000 escoltas y la asignación de vacantes.

La entidad aseguró que existen los recursos necesarios para implementar los cambios requeridos y que el flujo presupuestal está garantizado para cumplir con los compromisos adquiridos en materia laboral.

La institución también informó que trabaja en la provisión de los 6.870 empleos recientemente creados. Este proceso busca otorgar estabilidad y garantías laborales a los trabajadores, respondiendo así a las demandas planteadas por el sindicato y fortaleciendo la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección.

PUBLICIDAD

UNP - crédito @UNPColombia/X
La UNP informó que trabaja en la provisión de los 6.870 empleos recientemente creados - crédito @UNPColombia/X

“En cumplimiento del Decreto 019 de 2026, mediante el cual fueron creados 6.870 nuevos empleos en la entidad, la UNP avanza en el proceso de provisión de dichos cargos conforme a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015″, indicó la entidad a través de un comunicado.

La UNP aclaró que la creación de empleos a través del decreto corresponde a una fase diferente del proceso de provisión de cargos. Actualmente, la entidad está desarrollando la etapa de encargos, un mecanismo previsto en la normativa vigente que busca asegurar el ascenso y la movilidad interna del personal de carrera, tanto en funciones misionales como administrativas.

PUBLICIDAD

Este procedimiento debe completarse, según la UNP, antes de que puedan realizarse los nombramientos definitivos, los cuales estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para cada puesto.

Por lo tanto, la UNP informó que hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún nombramiento en provisionalidad. La entidad indicó que solo después de finalizar las etapas de encargo y verificar el cumplimiento de los requisitos legales se podrán realizar los respectivos nombramientos, cumpliendo así con el marco normativo aplicable.

“La administración reitera que el proceso de formalización laboral está en marcha y avanza conforme al cronograma institucional, sujeto al cumplimiento de las etapas legales y a la disponibilidad y flujo de los recursos presupuestales necesarios para su implementación”, señaló la entidad.

La UNP explicó que la suspensión del Proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, orientado a la contratación de personal de protección, obedeció a una orden judicial. La entidad resaltó que se encuentran en marcha las gestiones jurídicas necesarias para poder reanudar dicho proceso en el menor tiempo posible.

UNP - crédito @UNPColombia/X
La UNP precisó que el proceso para las zonas 1 y 2 busca mantener la operación del servicio hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que terminan los contratos de las demás zonas - crédito @UNPColombia/X

En relación con la licitación para las zonas 1 y 2, la UNP señaló que su apertura se debió a la disponibilidad parcial de recursos asignados por el Ministerio de Hacienda. La entidad aclaró que las demoras en el flujo de fondos provienen de la no aprobación de la reforma tributaria y de restricciones fiscales, aunque esto no representa una ausencia de recursos.

La UNP precisó que el proceso para las zonas 1 y 2 busca mantener la operación del servicio hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que terminan los contratos de las demás zonas. De no avanzar con el proceso actual, la administración entrante no contaría con tiempo suficiente para ejecutar una nueva contratación y se vería obligada a una contratación directa por urgencia.

“La programación presupuestal del Gobierno nacional se ha visto afectada por la no aprobación de la reforma tributaria y por las restricciones fiscales derivadas del contexto económico, situación que ha generado demoras en el flujo de los recursos, mas no su inexistencia”, indicó la UNP.

La entidad destacó que la convocatoria vigente garantiza la selección objetiva, la transparencia y la igualdad de condiciones entre los participantes, tal como establece la Ley 80 de 1993, marco legal para la contratación pública en Colombia.

UNP - crédito @UNPColombia/X
La entidad destacó que la convocatoria vigente garantiza la selección objetiva, la transparencia y la igualdad de condiciones entre los participantes, tal como establece la Ley 80 de 1993 - crédito @UNPColombia/X

Finalmente, la UNP reiteró que la prestación del servicio de protección no sufrirá interrupciones y que los contratos del personal actual seguirán vigentes. Además, hizo un llamado a la tranquilidad de los beneficiarios, asegurando la continuidad de las medidas de protección.

Temas Relacionados

UNPProtestas sindicalesUnidad Nacional de ProtecciónProtestas UNPColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro se refirió a la gestión de Rodrigo Lara en la elección de la presidencia del Senado que perdió Alfredo Deluque: “No le salió muy bien la jugadita”

El primer mandatario señaló que la decisión del designado ministro del Interior de pertenecer al próximo gobierno va, según su criterio, en contra de las ideologías que defendió su padre Rodrigo Lara Bonilla

Petro se refirió a la gestión de Rodrigo Lara en la elección de la presidencia del Senado que perdió Alfredo Deluque: “No le salió muy bien la jugadita”

Capturan al presunto responsable del asesinato de Celeste Valentina, la niña de 3 años que murió en ataque armado contra una panadería en Atlántico

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen, mientras la familia sostiene que había denunciado amenazas extorsivas días antes del ataque

Capturan al presunto responsable del asesinato de Celeste Valentina, la niña de 3 años que murió en ataque armado contra una panadería en Atlántico

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: Egan Bernal comienza a ser protagonista en la jornada

Tras la contrarreloj en la cual brilló el corredor belga Remco Evenepoel, la jornada cuenta con varios premios de montañas claves para consolidar la fuga del día

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: Egan Bernal comienza a ser protagonista en la jornada

Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

El actor español fue captado cantando y bailando con total entusiasmo durante el espectáculo de la cantante colombiana en el Barclays Center de Brooklyn y causó varios comentarios

Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de julio

La moneda europea experimentó un avance significativo en comparación con la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

Inició la competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: estas fueron las sorpresas de las celebridades en el estreno

Humorista de ‘Sábados Felices’ fue víctima de un angustiante atraco masivo mientras almorzaba con su familia

Así fue el estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Lui se quedó con el primer pin de inmunidad

Esperanza Gómez reveló cuáles han sido sus citas más incómodas y si ha revisado el celular a sus parejas: “Los descarto muy fácil”

Deportes

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: Egan Bernal comienza a ser protagonista en la jornada

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: Egan Bernal comienza a ser protagonista en la jornada

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

En Benfica ya le meten presión a Jhon Jader Durán: “Si hace esto bien, va aportarle mucho al equipo”

James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: discretos números con el Minnesota United