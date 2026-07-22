Posesión de Abelardo de la Espriella: el país político reaccionó a la decisión del Senado de aprobar el traslado del Congreso

El presdiente electo Abelardo de la Espriella quiere posesionarse en una guarnición militar - crédito Juan David Duque/Reuters

Durante la sesión ordinaria de la plenaria del Senado que se llevó a cabo el 22 de julio de 2026 fue aprobada la proposición de trasladar la sede del Congreso de la República fuera de Bogotá para que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en otro sitio distinto al Capitolio Nacional. Esto, teniendo en cuenta que la Constitución Política ordena que el mandatario se posesione y haga juramento ante el Legislativo.

De acuerdo con el conteo de votos que hizo el secretario del Senado, Diego Alejandro González, hubo 55 votos por el “sí” y 32 votos por el “no”. En ese sentido, la corporación dio luz verde a la proposición de que la posesión de De la Espriella se lleve a cabo en el departamento del Cauca, donde el Congreso en pleno tendría que desplazarse el 7 de agosto.

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En esa proposición no se especificó que el acto protocolario se realice en una guarnición militar, como busca hacerlo Abelardo de la Espriella. Además, todavía hace falta que la Cámara de Representantes debata la propuesta y tome una decisión al respecto, ya que ambos cuerpos colegiados deben autorizar el traslado del Congreso para que la posesión del mandatario electo no se haga en el Capitolio Nacional, como tradicionalmente se ha hecho.

La Cámara de Representantes deberá discutir la proposición de trasladar el Congreso al Cauca para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @MafeCarrascal/X

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo rechazó la idea de que el jefe de Estado electo se posesione en otro lugar y que, además, pretenda hacerlo en una guarnición militar. A través de una publicación en X, afirmó que se debería “reconsiderar” la posición a favor de esa propuesta.

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“Insistir en tomar posesión en una instalación militar y movilizar hacia allá todo el Congreso de la República es inconveniente por donde se le mire. Pero lo más grave es que mete a nuestras fuerzas militares en la política. Nunca olvidar el discurso de Alberto Lleras en el Teatro Patria en mayo de 1958. Ojalá reconsideren esa posición y se mantenga la tradición civilista de las posesiones presidenciales”, escribió en la red social.

El exministro Juan Fernando Cristo rechazó la propuesta de que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar - crédito @CristoBustos/X

El congresista Christian Garcés, del Centro Democrático, celebró la determinación del Senado y aseguró que, si la posesión de Abelardo de la Espriella se lleva a cabo en el departamento del Cauca, se estaría enviando un mensaje de “esperanza” a su población, que ha sufrido las violencias ejercidas por los grupos armados.

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“¡La posesión de @ABDELAESPRIELLA será en el Cauca! Con nuestra intervención y voto se logró que en el suroccidente se reciba al Congreso y al presidente electo. Así enviamos un mensaje de compromiso y esperanza a una región tan golpeada por la violencia y los grupos armados fortalecidos por @PetroGustavo y su fallida política de Paz Total", aseveró.

El senador Christian Garcés celebró la decisión del Senado de aprobar el traslado del Congreso para la posesión de De la Espriella - crédito @ChriGarces/X

La senadora Sara Castellanos, que apoyó la proposición desde el inicio, reaccionó a la determinación del cuerpo colegiado. Aseguró que el hecho de que el mandatario electo llegue a posesionarse en Cauca es positivo para la fuerza pública, a la que el jefe de Estado entrante estaría expresando su respaldo.

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De igual manera, afirmó que, de esta manera, también quedaría en evidencia una diferencia entre la administración actual del presidente Gustavo Petro y la entrante de De la Espriella, con respecto al trato otorgado a los uniformados.

“¡La posesión de Abelardo Dr La Espriella en el Cauca será una realidad! Votamos para darle un mensaje de apoyo a las Fuerzas Militares, después del trato irrespetuoso y las humillaciones del gobierno Petro. El mensaje de esperanza y respeto es para el Cauca, la región más afectada por la violencia en los últimos años. ¡Si se pudo!”, precisó.

La congresista Sara Castellanos celebró la decisión del Senado de aprobar el traslado del Congreso para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @sarag12/X

El congresista Enrique Gómez, actual director del partido Salvación Nacional, informó ante la prensa que, ante la decisión del Senado –que no estará en firme hasta que la cámara baja discuta la proposición–, es necesario adelantar trámites logísticos para organizar la posible posesión del presidente electo en el departamento del Cauca.

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“Es importante con esta decisión generar las invitaciones a otros jefes de Estado, autoridades de entes multilaterales y comunicar, obviamente, la fecha a las cabezas de los poderes públicos y órganos de control, empezando por la rama jurisdiccional y los demás órganos de control”, dijo el senador ante la prensa.

Por su parte, el activista de izquierda David Rozo criticó la decisión de las mayorías en el Senado. A su juicio, es “indignante” la determinación que tomó la corporación y constituye una vulneración a la dignidad del cuerpo colegiado.

Desde su perspectiva, el mensaje que enviaron los senadores con la votación es el de que la institucionalidad puede adaptarse a los intereses de una sola persona, en este caso, el jefe de Estado entrante.

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El activista David Rozo rechazó la decisión del Senado de aprobar el traslado del Congreso para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @DonIzquierdo_/X

"Es un pésimo mensaje para la democracia y un grave precedente institucional. El Congreso no puede convertirse en una entidad itinerante para acomodarse a la conveniencia política de un presidente. Quien fue elegido para gobernar el país debe posesionarse en la sede de las instituciones, no trasladar las instituciones a su conveniencia", señaló.

El abogado Víctor Mosquera se unió al debate con una publicación en X en la que afirmó que el interés de De la Espriella de posesionarse en una guarnición militar no envía un “mensaje intimidatorio”. A su juicio, demuestra su respaldo a la fuerza pública.

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El abogado Víctor Mosquera Maríndefendió la propuesta de que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice en una guarnición militar - crédito @VictorMosqueraM/X

“La posesión del Presidente @ABDELAESPRIELLA en una guarnición militar no altera el orden constitucional ni la supremacía del poder civil. El acto se realizará conforme a la Constitución, con el juramento y la presencia del Congreso”, precisó.