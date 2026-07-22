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Fenalco cuestiona a Petro y niega que Colombia produzca y exporte carros eléctricos

Los principales gremios empresariales rechazaron las declaraciones del presidente sobre la industria nacional de vehículos eléctricos y sostuvieron que el país continúa siendo un importador de este tipo de automóviles

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Jaime Alberto Cabal cuestionó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre los carros eléctricos - crédito Presidencia/Colprensa
Jaime Alberto Cabal cuestionó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre los carros eléctricos - crédito Presidencia/Colprensa

Las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la producción y exportación de carros eléctricos en Colombia abrieron un nuevo frente de discusión con el sector empresarial. Después del discurso pronunciado el 20 de julio de 2026, varios gremios cuestionaron la veracidad de las declaraciones del mandatario y aseguraron que no corresponden a la realidad de la industria nacional.

Las críticas llegaron desde dos de las organizaciones empresariales más representativas del país. Tanto la Federación Nacional de Comerciantes Empresariales (Fenalco) como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) rechazaron el mensaje del jefe de Estado y defendieron que Colombia no fabrica ni exporta este tipo de vehículos.

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Fenalco afirmó que el país no cuenta con una industria exportadora de carros eléctricos-crédito @JaimeA_Cabal/X
Fenalco afirmó que el país no cuenta con una industria exportadora de carros eléctricos-crédito @JaimeA_Cabal/X

El debate surgió luego de que Petro asegurara, durante su intervención ante la ciudadanía, que el país “ya somos productores y exportadores de carros eléctricos y antes no exportábamos ni una bicicleta”. Esa afirmación motivó una rápida respuesta por parte de representantes del sector productivo. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien calificó de equivocadas las palabras del mandatario y cuestionó que esas afirmaciones se hicieran desde la Presidencia de la República.

“Qué tristeza haber tenido un presidente tan desubicado de la realidad durante estos cuatro años. Así como entró a gobernar en medio de la incertidumbre, así está saliendo. Le convendría una clase básica de economía para aprender que exportar es diferente a importar“, comentó el presidente de Fenalco en su cuenta de X. Cabal sostuvo que Colombia no tiene una industria dedicada a la producción y exportación de carros eléctricos y afirmó que otros sectores también han expresado su desacuerdo con las declaraciones del presidente.

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“Colombia no produce ni exporta carros eléctricos, presidente. Tampoco existe la Paz Total, ni siquiera la parcial. No hay puentes que unan Buenaventura con Barranquilla. No hay un aeropuerto internacional en la Alta Guajira. Lo que sí hay es desorden, inflación, informalidad, corrupción, inseguridad y violencia”, concluyó.

La convocatoria del Gobierno colombiano a un paro nacional podría generar pérdidas económicas diarias estimadas en 278.000 millones de pesos, según Jaime Alberto Cabal - crédito Colprensa
Los gremios empresariales respondieron a las declaraciones del presidente con críticas sobre la situación del sector automotor - crédito Colprensa

La reacción no se limitó a Fenalco. Desde la Andi también manifestaron su desacuerdo con las afirmaciones hechas por Petro durante su intervención en el Congreso de la República. El presidente de ese gremio, Bruce Mac Master, aseguró que Colombia no ocupa el papel que describió el mandatario en el mercado de vehículos eléctricos y sostuvo que la realidad del país es distinta. “Colombia no es un exportador de carros eléctricos, es un gran importador de los mismos. Ojalá se hubieran creado las condiciones para que Colombia fuera el destino de instalaciones, como las que se han llevado a cabo en México, de vehículos eléctricos, que producen cantidades inmensas”, comentó Mac Master.

El dirigente empresarial agregó que, aunque durante el actual Gobierno se expidió un decreto con incentivos para ese sector, las condiciones necesarias para atraer inversión no terminaron de consolidarse. Según explicó, la falta de confianza entre el Gobierno nacional y los inversionistas impidió que numerosas inversiones previstas para el país llegaran a concretarse, lo que limitó la posibilidad de desarrollar una industria de producción de vehículos eléctricos.

Las declaraciones del presidente sobre este tema se convirtieron en uno de los apartados más discutidos de su discurso del 20 de julio. La respuesta de los gremios estuvo centrada en negar que Colombia sea actualmente productor y exportador de carros eléctricos, tal como lo afirmó el jefe de Estado.

El crecimiento de los vehículos de nuevas energías elevó las exigencias para los talleres y centros de servicio en Colombia.
El debate surgió después de que Gustavo Petro asegurara que Colombia ya produce y exporta carros eléctricos-crédito Chery

Tanto Fenalco como la Andi coincidieron en que el país mantiene un papel de importador dentro de ese mercado y consideraron que las condiciones necesarias para impulsar una industria nacional de vehículos eléctricos todavía no se han materializado. El intercambio de posiciones volvió a evidenciar las diferencias entre el Gobierno y algunos sectores empresariales sobre el balance de la política económica y el desarrollo industrial del país, luego de las afirmaciones hechas por el presidente durante su intervención ante la ciudadanía el pasado 20 de julio de 2026.

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