Colombia

En video quedó cómo mujer se enfrentó a un ladrón armado en Bogotá: tras el forcejeo el delincuente escapó sin completar el robo y la víctima resultó herida

Al parecer, el hombre portaba un arma falsa, por lo que la víctima resultó con heridas menores

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Una mujer en Engativá, Bogotá, logró frustrar un intento de robo al enfrentarse a un asaltante armado, quien finalmente huyó tras la resistencia de la víctima y la intervención de vecinos, según registraron cámaras de seguridad de la zona - crédito @D_C_Bogota / X

Un reciente incidente de inseguridad en Engativá, Bogotá, quedó grabado en cámaras de vigilancia. Las imágenes muestran cómo una mujer fue abordada de manera violenta por un delincuente mientras esperaba frente a una vivienda.

El hombre, que llevaba chaqueta roja, gorra negra y una maleta, se acercó a la víctima tras llegar en bicicleta. Luego sacó un arma, aparentemente falsa, con la intención de asustar a la mujer y obligarla a entregar sus pertenencias. En el video se observa que la víctima, pese a estar angustiada, no accedió a las exigencias. La mujer gesticuló para negarse y suplicó que no la robara, pero el agresor no desistió: inició un forcejeo para quitarle el bolso y otros objetos.

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En ese momento, ambos terminaron luchando a plena luz del día y cayeron al suelo. El enfrentamiento se prolongó algunos segundos, mientras la mujer se resistía. Esta reacción permitió que, al percatarse de que vecinos iban a intervenir, el delincuente optara por abandonar el intento de hurto.

La mujer se resistió al hurto y terminó en el suelo - crédito @D_C_Bogota / X
La mujer se resistió al hurto y terminó en el suelo - crédito @D_C_Bogota / X

El agresor se levantó, tomó su bicicleta y huyó sin lograr el robo. La víctima sufrió algunas lesiones durante el forcejeo, pero logró conservar sus pertenencias. La grabación circuló rápidamente en redes sociales.

Las personas reaccionaron al hecho: “Aquí vemos cómo le cambia la vida a una mujer, ella quizás esa noche no durmió bien y tuvo pesadillas, quizás no vuelva a salir a la calle y siempre va tener miedo de eso, esto es un estrés después de un evento traumático. ¿Quién la va reparar?”, escribió una persona al analizar las consecuencias que puede dejar una experiencia de este tipo.

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Otros usuarios advirtieron sobre los riesgos que corren quienes intentan enfrentar a los agresores. “Excelente, pero muy arriesgado, donde ese bandido tenga un arma de verdad, la mata. Dios santo”, manifestó otra voz, señalando el peligro al que se exponen las víctimas durante un asalto y la posibilidad de una reacción violenta por parte del delincuente.

Los comentarios en redes sociales remarcan que la sensación de inseguridad continúa en la ciudad - crédito @PoliciaBogota / X
Los comentarios en redes sociales remarcan que la sensación de inseguridad continúa en la ciudad - crédito @PoliciaBogota / X

Un tercer comentario expresó indignación ante la violencia sufrida por las mujeres en estos ataques: “A una rata que se iguala con una dama para robarla no hay que dejarlo vivo, hay es que darlo de baja y punto, las mujeres trabajando fuertemente, para que un desadaptado criminal la golpee y hasta la mate”. Este tipo de reacciones evidencian el temor y la frustración que genera el delito en la comunidad.

Estadísticas de delitos en Bogotá

Según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Secretaría de Seguridad, entre el 1 de enero y el 13 de julio de este año, se reportó una reducción en los hurtos en Bogotá respecto al mismo periodo del año anterior. El hurto a comercio registró una disminución del 22%. En el caso de automóviles, la baja fue del 14%. El robo de motocicletas descendió en un 9%, y el de celulares mostró una caída similar del 9%. En cuanto a bicicletas, la disminución fue del 4%.

El hurto a personas, uno de los delitos que más afecta la percepción de seguridad, descendió un 18% en la capital. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, este resultado obedece en parte a las megatomas realizadas en distintas zonas de la ciudad, los controles en la vía pública y los operativos en troncales de Transmilenio y otros puntos identificados como críticos.

Según las cifras recientes, los hurtos en Bogotá han descendido - crédito @PoliciaBogota / X
Según las cifras recientes, los hurtos en Bogotá han descendido - crédito @PoliciaBogota / X

Acciones para la denuncia y acompañamiento

Las autoridades locales han hecho un llamado para que los ciudadanos notifiquen cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123. Además, quienes sean víctimas pueden recurrir al equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), donde recibirán orientación para presentar la denuncia. El canal de contacto habilitado es el (601) 377 9595, opción 5, extensión 1137.

Así, aunque las cifras muestran una tendencia a la baja en diversos tipos de hurtos, los relatos de las víctimas y las reacciones en redes sociales dejan en evidencia el profundo impacto emocional y social que persiste tras cada caso.

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