Colombia

Las claves del Plan Patriota 2.0, la estrategia que terminará con la ‘Paz Total’ en Colombia

El Gobierno entrante proyecta la implementación de una estrategia militar renovada que busca recuperar el control territorial y responder a las amenazas que afectan la seguridad nacional

Guardar
Google icon
Plan Patriota 2.0 - Paz Total
El primer Plan Patriota se implementó durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez - crédito Visuales IA

Durante el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia se buscó implementar la “Paz Total”, una política impulsada para abordar integralmente los conflictos armados y la violencia en el país. Este enfoque buscó negociar y dialogar con todos los grupos armados ilegales, ya sean guerrillas, bandas criminales o estructuras narcotraficantes, con el objetivo de lograr su desmovilización y la reincorporación a la vida civil.

La estrategia no se limitó a acuerdos con grupos insurgentes históricos como el ELN, sino que incluyó a organizaciones criminales y otros actores armados que afectan la seguridad en distintas regiones. El proceso contempló medidas jurídicas, sociales y económicas para facilitar la transición de los excombatientes, así como la reparación de las víctimas y el fortalecimiento institucional en los territorios afectados.

PUBLICIDAD

El concepto de “paz total” representó un intento por superar décadas de violencia mediante el diálogo, pero tuvo varios fracasos que han sido destacados por la oposición en los últimos meses.

Plan Patriota 2.0: la estrategia que terminará con la “Paz Total”

La avenida Boyacá, la avenida Gaitán Cortés y la avenida Villavicencio tendrán cierres para facilitar el paso de las tropas durante el desfile en Bogotá - crédito Ejército Nacional de Colombia
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que implementará el Plan Patriota 2.0 durante su mandato - crédito Ejército Nacional

Antes de que comience el mandato de Abelardo de la Espriella, se anunció que tras formalizar una nueva alianza con Estados Unidos, en Colombia volverá a ser implementado el Plan Patriota, con el que se volverá a reconfigurar la percepción del terrorismo y otras problemáticas en el país.

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque recordó que la primera vez que se implementó esta estrategia fue durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.

PUBLICIDAD

La Operación Libertad Uno fue la punta de lanza para neutralizar el cerco estratégico proyectado por las Farc-EP desde sus conferencias séptima y octava sobre Bogotá, combinando la reestructuración militar del Plan Horizontes, el despliegue de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), el programa de soldados campesinos y operaciones aerotransportadas de larga distancia orientadas a destruir corredores de movilidad y finanzas ilícitas”, mencionó Ubaque como claves de la estrategia.

El Ejército de Colombia integra la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores en la península del Sinaí desde el 12 de marzo de 1982 - crédito Colprensa
Para el experto, la diferencia con el Plan Patriota original es que en este será clave implementar la tecnología a favor del Estado - crédito Colprensa

Ese reordenamiento se terminó con el inicio de la negociación con las Farc durante el mandato de Juan Manuel Santos, se buscó que volviera a ser implementado por Iván Duque y fue completamente desmantelado durante la administración de Gustavo Petro, que puso todos los esfuerzos en la “Paz Total”.

A diferencia del Plan Patriota, diseñado para enfrentar a un enemigo de estructura vertical, jerárquica y con doctrina maoísta de control territorial, el Plan Patriota 2.0 adapta la narrativa antiterrorista a un mapa fragmentado y multicrimen. La nueva doctrina amplía el espectro para abarcar por igual al ELN, a las disidencias Farc y al Clan del Golfo, clasificándolos no como actores políticos o grupos criminales locales, sino como redes transnacionales que amenazan directamente la seguridad hemisférica de Estados Unidos”, explicó el experto en geopolítica.

Entendiendo ese contexto, Ubaque mencionó que lo más probable es que se registre la reactivación de bombardeos tácticos y de una doctrina de guerra para desarticular a las estructuras criminales de unas dinámicas de narcoterrorismo internacional.

Federico Gutiérrez relacionó la 'Paz Total' de Petro con pactos con criminales - crédito @FicoGutierrez/X
En teoría, la implementación del Plan Patriota 2.0 terminará con los diálogos de paz con grupos armados y estructuras criminales - crédito Paz Urbana

Para Ubaque, el factor diferenciador más drástico radica en el alcance geográfico de las operaciones. Mientras que la primera versión del plan tuvo una focalización predominantemente interna, el Plan Patriota 2.0 debería tener una naturaleza binacional y fronteriza de las amenazas actuales. La estrategia proyectaría acciones de cerco y desgaste similares a la Operación Libertad Uno, pero combinadas con mecanismos de cooperación internacional que permitirán arrastrar a los objetivos de alto valor estratégico hasta los límites territoriales e incluso proyectar presión sobre sus retaguardias históricas en Venezuela y las fronteras amazónicas con Ecuador y Perú.

“Esta aproximación encaja con precisión en el complejo de seguridad regional desplegado por Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe, donde los ejercicios conjuntos en la zona buscan eliminar los corredores del crimen transnacional”.

Sobre la viabilidad del Plan Patriota 2.0, el experto explicó que se necesita una profunda transformación de la inteligencia militar, puesto que la estrategia original dependió del despliegue de soldados y redes de cooperantes, mientras que en el panorama actual, marcado por las denuncias de infiltración criminal en las estructuras de seguridad del Estado y el repliegue de los frentes armados, se va a necesitar más inteligencia tecnológica.

“Para el Plan Patriota 2.0, el conflicto ya no se tramita en una mesa de diálogo, sino que se resuelve con operaciones; la paz ha dejado de ser un fin negociable para convertirse en el resultado de la victoria militar”.

Temas Relacionados

Plan Patriota 2.0Paz TotalFuerzas MilitaresConflicto InternoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombre atacó a machete a su pareja y le quitó sus dos manos tras años de convivencia: “Lo ayudé bastante a él”

La víctima fue trasladada de urgencia a Montería, donde estuvo en cuidados intensivos y fue sometida a varias cirugías para salvar su vida, al igual que la de su prima, a la que el agresor también lesionó

Hombre atacó a machete a su pareja y le quitó sus dos manos tras años de convivencia: “Lo ayudé bastante a él”

Prosperidad Social iniciará el primer pago de Renta Ciudadana por emergencias en el país, pero suspenderá la línea de Valoración del Cuidado

Los desembolsos se harán entre el 23 de julio y el 1 de agosto para más de 30.000 familias afectadas por desastres naturales declarados, bajo un mecanismo permanente dentro del programa

Prosperidad Social iniciará el primer pago de Renta Ciudadana por emergencias en el país, pero suspenderá la línea de Valoración del Cuidado

Gobierno Petro busca que los trabajadores colombianos que ganan tres salarios mínimos tengan que pagar menos en los aportes de salud

El nuevo umbral propuesto por el Ministerio de Hacienda en la nueva reforma tributaria obligará a los empleadores a asumir mayores costos asociados a la contratación de personal con remuneraciones altas

Gobierno Petro busca que los trabajadores colombianos que ganan tres salarios mínimos tengan que pagar menos en los aportes de salud

Abogado de Petro pidió ampliar la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “El autor intelectual podría estar oculto en la derecha”

El pronunciamiento de Alejandro Carranza se produjo mientras el padre del senador asesinado anunció que solicitará a la Fiscalía citar a declarar al presidente Gustavo Petro una vez concluya su mandato

Abogado de Petro pidió ampliar la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “El autor intelectual podría estar oculto en la derecha”

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 22 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 22 de julio: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Kneecap, el trío que desafió la censura, anunció concierto en Colombia: fecha, lugar y precios

Kneecap, el trío que desafió la censura, anunció concierto en Colombia: fecha, lugar y precios

Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

Homenaje a Yeison Jiménez en ‘Yo me llamo’: así despidieron al “aventurero” que había sido jurado del programa

Creador de contenido criticó a las mujeres que estudian y viajan y Valentina Taguado respondió fuerte: “¿Qué pasa con los hombres?”

Así quedó el rating de ‘Yo me llamo’ y ‘MasterChef Celebrity’ tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

Revelan el avance de la construcción del nuevo estadio de Bogotá a pocos meses de haber iniciado la obra: debe estar listo en el 2027

Estas son las posiciones de las figuras de la selección Colombia en el ranking de rendimiento individual del Mundial 2026, según FIFA

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026