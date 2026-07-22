Abelardo de la Espriella se habría ‘copiado’ de Álvaro Uribe para autodenominarse el ‘Tigre’ de la derecha: senador reveló de dónde surgió la idea

Según se conoció, el presidente electo Abelardo de la Espriella se habría apropiado de la frase que, en enero de 2024, expresó el exmandatario Álvaro Uribe Vélez en La Floria (EE. UU.), en la que se refería a sus "tigre" y sus "tigresas" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hitos de la campaña presidencial que culminó el pasado 21 de junio con la victoria del abogado de derecha Abelardo de la Espriella, que se impuso en la contienda frente al oficialista Iván Cepeda, fue la autodenominación y, del mismo modo, la frase con la que invitó a los electores a apoyar su campaña, que de forma rápida no solo caló entre sus simpatizantes, sino que fue referencia para los medios de comunicación.

En efecto, el remoquete del ‘Tigre’ y, en consecuencia, la expresión “póngale la raya al tigre”, se instalaron con fuerza en la política criolla durante la contienda electoral. Sin embargo, su origen, lejos de ser una ocurrencia reciente, y por lo visto exclusiva de De la Espriella, estaría vinculada -según el testimonio del senador Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático- a la inventiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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La figura del 'tigre' fue rápidamente acogida por los miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Santiago Saldarriaga/AP

En medio de lo que sería el “fuego amigo” entre los sectores de derecha, Nieto Loaiza reveló en diálogo con la periodista María Jimena Duzán y el exrepresentante a la Cámara Juan Carlos Losada, cuál sería entonces el verdadero origen de la expresión; aunque en su relato no dudó en reconocer que la apropiación trajo importantes réditos para el hoy mandatario entrante, que está a 16 días de posesionarse en el cargo.

En la antesala, el recién posesionado congresista dijo que el tema está vinculado a una serie de declaraciones de Uribe Vélez y en el pódcast A fondo entregó detalles de cómo se gestó ese lema: uno de los más potentes entre los 11 candidatos que se presentaron en la primera vuelta, y que posteriormente se sumó a otros símbolos, como el uso de los colores de la bandera y la camiseta de la selección Colombia.

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Una conferencia en La Florida aparece como el primer registro de la metáfora del ‘Tigre’

Según reconstruyó Nieto en el pódcast, el expresidente pronunció la frase durante una conferencia efectuada en La Florida en enero de 2024. Al ser consultado sobre la estrategia del partido para las presidenciales de 2026, Uribe Vélez recurrió a la metáfora animal para referirse a los aspirantes; al conocerse posteriormente que sus apuestas estaban centradas, en primer lugar, en el asesinado exsenador Miguel Uribe Turbay.

“Yo todavía no puedo decir quién es el tigre, porque entonces no le hacen la raya. Hay tigres y tigresas muy buenos. Es año definitivo. Es un año donde ellos tendrán que conectarse con el pueblo colombiano”, afirmó Uribe frente a medios y simpatizantes, en lo que también sería una mención a la que denominaba también sus ‘generalas’: María Fernanda Cabal, Paola Holguín y a la postre candidata Paloma Valencia.

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El expresidente también se despachó en contra del mandatario Gustavo Petro y lo que buscaría con los alcaldes y gobernadores de oposición en 2024 - crédito @cededemocratico/X

En ese momento, como se vio en la grabación, Uribe evitó revelar nombres, aunque dejó abierta la posibilidad de que la candidatura recayera en una mujer, como al final sucedió. Fue entonces cuando el senador relató que De la Espriella, que residía en Miami, se encontraba presente en esa conferencia y adoptó la expresión como parte central de su estrategia de campaña, tal y como se vio en las elecciones.

“De la Espriella estaba ahí y de ahí se copió con mucha eficacia”, agregó Nieto, en relación con la manera en que el sobrenombre y, en especial, la frase “póngale la raya al tigre”, pasó a formar parte del eslogan político de su candidatura. Los demás integrantes del panel también hicieron mención de cómo la apropiación no se habría limitado a la metáfora, sino a otros conceptos, entre ellos el de la “extrema coherencia”.

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Miguel Uribe Turbay, el verdadero “tigre” de la metáfora original

En ese sentido, uno de los puntos más relevantes de la discusión fue la identificación del verdadero destinatario de la metáfora del “tigre”, pues para Rafael Nieto Loaiza no existe duda alguna. “El tigre era Miguel, Miguel Uribe, a quien asesinaron. No estaba de ninguna manera en el panorama De la Espriella. Jamás, jamás. El tigre era Miguel y las tigresas eran Paloma, Paola y María Fernanda”, remarcó.

El animal apareció en toda clase de elementos de la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, tanto visuales como tangibles - crédito @delaespriella_style/Instagram

Con ello, repitió que la expresión poseía un origen interno al uribismo, asociado de forma directa con figuras que gozaban de la confianza del expresidente; aunque dos de ellas, Holguín y Cabal, hayan tomado distancias. En el caso de la primera, renunció al Centro Democrático y fue designada como ministra de Cultura; en tanto que la excongresista vallecaucana buscaría la escisión de la colectividad de derecha.

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En la reciente controversia entre De la Espriella y Uribe, Nieto también contó cómo el exmandatario terminó distanciándose de esa figura y empezó a impulsar otra: la de la ‘colmena democrática’. ”Se apropian de la idea del Tigre, de la idea de marcarle la raya, dicen que son más uribistas que Uribe, construyen su candidatura sobre eso y ya elegido maltrata al presidente, a erosionar al Centro Democrático, porque su intención es esa".

Y es que para el congresista es claro cómo De la Espriella, tras construir su candidatura sobre la base de símbolos y frases del uribismo, terminó enfrentado al propio expresidente. “Entonces, cuando el presidente Uribe se da cuenta de que eso es así y que el discurso de campaña y la lambonería de ‘yo soy el más uribista’ era eso, discurso de campaña”, puntualizó el senador recién posesionado, lo que causó revuelo en las redes.

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