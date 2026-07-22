Roy Barreras cuestionó el respaldo de representantes de las curules de paz a Abelardo de la Espriella: “Es un engaño y debería tener consecuencias”

Barreras manifestó que los representantes elegidos gracias al Acuerdo de Paz respaldaron al nuevo Gobierno "sin debate, sin discusión y sin conciencia de su origen" - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El exembajador de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y excandidato presidencial Roy Barreras cuestionó públicamente la decisión de un grupo de representantes a la Cámara elegidos por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), conocidas como curules de paz, de expresar su respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella, al considerar que esa determinación contradice el propósito con el que fueron creados esos escaños dentro del Acuerdo de Paz de 2016.

A través de su cuenta de X, Barreras sostuvo que los representantes que firmaron la declaración de apoyo al nuevo Gobierno desconocieron el origen de las curules y afirmó que esa actuación “es engaño al elector y debería tener consecuencias jurídicas y políticas”.

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Roy Barreras habló de una presunta contradicción con el Acuerdo de Paz

El exembajador aseguró que apoyar a un gobierno que, según sus palabras, busca desmontar la implementación del Acuerdo de Paz constituye un "engaño al elector" - crédito AFP

En su primera publicación, Barreras recordó el origen de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y aseguró que él participó en el trámite legislativo que permitió su creación.

“Esas curules son hijas del Acuerdo de Paz. Todo el mundo lo sabe. Propuse, hice aprobar y defendí en el Congreso y en la Corte Constitucional las curules de paz para defender la implementación el Acuerdo de Paz de 2016 que el gobierno De de Espriella anuncia destruir! Vergüenza debe darles a todos estos firmantes”, escribió.

Posteriormente, el exsenador reiteró sus cuestionamientos mediante otro mensaje en la misma red social, en el que insistió en que las curules fueron concebidas como una herramienta para la implementación del acuerdo firmado en La Habana y señaló que los congresistas que respaldaron al nuevo Ejecutivo actuaron sin tener en cuenta ese origen.

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“Las curules de paz son hijas de La Paz. Diez de los elegidos gracias al Acuerdo de 2016 se regalaron al gobierno De la Espriella que anuncia matar la madre que los parió (la paz) el primer día ! Sin debate! Sin discusión! Sin conciencia de su origen! Sin vergüenza ! Ninguno de ellos volverá al Congreso en 4 años”, manifestó Barreras.

Roy Barreras cuestionó el respaldo de 11 representantes de las curules de paz al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @RoyBarreras/X

La carta de los representantes de las curules de paz

Las declaraciones de Roy Barreras fueron publicadas luego de conocerse un documento firmado por la mayoría de los representantes elegidos mediante las Citrep.

Once de los dieciséis representantes elegidos por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz suscribieron una declaración pública en la que anunciaron su respaldo al Gobierno de Abelardo de la Espriella, cuya posesión está prevista para el 7 de agosto.

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En el documento, los congresistas se presentan como representantes elegidos por organizaciones sociales, asociaciones, consejos comunitarios, resguardos indígenas y grupos significativos de ciudadanos de las circunscripciones de paz, y señalan que su decisión fue adoptada de manera “libre, autónoma e independiente” para acompañar la construcción de lo que el mandatario electo ha denominado “La Patria Milagro”.

La declaración sostiene que Colombia atraviesa un momento que exige priorizar el interés nacional por encima de las diferencias políticas y afirma que ese propósito debe comenzar en los municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza y la limitada presencia institucional del Estado, territorios que hacen parte de las circunscripciones que representan en la Cámara.

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Los firmantes también expresan que la paz no debe entenderse únicamente como la ausencia de confrontación armada, sino como un proceso que permita cerrar las brechas históricas existentes mediante inversión social, obras de infraestructura y fortalecimiento de las instituciones públicas.

Los 11 congresistas firmantes señalaron que su respaldo al Gobierno de Abelardo de la Espriella fue una decisión libre, autónoma e independiente, orientada a impulsar una agenda enfocada en los territorios más afectados por el conflicto armado - crédito Colprensa

Asimismo, solicitan al Gobierno que iniciará funciones el 7 de agosto impulsar una política de paz que califican como seria y eficaz, orientada a la terminación definitiva del conflicto armado, y piden que el Estado cumpla con la reparación integral de las víctimas.

El documento concluye con un llamado a distintos sectores de la sociedad para participar en esta nueva etapa y precisa que el respaldo expresado al nuevo Gobierno estará orientado por el compromiso con las comunidades que representan y no constituye una adhesión incondicional a la administración entrante.

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Los once representantes que suscribieron la declaración fueron: Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Citrep 12, Magdalena, Cesar y La Guajira); James Mosquera Torres (Citrep 6, Chocó-Antioquia); Karen López (Citrep 16, Urabá antioqueño); Juan Carlos Vargas (Citrep 13, Bolívar y Antioquia); Luis Romiro Ricardo Buelvas (Citrep 8, Montes de María); Javier López Díaz (Citrep 3, Antioquia); Alejandro Castillo Gaitán (Citrep 7, Guaviare-Meta); Janeth Sabogal (Citrep 15, sur del Tolima); Tatiana Gahona Pinzón (Citrep 4, Catatumbo); Jhon Fredy Valencia (Citrep 11, Putumayo), y Fred Pineda (Citrep 14, sur de Córdoba).