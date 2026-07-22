Petro ‘estalló’ tras ser señalado de endeudar el país más que cinco gobiernos: “De la ignorancia artificial a embrutecer ingenios”

Gustavo Petro defendió el balance económico de su gobierno y rechazó las críticas sobre el crecimiento de la deuda pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A tan solo 16 días de finalizar su mandato y entregar la Presidencia de la República a Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro defendió los resultados económicos de su administración, ya que sectores de la oposición y el Gobierno entrante sostienen que su gestión no dejó aportes significativos para el ámbito fiscal del país.

El jefe de Estado reaccionó con dureza ante las críticas de analistas y periodistas sobre el manejo del endeudamiento público, al asegurar que su administración logró corregir la trayectoria financiera del país en comparación con las gestiones anteriores.

El pronunciamiento del mandatario se dio en respuesta a una publicación del periodista Melquisedec Torres en la red social X. Allí compartió una gráfica elaborada por el analista Mario Fernando Cruz, en la cual se evidencia el comportamiento de la deuda pública colombiana durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Acusan a Gustavo Petro de haber incrementado la deuda del país, en comparación con los anteriores gobiernos - crédito Juan Páez/Colprensa

Estas son las críticas en contra del presidente Petro por el aumento de la deuda

Según el análisis publicado por el periodista, la deuda acumulada durante el actual periodo presidencial muestra una tendencia ascendente más pronunciada que la registrada en los periodos previos.

Por medio de la red social X, el comunicador escribió: “Atentos. Datos tenebrosos para el futuro inmediato del país: Petro tomó deuda equivalente al total de la deuda adquirida por los 5 gobiernos anteriores (Uribe 1 y 2, Santos 1 y 2, Duque). Nos endeudó en 135 mil millones de dólares (más de 435 billones de pesos) (sic)“.

“Lo absurdo es, ¿dónde se gastó ese dinero?, ¿qué obras gigantes dejó para el país?, ¿vías, puertos, aeropuertos, universidades, grandes hospitales? NADA (sic)”, posteó el periodista.

PUBLICIDAD

El periodista Melquisedec Torres cuestionó el manejo fiscal del Gobierno Petro, al compararlo con sus antecesores - crédito @Melquisedec70/X

En la gráfica se evidenció que los gobiernos de Uribe, Santos y Duque presentaron incrementos de deuda relativamente moderados, con etapas de estabilidad e incluso ligeras disminuciones. Esto indica que, aunque la deuda aumentó en esos periodos, su comportamiento fue menos acelerado y con variaciones más graduales.

En contraste, durante el mandato de Petro la deuda registró un crecimiento mucho más pronunciado, alcanzando el mayor incremento acumulado de toda la comparación, de acuerdo con la gráfica que compartió el periodista.

El argumento de Petro sobre el crecimiento económico del país

Ante estos señalamientos, el presidente Gustavo Petro cuestionó las lecturas que se hacen de los indicadores financieros y rechazó que su gestión sea la responsable del incremento en los compromisos crediticios de la nación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Gustavo Petro, los indicadores muestran una reducción en el ritmo del endeudamiento y no un deterioro provocado por su gobierno - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, el jefe de Estado argumentó que los datos observados corresponden al efecto acumulado de decisiones adoptadas por exministros de Hacienda y exmandatarios de administraciones pasadas, al tiempo que destacó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) reciente.

“Vuelve el de la ignorancia artificial a embrutecer ingenios y débiles de conocimientos”, expresó el mandatario, al asegurar que la gráfica utilizada por sus críticos refleja el endeudamiento acumulado durante el gobierno de Iván Duque y parte de la administración de Juan Manuel Santos. Según Petro, su gobierno logró revertir esa tendencia y reducir el ritmo de crecimiento de la deuda.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado sostuvo que su administración “tuerce la curva del total de endeudamiento, como ningún gobierno, hacia abajo y con éxito”, lo que, a su juicio, demuestra que Colombia avanza hacia una deuda más sostenible.

Según el mandatario, los indicadores muestran una reducción en el ritmo del endeudamiento y no un deterioro provocado por su gobierno - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

En sus explicaciones, el mandatario hizo énfasis en que su administración logró cambiar la tendencia del endeudamiento global, llevándola hacia una trayectoria de sostenibilidad. Asimismo, vinculó estos resultados con el desempeño de los indicadores de la economía real, al destacar la cifra de crecimiento del 4,1% registrada en mayo como un logro relevante a nivel internacional frente a otros países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

PUBLICIDAD