La Policía incautó más de 25.000 armas blancas y aplicó 158.000 comparendos en Transmilenio en 2026: con multas cercanas al millón de pesos

El Plan Desarme en Transmilenio se intensificó tras hechos violentos para reducir riesgos y fortalecer la convivencia ciudadana, así lo precisó el - crédito Mebog Coronel Álvaro Mora de la Policía Metropolitana de Bogotá

Más de 25.000 armas blancas han sido incautadas en el sistema Transmilenio durante 2026 como resultado del Plan Desarme liderado por la Policía Metropolitana de Bogotá y el Grupo de Transporte Masivo Transmilenio.

De acuerdo con las autoridades, esta estrategia, que se intensificó tras hechos violentos dentro del sistema y en puntos críticos como el Portal Suba, busca reducir el riesgo para usuarios y trabajadores y fortalecer la convivencia ciudadana en el transporte público más utilizado de la capital.

En una reciente jornada de control realizada en el Portal Suba —una de las estaciones más concurridas—, la Policía incautó 48 armas blancas entre las 5:30 y las 9:00 a. m. Los objetos decomisados incluían navajas, cuchillos artesanales y bisturíes metálicos, todos prohibidos por la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia) en espacios de alta afluencia de personas.

PUBLICIDAD

La Policía Metropolitana de Bogotá incautó más de 25.000 armas blancas en Transmilenio durante 2026 con el Plan Desarme - crédito Mebog

Cómo opera el Plan Desarme en Transmilenio

El Plan Desarme consiste en operativos de control, registro y verificación de antecedentes en portales y estaciones del sistema, especialmente en horarios de alta congestión. Según el coronel Álvaro Mora, comandante Operativo de Control y Reacción de la Metropolitana de Bogotá, la estrategia se ejecuta en todas las troncales y portales de Transmilenio y se apoya en la imposición de comparendos, la destrucción de los elementos incautados y la restricción de acceso a eventos masivos para quienes incumplen la ley.

A lo largo de 2026, la Policía ha impuesto 158.113 comparendos en el sistema, un refuerzo clave para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y seguridad. Solo en el Portal Suba se han incautado 1.559 armas blancas en el año, mientras que otros puntos críticos como el Portal de la Décima y el Portal Caracas suman 4.753 y 3.722 incautaciones, respectivamente.

PUBLICIDAD

La sanción por portar armas cortopunzantes implica una multa tipo dos, que oscila entre $80.000 y $100.000, la prohibición de ingreso a estadios y eventos masivos, y la destrucción inmediata del objeto decomisado. Estas medidas están sustentadas en el artículo 27, numeral 6, de la Ley 1801.

La Policía impuso 158.113 comparendos en Transmilenio durante 2026 para reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad y convivencia - crédito Mebog

Resultados y balance de seguridad

Durante 2026, los operativos han permitido la captura de 1.264 personas en el sistema Transmilenio, incluyendo 15 capturas en flagrancia por hechos en los que guardas de seguridad fueron víctimas directas de agresión. La acción institucional ha sido determinante para la judicialización de los responsables y el fortalecimiento de la percepción de seguridad de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

La Policía señaló que la mayoría de los portadores de armas blancas son jóvenes entre 19 y 28 años, quienes suelen ocultarlas en maletines y no justifican su porte. En muchos casos, se argumenta que estos objetos se llevan para defensa personal, aunque su tenencia en el sistema es ilegal y sancionada con rigor.

Impacto y llamado ciudadano

El Plan Desarme no solo busca reducir el porte de armas blancas, sino también promover una cultura de legalidad y respeto en el sistema de transporte. A quienes sean sorprendidos con armas cortopunzantes se les impide el acceso a eventos masivos, como partidos de fútbol o conciertos, además de enfrentar sanciones económicas.

PUBLICIDAD

Portar armas cortopunzantes en Transmilenio implica multa, destrucción del objeto y prohibición de ingreso a estadios y eventos masivos - crédito Mebog

La Secretaría de Seguridad instó a la ciudadanía a reportar cualquier comportamiento sospechoso a la Línea 123 y a abstenerse de portar objetos prohibidos en el sistema. La colaboración entre usuarios, autoridades distritales y Policía Nacional es vista como clave para prevenir el delito y proteger a quienes se movilizan diariamente en Transmilenio.

Según los datos entregados por el distrito, el aumento en la incautación de armas —5.000 más que el año pasado— evidencia tanto la efectividad de los controles como el reto persistente de garantizar la seguridad en el transporte público. Los operativos continuarán en todo el sistema, con énfasis en los portales y horarios de mayor afluencia, para seguir disminuyendo los riesgos y reforzar la confianza de los bogotanos en el servicio.

PUBLICIDAD