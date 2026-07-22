Colombia

Reforma tributaria: estos son los licores que pagarían IVA del 19% y la decisión sobre la cerveza

El proyecto presentado por el Gobierno plantea cambios en la tributación de varias bebidas alcohólicas con el objetivo de aumentar el recaudo fiscal. La iniciativa deberá ser debatida y aprobada por el Congreso antes de entrar en vigencia

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El proyecto de reforma tributaria propone elevar del 5% al 19% el IVA para varios licores destilados- crédito archivo Colprensa

La posibilidad de que algunos tragos cuesten más en Colombia vuelve a tomar fuerza tras la radicación de la nueva reforma tributaria del Gobierno Nacional. El proyecto propone modificar el IVA para varias bebidas alcohólicas destiladas, mientras deja por fuera a la cerveza, que conservaría un tratamiento tributario diferente si la iniciativa recibe el aval del Congreso.

La exclusión de la cerveza llamó la atención porque, desde que se conoció el articulado, surgieron dudas sobre si también tendría un incremento en su carga impositiva. Sin embargo, el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Carlos Emilio Betancourt, aclaró que ese producto no hace parte de los cambios planteados para las bebidas alcohólicas.

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La cerveza quedó excluida de la modificación tributaria contemplada en la iniciativa presentada por el Gobierno-crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS
La cerveza quedó excluida de la modificación tributaria contemplada en la iniciativa presentada por el Gobierno-crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS

Durante una entrevista con Caracol Radio, el funcionario explicó que la propuesta se concentra en los llamados licores fuertes o destilados. “Por ejemplo, la cerveza, que es muy popular, no. Entonces se excluyó, no se tuvo en cuenta afectar la cerveza, pero sí los licores pesados”, afirmó. De acuerdo con el proyecto, el IVA para varias bebidas alcohólicas pasaría del 5% al 19%. Entre los productos incluidos aparecen el aguardiente, el ron, el whisky, el brandy y el vodka, además de otros destilados que hoy están sujetos a la tarifa reducida.

Al explicar el alcance de la medida, Betancourt señaló: “Lo mismo que para aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, todo trago, pues la tributación está en el 5 % y pasa al 19 %”, señaló Betancourt. El director de la DIAN sostuvo además que este tipo de gravámenes ya existen en otros países y aseguró que el incremento propuesto también responde a criterios relacionados con la salud pública.

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La reforma tributaria fue presentada por el ministro de Hacienda ante la Cámara de Representantes y hace parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer las finanzas públicas. Con este paquete de cambios, el Ejecutivo calcula obtener cerca de $22 billones adicionales durante 2027. Además de las modificaciones para algunas bebidas alcohólicas, la iniciativa incluye ajustes al impuesto al patrimonio, un aumento del IVA para vehículos híbridos, cambios relacionados con los combustibles y variaciones en el tratamiento tributario de ciertos productos que el Gobierno considera tienen efectos negativos sobre la salud y el ambiente.

Aguardiente Amarillo de Manzanares-Colombia
El Congreso será el encargado de discutir si aprueba los cambios al IVA para las bebidas alcohólicas destiladas- crédito Licorera de Caldas

Si el Congreso aprueba la propuesta, el aumento del IVA para los licores destilados podría reflejarse en un incremento de los precios que pagan los consumidores a partir de 2027. La cerveza, por el contrario, conservaría el esquema tributario que tiene actualmente.

El debate sobre el IVA para las bebidas alcohólicas no es nuevo. A comienzos de 2026 ya se intentó aplicar un incremento similar mediante el Decreto 1474 de 2025, que elevó la tarifa del 5% al 19% para licores, vinos, aperitivos y bebidas similares desde el 1 de enero de ese año. Esa decisión, sin embargo, tuvo una vigencia muy breve. El 29 de enero de 2026 la medida fue suspendida y, posteriormente, el decreto fue declarado inexequible. Como consecuencia, el IVA para esos productos volvió a ubicarse en el 5%.

Durante el tiempo en que estuvo vigente ese decreto, la cerveza tampoco fue incluida dentro de los productos gravados con el IVA del 19%. La razón fue que la disposición se aplicaba únicamente a los licores, vinos, aperitivos y bebidas similares contemplados en la legislación tributaria, mientras que la cerveza continúa bajo un régimen impositivo diferente.

Rancho MX-Colombia
La propuesta hace parte del paquete de medidas con el que el Ejecutivo busca fortalecer las finanzas públicas - crédito Rancho MX

Con la nueva reforma tributaria, el Gobierno retoma una discusión que ya había generado controversia este año. Ahora será el Congreso el encargado de analizar la propuesta y decidir si avala los cambios planteados para el IVA de los licores destilados, mientras la cerveza permanece excluida de esa modificación tributaria.

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