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Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

La mejor presentación de Osorio en el Grand Slam neoyorquino ha sido hasta segunda ronda; mientras que Arango debutó en este torneo apenas el año pasado ante la entonces #2 del mundo, Iga Swiatek

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Camila Osorio y Emiliana Arango son la cara del tenis colombiano en las competencias más importantes del mundo - crédito Reuters
Camila Osorio y Emiliana Arango son la cara del tenis colombiano en las competencias más importantes del mundo - crédito Reuters

Las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango figuran en la lista de entrada del cuadro principal del US Open 2026, una presencia que asegura representación femenina del país en el último Grand Slam de la temporada, previsto entre el 23 de agosto y el 13 de septiembre con la fase previa incluida, mientras el tenis colombiano sigue sin plazas directas en el cuadro masculino.

La lista oficial del singles femenino ubica a Osorio en el puesto 52 de entrada y a Arango en el 96, de acuerdo con el documento de inscripción del torneo fechado el 20 de julio. En el mismo registro, la española Paula Badosa aparece en el lugar 93.

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Para Osorio será su sexto cuadro principal consecutivo en Nueva York. La colombiana intentará cortar una racha de tres eliminaciones seguidas en primera ronda.

Sus únicas victorias en el torneo llegaron en 2021 y 2022, ediciones en las que alcanzó la segunda ronda. Esa será la referencia inmediata con la que llegará a esta nueva participación en Nueva York.

Arango disputará el cuadro principal del US Open por segundo año consecutivo. La antioqueña cayó en su debut en la edición pasada y buscará ahora su primer triunfo en el torneo.

El cuadro femenino reúne a las principales jugadoras del circuito

El US Open se juega en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA - crédito Frank Franklin II/AP Foto
El US Open se juega en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA - crédito Frank Franklin II/AP Foto

La nómina de entrada del US Open femenino está encabezada por Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff e Iga Swiatek. También aparecen Mirra Andreeva, Karolina Muchova, Naomi Osaka, Jasmine Paolini, Emma Navarro y Madison Keys.

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Badosa integra la lista de inscritas junto con Cristina Bucsa y Jéssica Bouzas. En el cuadro masculino, se destaca la presencia de Carlos Alcaraz, que vuelve tras una larga lesión, además de Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton, Alejandro Davidovich, Rafa Jódar, Jaume Munar, Dani Mérida, Martín Landaluce y Pablo Carreño. Los colombianos deberán definir su clasificación desde la fase previa.

El torneo repartirá más de USD 40,4 millones en el cuadro femenino

Camila Osorio ha llegado hasta segunda ronda, mientras que en su debut, Emiliana Arango no superó la primera ronda - crédito Kevin Lamarque/REUTERS
Camila Osorio ha llegado hasta segunda ronda, mientras que en su debut, Emiliana Arango no superó la primera ronda - crédito Kevin Lamarque/REUTERS

El US Open femenino distribuirá USD 40.412.800 en premios. La campeona recibirá USD 5.000.000 y 2.000 puntos para el ranking.

La finalista cobrará USD 2.500.000, las semifinalistas USD 1.260.000 y las cuartofinalistas USD 660.000. La cuarta ronda entregará USD 400.000, la tercera USD 237.000, la segunda USD 154.000 y la primera ronda USD 110.000.

Ese reparto da dimensión inmediata a la presencia de Osorio y Arango en el cuadro principal: ambas tienen asegurado el ingreso correspondiente a la primera ronda y la posibilidad de elevarlo con una victoria.

Así le fue a Camila Osorio en Wimbledon

Camila Osorio ha estado en los tres Grand Slam de la temporada - crédito REUTERS/Marko Djurica
Camila Osorio ha estado en los tres Grand Slam de la temporada - crédito REUTERS/Marko Djurica

María Camila Osorio quedó eliminada el 2 de julio en la segunda ronda de Wimbledon tras caer ante Linda Noskova, número 9 del ranking WTA, por 3-6, 6-4 y 2-6, en la Court 3 del All England Lawn Tennis and Croquet Club

La colombiana arrastró un problema en la rodilla después de un resbalón cuando el partido estaba 4-1 a su favor en el segundo set. Pese a un receso médico que se extendió por más de 5 minutos, regresó a la cancha y logró empatar el duelo al llevarse ese parcial por 6-4.

En el inicio del encuentro, Noskova marcó diferencias con dos quiebres y cerró el primer set 6-3 en 33 minutos, pese a que Osorio tuvo una chance de romper en el 5-3 y no la concretó. En el decisivo, la checa quebró de entrada y volvió a hacerlo en el quinto juego, mientras la cucuteña mostró señales de cansancio y menor movilidad tras la caída previa.

Con el 6-2 del tercer set, Noskova selló el triunfo y Colombia se quedó sin representantes en Wimbledon tras la derrota de Osorio.

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