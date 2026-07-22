El Centro Democrático sostuvo que la emergencia energética “es real” y lanzó un paquete de iniciativas en el Congreso

La principal apuesta del uribismo es evitar un apagón nacional - crédito @CeDemocratico/X

Durante la sesión plenaria del miércoles 22 de julio de 2026 en el Congreso de la República, el senador del Centro Democrático Juan Fernando Espinal Ramírez anunció la presentación de un paquete de iniciativas legislativas de la bancada en materia energética.

El objetivo principal es, según la información de la corporación política, fortalecer y “proteger la soberanía energética” de Colombia, para evitar escenarios como un eventual apagón y la agudización de la crisis energética que, de acuerdo con el Centro Democrático, es “una realidad”.

La propuesta fue respaldada por toda la bancada, que ya está preparando los proyectos de ley para responder a los desafíos derivados de la situación energética, y el advertido impacto del fenómeno de El Niño.

PUBLICIDAD

Declaración de emergencia energética

Con este contexto en vista, el funcionario avisó que la bancada propondrá una declaratoria de emergencia energética acompañada de proyectos de ley sobre la reglamentación de la consulta previa, flexibilización de trámites y permisos ambientales.

De hecho, agregó que la seguridad energética debe consolidarse como una política de Estado y elevarse a la categoría de derecho de tercera generación. También sostuvo que la situación requiere capacidad técnica y agilidad jurídica, de manera que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tome decisiones que eviten un apagón nacional.

Explicó que la demanda energética en Colombia y en el mundo se ha multiplicado, especialmente porque el uso de la inteligencia artificial, el comercio minorista, el transporte y la infraestructura hospitalaria dependen completamente del suministro eléctrico.

PUBLICIDAD

El Centro Democrático propuso establecer una declaración de emergencia económica - crédito @CeDemocratico/X

“Hay que recordar que nuestro país y a nivel mundial necesitamos cuatro veces más la energía que hoy estamos consumiendo. La inteligencia artificial necesita energía al 100%, más de 500.000 tiendas de nuestro país, 80 millones de celulares, el metro de Medellín, el metro de Bogotá, que en unos meses va a empezar a funcionar, las cámaras de vigilancia, nuestros hospitales (...) La emergencia energética es una realidad y requiere respuestas inmediatas a partir del 7 de agosto”, afirmó Espinal.

Entre las propuestas incluidas en el paquete legislativo, el partido uribista destacó la necesidad de fortalecer las energías no convencionales y considerar tecnologías como la energía nuclear para diversificar la matriz eléctrica nacional.

PUBLICIDAD

Espinal también puntualizó que la infraestructura energética del país debe adaptarse para abastecer la demanda creciente.

Petro ordenó importación inmediata de gas y declaró desastre nacional ante el fenómeno de El Niño

Un día antes, el presidente saliente, Gustavo Petro, ordenó la importación inmediata de gas para evitar una crisis energética a finales de 2026, una medida que busca garantizar la continuidad en el suministro para hospitales y otras infraestructuras esenciales del país.

La instrucción fue dada el 21 de julio durante el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en respuesta a las alertas sobre los efectos del fenómeno de El Niño.

“Haga que las autorizaciones de importación de gas se den ya, porque si no van a matar a colombianos y colombianas, si no lo hacen. Esto es la energía que puede haber para hospitales, para cosas vitales de Colombia”, expresó Petro.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado afirmó que es fundamental luchar contra el fenómeno de El Niño - crédito Presidencia

En el mismo encuentro, el Gobierno nacional aprobó la declaratoria de desastre nacional para acelerar respuestas frente a la inminencia del fenómeno de El Niño 2026-2027.

La medida permitirá activar mecanismos como la contratación directa y la ejecución de proyectos por decreto, durante un periodo de seis meses. El presidente mencionó que se priorizarán soluciones de energía solar y no se exigirá que todas las iniciativas estén interconectadas a la red nacional.

“La motivación jurídica tiene sustento en la ciencia. Todas las organizaciones mundiales dedicadas a este tema, el efecto climático de El Niño, ya lo han expresado, han sacado sus resoluciones, han sacado sus comunicados. Científicos, lo mismo ha hecho Ideam, que hace lo propio, y es inminente”, enfatizó el presidente.

PUBLICIDAD