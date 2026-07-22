Abelardo de la Espriella designó al abogado Andrés Barreto como secretario jurídico de la Presidencia

Andrés Barreto fue superintendente de Industria y Comercio - crédito Colprensa

El abogado Andrés Barreto, actual vicepresidente del Colegio Colombiano de Juristas, fue designado secretario jurídico de la Presidencia de Abelardo de la Espriella.

A través de un comunicado, el colegio confirmó la designación y celebró la decisión del mandatario electo de incluir al profesional en Derecho en su Gobierno. Según indicó, el abogado cuenta con una amplia trayectoria de trabajo en el campo del Derecho y en el Estado.

“La junta directiva, en cabeza de la señora presidenta, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al doctor Andrés Barreto González, vicepresidente del Colegio Colombiano de Juristas, con ocasión de su designación como secretario jurídico de la Presidencia de la República. Este distinguido nombramiento constituye un justo reconocimiento a una sobresaliente trayectoria al servicio del Estado y del Derecho”, precisó el CCJ en la comunicación oficial.

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Andrés Barreto fue superintendente de Industria y Comercio y superintendente de Sociedades encargado. De acuerdo con el Colegio Colombiano de Juristas, con su trabajo en ambas entidades, logró que se avanzara en el fortalecimiento institucional y en el desarrollo de políticas orientadas a la regulación económica, a la protección de los derechos y a la promoción de la seguridad jurídica.

“Estamos convencidos de que esta sólida experiencia en los ámbitos público, académico e institucional constituye el mejor respaldo para el ejercicio de las altas responsabilidades que hoy asume como secretario jurídico del Gobierno entrante, cargo que, sin duda, desempeñará con el liderazgo, la prudencia y la solvencia jurídica que lo han caracterizado a lo largo de su carrera”, precisó la organización.

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