Carlos Fernando Galán no ha contratado nuevos cables aéreos: así avanzan los siete proyectos, a 18 meses del final del mandato del alcalde

Forero criticó que la movilidad de Bogotá se concentre en el Metro y Transmilenio y reclamó un sistema integral que incluya los cables aéreos - crédito Transmilenio

El concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, denunció que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán no ha contratado ni un solo nuevo cable aéreo para la ciudad, a pesar de que se habían prometido al menos cuatro nuevos sistemas de este tipo para conectar las zonas más alejadas y mejorar la movilidad de miles de familias.

A 18 meses de finalizar el mandato, Forero advirtió que solo uno de los proyectos heredados del anterior gobierno avanza, mientras que otro está prácticamente detenido y el resto sigue en fase de estudios, sin cronogramas ni avances significativos.

Según el comunicado del concejal, la actual administración “prometió conectar las zonas más alejadas de la ciudad con una red de cables aéreos que les cambiara la vida a miles de familias, pero la realidad es otra: no ha contratado ni uno solo de los cuatro cables aéreos que debía sacar adelante, y uno de los proyectos que recibió contratado hoy está prácticamente frenado”.

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Forero sostuvo que el atraso de los cables aéreos pone en duda las metas de movilidad de Bogotá y mantiene a miles de familias sin las soluciones anunciadas - crédito TransMilenio

Forero también alertó que este atraso pone en duda el cumplimiento de las metas de movilidad planteadas para la ciudad y deja a miles de familias a la espera de soluciones prometidas.

El estado actual de los cables aéreos en Bogotá

De acuerdo con información oficial del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el estado de los proyectos de cables aéreos en Bogotá es el siguiente:

Cable San Cristóbal (Altamira) : cerca del 93% de ejecución y se espera que entre en operación a finales de 2026.

Cable Potosí – Sierra Morena : apenas 1,93% de avance, se encuentra suspendido y la entrega fue aplazada hasta 2028.

Cable Toberín : estancado en prefactibilidad.

Cable Usaquén : continúa en estudios, sin cronograma definido.

Cable Reencuentro – Monserrate: no avanzó por restricciones patrimoniales.

Ramal Juan Rey: sin estudios ni cronograma.

Cable Soacha – Ciudadela Sucre: permanece en etapa de factibilidad.

El caso más preocupante, según Forero, es el del Cable de Potosí, una obra contratada durante la administración anterior y cuya entrega estaba prevista para 2027. “Bogotá no puede seguir viviendo de anuncios. La gente necesita obras conclusas, no más cronogramas que nunca arrancan. Mientras pasan los meses, miles de familias siguen esperando una solución que les ahorre tiempo y les mejore la calidad de vida”, expresó el concejal.

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Los proyectos de cable aéreo Toberín, Usaquén, Juan Rey y Soacha-Ciudadela Sucre continúan sin avances decisivos entre prefactibilidad, factibilidad y falta de cronograma - crédito Alcaldía de Bogotá

Críticas por la falta de pluralidad en las soluciones de movilidad

Para Julián Forero, la administración de Galán ha centrado toda su atención en el Metro de Bogotá y en la ampliación de Transmilenio, dejando de lado otras alternativas de movilidad. “Aquí pareciera que la movilidad de Bogotá solo se mide en estaciones de Transmilenio y en hablar del Metro. ¿Y qué pasó con los cables aéreos que iban a conectar a miles de familias de las zonas más altas de la ciudad? También hacen parte de la movilidad y hoy parecen invisibles para esta administración”, señaló el cabildante.

El concejal insistió en que el sistema de movilidad de Bogotá debe ser integral y no concentrarse solo en los proyectos preferidos del alcalde. Desde el Concejo, Forero aseguró que continuará ejerciendo control político para evitar que los proyectos de cables aéreos queden archivados y para que los ciudadanos conozcan el estado real de las obras prometidas.

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“Bogotá necesita un sistema de movilidad completo, no una administración concentrada en unas obras del interés del Alcalde mientras otras, que también pueden transformar la vida de miles de familias, siguen esperando que alguien las vuelva una prioridad”, concluyó Forero.

Avances y retos del TransMiCable San Cristóbal

El cable aéreo San Cristóbal reporta cerca del 93% de ejecución y el IDU prevé su entrada en operación a finales de 2026 - crédito IDU

En contraste, el TransmiCable San Cristóbal —el único proyecto de cable aéreo con avances significativos— reporta un avance del 92,10% y se prevé que entre en operación a finales de 2026. El área de influencia beneficiará a 400.000 personas, con una capacidad de movilizar a 35.000 usuarios diarios y 4.000 por hora-sentido.

El sistema contará con 148 cabinas (144 en operación y 4 de reserva), cada una con capacidad para 10 personas sentadas, accesibilidad para usuarios en silla de ruedas y espacio para bicicletas plegables.

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La administración de Galán recibió este proyecto en enero de 2024, con apenas un 5,52% de avance contractual. Desde entonces, el IDU, bajo la dirección de Orlando Molano, aceleró la ejecución hasta llegar a un 90,68% al 23 de junio de 2026. En cuanto a las estaciones, la 20 de Julio registra un 94% de avance, La Victoria un 88% y Senderos de Altamira un 93%.