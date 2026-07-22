Guarda de seguridad denunció presunto caso de intimidación laboral al no tener un espacio para almorzar: “No tengo derecho ni a un ‘break’”

La denuncia de un guarda de seguridad en Cali sobre la falta de tiempo para almorzar durante su jornada laboral ha desatado una ola de críticas en redes sociales - crédito El Caleño Noticias Reales / Facebook

Un guarda de seguridad en Cali aseguró mediante videos en redes sociales que no le estarían permitiendo disfrutar de su tiempo de almuerzo, una situación que, según su testimonio, vulnera sus derechos básicos.

Durante la grabación del incidente, el vigilante se enfrentó con su supervisión que le pidió retirarse del lugar y guardar el almuerzo. El trabajador reclamó: “Ni pegarse una cucharada, ¿ah?... Ahí pilla que esto es para el Ministerio de Trabajo y todo eso. Aguantar esa falta de empatía con los guardas… Si quería seguir mandando a la gente horrible, se hubiera quedado en el monte. Haga lo que tenga que hacer. Yo voy a seguir lo mío”.

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En el video, el supervisor exigió: “Usted tiene que quitar esas cosas de ahí”, a lo que el trabajador respondió: “Estoy almorzando, ¿no? Al mediodía”. El intercambio continuó con el supervisor manifestando su desacuerdo con la grabación y el vigilante defendiendo: “Yo lo puedo grabar. Eso es para mi defensa personal”.

El empleado advirtió que acudiría “al Ministerio de Seguridad y Trabajo y a la Superintendencia de Economía y Seguridad también”. Hasta ahora, se desconoce el nombre de la empresa donde sucedieron los hechos, aunque en redes sociales aseguran que el hecho podría haber sucedido en Prosegur.