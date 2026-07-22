Colombia

Guarda de seguridad denunció presunto caso de intimidación laboral al no tener un espacio para almorzar: “No tengo derecho ni a un ‘break’”

La situación provocó una ola de indignación en redes sociales, donde surgieron cuestionamientos sobre las condiciones y los horarios de trabajo de los vigilantes

Guardar
Google icon

La denuncia de un guarda de seguridad en Cali sobre la falta de tiempo para almorzar durante su jornada laboral ha desatado una ola de críticas en redes sociales - crédito El Caleño Noticias Reales / Facebook

Un guarda de seguridad en Cali aseguró mediante videos en redes sociales que no le estarían permitiendo disfrutar de su tiempo de almuerzo, una situación que, según su testimonio, vulnera sus derechos básicos.

Durante la grabación del incidente, el vigilante se enfrentó con su supervisión que le pidió retirarse del lugar y guardar el almuerzo. El trabajador reclamó: “Ni pegarse una cucharada, ¿ah?... Ahí pilla que esto es para el Ministerio de Trabajo y todo eso. Aguantar esa falta de empatía con los guardas… Si quería seguir mandando a la gente horrible, se hubiera quedado en el monte. Haga lo que tenga que hacer. Yo voy a seguir lo mío”.

PUBLICIDAD

En el video, el supervisor exigió: “Usted tiene que quitar esas cosas de ahí”, a lo que el trabajador respondió: “Estoy almorzando, ¿no? Al mediodía”. El intercambio continuó con el supervisor manifestando su desacuerdo con la grabación y el vigilante defendiendo: “Yo lo puedo grabar. Eso es para mi defensa personal”.

El empleado advirtió que acudiría “al Ministerio de Seguridad y Trabajo y a la Superintendencia de Economía y Seguridad también”. Hasta ahora, se desconoce el nombre de la empresa donde sucedieron los hechos, aunque en redes sociales aseguran que el hecho podría haber sucedido en Prosegur.

Temas Relacionados

Guarda de seguridadDenuncia en CaliVideo viralHorario de almuerzoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 17 del Tour de Francia- EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Chambéry y Voiron

Tras la contrarreloj en la cual brilló el corredor belga Remco Evenepoel, la jornada cuenta con varios premios de montañas claves para consolidar la fuga del día

Etapa 17 del Tour de Francia- EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Chambéry y Voiron

Abelardo de la Espriella anunció que el Escudo de las Américas tendrá sede en Medellín: así reaccionó el alcalde Federico Gutiérrez

La capital antioqueña fue seleccionada como sede operativa de un programa que busca fortalecer la cooperación internacional contra estructuras criminales

Abelardo de la Espriella anunció que el Escudo de las Américas tendrá sede en Medellín: así reaccionó el alcalde Federico Gutiérrez

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026

Junior FC estaría próximo a confirmar la salida de una de los ídolos del club, que iría a reforzar al Cúcuta Deportivo a días del inicio del segundo semestre del FPC

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026

El Gobierno Petro aprobó declaratoria de desastre nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño

El anuncio fue aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que se realizó en la Casa de Nariño

El Gobierno Petro aprobó declaratoria de desastre nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño

El humorista Lucumí, de ‘Sábados Felices’, vivió un angustiante atraco mientras almorzaba con su familia en Tuluá

El artista compartía con sus familiares cuando delincuentes ingresaron a un restaurante, intimidaron a los clientes y se llevaron varios objetos de valor

El humorista Lucumí, de ‘Sábados Felices’, vivió un angustiante atraco mientras almorzaba con su familia en Tuluá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

El humorista Lucumí, de ‘Sábados Felices’, vivió un angustiante atraco mientras almorzaba con su familia en Tuluá

El humorista Lucumí, de ‘Sábados Felices’, vivió un angustiante atraco mientras almorzaba con su familia en Tuluá

Así fue el estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Lui se quedó con el primer pin de inmunidad

Esperanza Gómez reveló cuáles han sido sus citas más incómodas y si ha revisado el celular a sus parejas: “Los descarto muy fácil”

Video: los compañeros de The Ghetto Kids conmovieron al celebrar la actuación del grupo con Shakira en la final del Mundial 2026

La respuesta de Altafulla sobre el embarazo de Karina García se viralizó por un detalle: habló de paz y bendiciones

Deportes

Etapa 17 del Tour de Francia- EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Chambéry y Voiron

Etapa 17 del Tour de Francia- EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos entre Chambéry y Voiron

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026

En Benfica ya le meten presión a Jhon Jader Durán: “Si hace esto bien, va aportarle mucho al equipo”

James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: discretos números con el Minnesota United

Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay del 21 de julio