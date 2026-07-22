Embajadores de Colombia en el mundo deben presentar su renuncia protocolaria antes del 23 de julio de 2026, informó la Cancillería

Imagen de Referencia - Laura Sarabia y Alfonso Prada ya presentaron sus renuncias al Ejecutivo - crédito Cancillería

Los embajadores de Colombia en el mundo tienen plazo para presentar su renuncia al cargo de manera formal hasta el jueves 23 de julio de 2026.

Así lo comunicó el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, cartera liderada por Rosa Yolanda Villavicencio, por medio de un correo electrónico dirigido a los representantes diplomáticos.

En la misiva, revelada por Caracol Radio, la Cancillería recalcó que su salida protocolaria debe efectuarse antes de que se posesione la nueva administración nacional, citando el artículo 91 del Decreto Ley 274 del 2000 (Servicio Exterior).

“Los Jefes titulares de las Misiones Diplomáticas deberán presentar renuncia a sus cargos, mediante comunicación escrita, al concluir el período constitucional del Presidente de la República bajo cuyo Gobierno hayan desempeñado su Misión”, señala la normativa mencionada.

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Ante ello, la Cancillería de Colombia ordenó a los jefes diplomáticos en el exterior para que comuniquen sus respectivas salidas, antes de la fecha en cuestión.

“En ese sentido, agradecemos a los Jefes de Misión que aún no han remitido la referida comunicación, hacerlo a más tardar el jueves 23 de julio del presente año (...) teniendo en cuenta que está próximo a concluir el período constitucional del señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, les agradecemos remitir comunicación dirigida al señor Presidente de la República, con copia a la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y a la señora Directora (E) de Talento Humano, Eliana Salguero”, manifestó el despacho de la cartera.

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El correo finaliza con un mensaje de agradecimiento a los funcionarios por “el valioso apoyo, compromiso y labor desarrollada durante su gestión al frente de las diferentes Misiones Diplomáticas”.

Previamente, los embajadores Alfonso Prada (Francia), Laura Sarabia (Reino Unido) y Alfredo Saade (Brasil) habían notificado su salida del cargo al presidente Gustavo Petro.