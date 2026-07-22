Abelardo de la Espriella anunció que el Escudo de las Américas tendrá sede en Medellín: así reaccionó el alcalde Federico Gutiérrez

Medellín coordinará con agencias internacionales la lucha contra el crimen: el Escudo de las Américas llega a Colombia, esto fue lo que dijo Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X

La ciudad de Medellín fue designada como sede del ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa de seguridad impulsada por el gobierno de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El anuncio fue resaltado por Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, desde su cuenta oficial en la red social X, donde afirmó: “Medellín será la sede del ‘Escudo de las Américas’”.

El proyecto, promovido en alianza con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, busca articular acciones entre agencias internacionales y autoridades locales para enfrentar estructuras criminales que operan en la región.

Según explicó Gutiérrez, la propuesta fue acogida durante el proceso de empalme territorial en Antioquia, con la participación también del gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón.

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Federico Gutiérrez confirmó a Medellín como centro estratégico de seguridad hemisférica - crédito @FicoGutierrez/X

En un video difundido en X, Gutiérrez relató que la decisión se tomó tras una conversación entre De la Espriella y el presidente Donald Trump, en la que también intervino Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

“Dentro de su conversada con el presidente Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos, entra Colombia en cabeza suya en el Escudo de las Américas. Yo le propongo que Medellín sea la sede oficial de Colombia dentro del Escudo de las Américas y priorizar los 30 extraditables que tiene Medellín y que tiene Colombia”, sostuvo el alcalde.

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Por su parte, Abelardo de la Espriella fundamentó la decisión al señalar: “La cabeza de la serpiente está aquí. Y desde aquí se controla la mayoría del crimen organizado en Colombia. Aprobado, hacemos aquí la sede. Tiene todo el sentido del mundo, porque aquí están las organizaciones que manejan prácticamente todo el crimen”.

La estrategia contempla priorizar la captura y extradición de treinta integrantes de redes delictivas que operan en la ciudad y el país. La iniciativa prevé una coordinación directa con agencias internacionales.

Gutiérrez subrayó que Medellín ostenta una posición estratégica por contar con presencia permanente de organismos como Interpol, la DEA (Administración de Control de Drogas), HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) y el FBI (Oficina Federal de Investigaciones), los cuales ya trabajan con las autoridades locales.

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El alcalde Gutiérrez confirma la llegada del Escudo de las Américas a Medellín tras anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito prensa Abelardo de la Espriella

“Organizado. Es la única ciudad no capital, creo que en América Latina y en el mundo, que tiene Interpol, que tiene sede Interpol. Y tenemos todas las agencias DEA, HSI, FBI, están trabajando de manera articulada con nosotros. Gracias, presidente. Que se tengan duro los criminales. Se les acabó la fiesta”, puntualizó el mandatario.

De la Espriella, al dar luz verde a la propuesta, fue enfático al remarcar el impacto que se espera lograr a partir de la cooperación internacional.

Esto dijo Abelardo de la Espriella a la decisión de sede del Escudo de las Américas en Medellín: “Se someten o se les da de baja”

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en su cuenta de X que Medellín albergará la sede principal del Escudo de las Américas, un convenio internacional que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en coordinación con Estados Unidos.

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Según el jefe de Estado electo De la Espriella, la decisión responde a la relevancia estratégica de la ciudad en el contexto nacional. “Vamos aquí a tener la sede principal del Escudo de las Américas”, afirmó en su cuenta oficial de X.

Abelardo de la Espriella oficializa sede del Escudo de las Américas en Medellín para combatir crimen y narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mandatario señaló que la ubicación de la base operativa en Medellín se justifica porque “aquí está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado”. En palabras del presidente electo, “desde Medellín y desde el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país”.

El acuerdo con Estados Unidos prevé la aplicación de estrategias conjuntas para enfrentar redes criminales, enfocándose en el desmantelamiento de estructuras que operan desde la región antioqueña.

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Por último, el presidente electo Abelardo de la Espriella advirtió que el Estado empleará todos los mecanismos legales contra estas organizaciones: “Se someten o se les da de baja como en derecho corresponde”.