Esta es la mejor forma de eliminar las cucarachas en la casa: ni ácido bórico ni bicarbonato

La combinación de geles, trampas adhesivas y el sellado de grietas crea una barrera integral contra la presencia de cucarachas en el hogar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares de Colombia, el problema de las cucarachas persiste pese a los remedios tradicionales para combatirlas, y ni el bicarbonato ni el ácido bórico han logrado erradicarlas de manera definitiva. Frente a estos desafíos, la aplicación de geles insecticidas se ha convertido en la alternativa más efectiva para combatir infestaciones grandes.

El procedimiento comienza con la preparación adecuada del entorno. Antes de aplicar cualquier gel, es esencial limpiar y secar las superficies donde se aplicará el producto. Retirar migas, grasa y humedad de los bordes de gabinetes y electrodomésticos garantiza que el cebo sea la única fuente de alimento atractiva para las cucarachas.

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El gel debe aplicarse en puntos pequeños y discretos, preferiblemente del tamaño de una arveja, y ubicarse en los bordes, esquinas y grietas por donde transitan los insectos. Es recomendable evitar superficies expuestas a calor, vapor o contacto directo con alimentos, ya que pueden degradar el producto o contaminar la comida.

La fórmula del gel, con ingredientes atrayentes y veneno de acción retardada, elimina la colonia desde el interior - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia entre los puntos de gel debe ser de 30 a 45 centímetros, pero puede reducirse a 15 o 20 centímetros en las zonas donde se detecte mayor actividad, como manchas fecales frescas o avistamientos frecuentes. Esta estrategia permite maximizar el contacto sin saturar de producto el área.

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Para mantener la eficacia del tratamiento, es fundamental revisar cada 48 a 72 horas. Los puntos que se consumen o se secan deben reemplazarse. Si se observan áreas donde el gel no ha sido tocado, es conveniente moverlos más cerca de los rastros o rutas de las cucarachas.

En la cocina, las ubicaciones clave incluyen las esquinas de los gabinetes, debajo del fregadero, detrás de electrodomésticos y en los guardaescobas. El borde inferior de las encimeras y las esquinas ocultas son sitios ideales, ya que suelen estar fuera del alcance de la limpieza diaria, pero son rutas habituales de las plagas.

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El uso de geles insecticidas en puntos clave de la cocina permite controlar eficazmente las colonias de cucarachas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño también requiere especial atención. Las cucarachas suelen ingresar por tuberías y grietas, buscando agua y refugio. Colocar gel en los huecos de las juntas, detrás del inodoro y en los accesos de las tuberías ayuda a cortar sus rutas. Además, sellar grietas y aplicar silicona en uniones de baldosas refuerza la barrera física, para hacer más difícil la entrada de los insectos.

Cuando la humedad es excesiva, el uso de deshumidificadores caseros, como recipientes con sal gruesa o carbón activado, favorece un ambiente menos propicio para la proliferación. Mantener ventilado el baño y limpiar periódicamente los sifones reduce aún más el atractivo para estos insectos.

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El cebo en gel funciona por medio de una combinación de atracción y efecto dominó. Su fórmula incluye un insecticida activo, como el Fipronil o el Imidacloprid, mezclado con azúcares y proteínas que emiten un olor irresistible. Al consumir el gel, la cucaracha no muere de inmediato, sino que regresa a su nido, tiempo después fallece y es devorada por otras, que también resultan envenenadas.

Aplicar el cebo en gel cerca de grietas y junturas es clave para interrumpir las rutas habituales de estos insectos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso de transmisión secuencial permite eliminar colonias enteras en pocos días. Por ello, los expertos insisten en que la técnica de aplicación y mantenimiento del gel es mucho más relevante que la cantidad de producto utilizado.

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Ante la persistencia de la plaga, se recomienda extender la aplicación de gel a zonas como despensas, armarios y sótanos, donde estos insectos pueden refugiarse. En edificaciones multifamiliares, reforzar el control en zonas compartidas y accesos de servicios públicos ayuda a prevenir la migración entre unidades.

La clave para evitar una nueva infestación se resume en tres pasos: bloquear los accesos sellando grietas y colocando mallas en coladeras; eliminar fuentes de alimento guardando todo en recipientes cerrados, limpiando a fondo; y reducir la humedad reparando fugas y secando superficies al final del día.