Aida Avella le lanzó pulla a Abelardo de la Espriella tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado: “El Congreso no lo dirige ningún mandatario”

Aida Avella reivindicó respeto a las reglas parlamentarias tras elección de Honorio Henríquez en el Senado - crédito @SenadoGovCo/X

La reciente elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado de la República de Colombia ha desencadenado un movimiento inusual entre fuerzas políticas tradicionalmente enfrentadas.

Según relató la senadora del Pacto Histórico Aída Avella en el programa Dos Puntos, de Caracol Radio, la jornada reflejó el peso de las normas y acuerdos parlamentarios.

La noticia principal radicó en que la presidencia del Senado quedó en manos de la bancada mayoritaria entre los partidos de gobierno, desplazando al senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, aspirante apoyado por la administración entrante.

En conversación con el mencionado medio, Avella defendió la lógica institucional que rige la presidencia y vicepresidencias del Senado. “Siempre hemos apoyado que las bancadas mayoritarias que apoyan a un gobierno sean las que tienen la presidencia”, afirmó la congresista.

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Para Aída Avella, la presidencia del Senado refleja acuerdos y no imposiciones del Ejecutivo - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La funcionaria explicó que el Estatuto de Oposición otorga a su colectividad la segunda vicepresidencia como parte del equilibrio parlamentario. Según narró, “el Congreso de la República no nos lo va a dirigir ningún presidente. Nunca se ha hecho así”.

El resultado fue celebrado tanto por el Pacto Histórico como por el Centro Democrático, dos sectores que en el pasado y en el presente han sostenido profundas diferencias. La imagen de miembros de ambas bancadas compartiendo la alegría ante el triunfo de Henríquez generó asombro y críticas entre simpatizantes y detractores.

“Era celebrar que las normas para que funcione el Congreso, las costumbres parlamentarias, la dinámica del propio Congreso se respete”, puntualizó Avella durante la entrevista. Añadió que la bancada mayoritaria que apoya al presidente es la que debe ocupar la presidencia y que, en esta ocasión, esa condición la cumplía el Centro Democrático.

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En relación con la reacción de algunos sectores que percibieron contradicción en la postura del Pacto Histórico, la senadora aclaró: “Estaba al lado de las urnas y tenía que celebrar, porque la bancada mayoritaria que apoya el Gobierno era lo que nosotros también pedíamos aquí y cuando fuimos gobierno también”.

La legisladora también abordó el contexto de la celebración, aludiendo a la importancia de los consensos para evitar un “caos” en la distribución de los cargos directivos del Congreso.

Aída Avella advirtió sobre el riesgo de desconocer al Legislativo tras derrota de Alfredo Deluque - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“Cada partido tiene unos compromisarios que hablan con los de otro partido”, explicó, subrayando el papel de los acuerdos para asegurar el funcionamiento de las comisiones constitucionales y legales, esenciales para el trabajo legislativo.

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El triunfo de Henríquez fue interpretado igualmente como un mensaje directo al gobierno de Abelardo de la Espriella, quien respaldó la candidatura de Deluque.

La senadora del Pacto Histórico expresó preocupación por declaraciones provenientes del entorno del presidente electo: “He visto por allí un Twitter muy raro, me parece que es alguien que va a ser de la oficina jurídica de la Presidencia, que dice que no van a necesitar del Congreso. Eso me parece gravísimo”. A juicio de Avella, cualquier intento de minimizar el papel del Legislativo constituye un riesgo para la democracia.

Consultada sobre el significado político de la derrota de De la Espriella, la senadora consideró que el resultado envía un mensaje contundente.

“Nos podemos poner de acuerdo en algunos puntos, incluyendo gente que apoye el Gobierno, pero también gente de la oposición”, recalcó. Anticipó que uno de los primeros retos será la discusión del presupuesto nacional y la revisión del plan de desarrollo, tareas que corresponden a las comisiones económicas del Congreso.

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Aida Avella: “Celebramos que se respete la dinámica del Congreso, no una victoria política” - crédito Prensa Senado

En el plano programático, Avella insistió en la necesidad de una reforma tributaria orientada a quienes tienen mayores ingresos.

“Nosotros estamos de acuerdo con una reforma tributaria, que el ministro lo acaba de presentar, en el cual los que tienen más dinero tienen que pagar más, como en todo el mundo”, destacó la parlamentaria. También marcó distancia frente a propuestas del gobierno entrante sobre recortes de personal.

El diálogo evidenció las profundas diferencias ideológicas entre las bancadas, pero también una disposición a mantener la independencia y resolver los asuntos internos del Parlamento por la vía de los acuerdos.

“Tenemos grandes diferencias en muchos temas. Es posible que nos encontremos en otros temas. Nos toca ya entrar a mirar el presupuesto del año entrante”, concluyó la senadora.

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